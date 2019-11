لیدی گاگا خواننده و بازیگر آمریکایی قرار است به زودی در فیلم جدید ریدلی اسکات کارگردان آثاری چون «بیگانه» (Alien)، «بلید رانر» (Blade Runner) و «گلادیاتور» (Gladiator) جلوی دوربین برود.

گرچه استفانی جرمنوتا مشهور به لیدی گاگا پیشتر هم با حضور در آثار کارگردانی چون رابرت رودریگز به عنوان بازیگر به فعالیت پرداخته بود اما حضور او در «ستاره‌ای متولد شده‌است» (A Star Is Born) بهترین نمونه برای نمایش توانایی‌های بازیگری این خواننده آمریکایی بود.

ستاره‌ای متولد شده است به کارگردانی بردلی کوپر در نود و یکمین دوره جوایز اسکار که به افتخار بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شد شرکت داشت و در ۸ رشته نامزد دریافت جایزه شد از جمله بهترین بازیگری زن برای گاگا. گرچه این جایزه در نهایت به الیویا کلمن برای ایفای نقش ملکه آن در فیلم سینمایی «سوگلی» (The Favourite) اما باعث شد اساسا نام لیدی گاگا در سطحی متفاوت‌تر از قبل و به عنوان یک بازیگر با توانمندی‌های واقعی جا بیافتد.

تا اینجای کار مشخص شده که فیلم جدید ریدلی اسکات که قرار است با نقش‌آفرینی لیدی گاگا همراه باشد درباره خانواده گوچی – خانواده مشهور صنعت مد و طراحی لباس – و قتل موریتزیو گوچی یکی از اعضای این خانواده است. موریتزیو نوه بنیان‌گذار شرکت گوچی بود که در سال ۱۹۹۵ به قتل رسید و مشخص شد همسرش پاتریتزیو رجیانی توطئه‌پرداز قتل وی بوده است. لیدی گاگا قرار است نقش همسر گوچی را بازی کند. روبرتو بنتیونیا فیلم‌نامه آخرین اثر ریدلی اسکات را با اقتباس از رمان «‌خانه گوچی: داستان احساسی قتل، جنون، زرق و برق و طمع» نوشته سارا گی فوردن به رشته تحریر درآورده است. این فیلم‌نامه‌نویس کارگردانی و نگارش فیلم‌نامه آثار کوتاه را در کارنامه دارد.

ریدلی اسکات هنوز نام اثر جدید خود را انتخاب نکرده است و به گزارش بعضی از رسانه‌ها انتخاب نام فیلم و مشخص شدن جزییات بیشتر درباره آن به زمانی پس از پایان یافتن پروژه فعلی ریدلی اسکات یعنی «آخرین دوئل» (The Last Duel) موکول شده است.

