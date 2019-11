فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک ششمین فیلم در مجموعه فیلم‌های نابودگر در گیشه‌ها شکست سنگینی را تجربه می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که فیلم نهایتا با ضرر و زیان ۱۰۰ میلیون دلاری به کار خود پایان دهد و این وضعیت نشان می‌دهد احتمالا مجموعه نابودگر شرایط خوبی ندارد و به پایان راه رسیده است.

فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک از آخر هفته گذشته در سینماهای سراسر جهان اکران شد و با فروش کمتر از پیش‌بینی ۲۹ میلیون دلاری در ایالات متحده و فروش خارجی حدودا ۹۵ میلیون دلاری به فروش جهانی ۱۲۴ میلیون دلاری رسیده که حتی به بودجه تولید فیلم هم نزدیک نیست‌.

ششمین فیلم از مجموعه فیلم‌های نابودگر با حمایت استودیوهای دیزنی، پارامونت و اسکای‌دنس و با بودجه ۱۸۵ میلیون دلاری تولید شد. تخمین زده می‌شود که فیلم چیزی بین ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار نیز هزینه تبلیغات و توزیع در سطح جهان داشته است. پیش‌بینی‌ها از این حکایت می‌کنند که اگر شرایط فیلم در گیشه تغییر نکند باید در انتظار تحمیل زیان ۱۰۰ میلیون دلاری به تولیدکنندگان این اثر سینمایی باشیم.

گرچه‌ در تخمین ضرر و زیان فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که بخشی از این خسارت ممکن است از طریق معامله حق پخش‌ تلویزیونی و استریم فیلم جبران شود. با این وجود نمی‌توان منکر شکست سخت تجاری آخرین قسمت از مجموعه نابودگر شد.

عمده بودجه‌ ساخت سرنوشت تاریک را دیزنی (از‌ طریق فاکس قرن بیستم)، پارامونت و اسکای‌دنس با سهم‌های هر کدام ۳۰ درصدی تهیه کردند و هزینه ۱۰ درصد باقی‌مانده را هلدینگ چینی تنسنت برعهده گرفت. کارشناسان معتقدند این اثر سینمایی تنها در صورتی که بتواند فروشی معادل ۴۵۰ میلیون دلار را تجربه کند می‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید. اما شرایط فعلی فیلم‌ به سختی امکان عبور آن از مرز ۲۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان را فراهم می‌کند.

پیش‌بینی ابتدایی فروش نابودگر: سرنوشت تاریک در ایالات متحده فروش بیش از ۴۰ میلیون دلاری بود اما با رقم ۲۹ میلیون دلار که حال به عنوان فروش داخلی به ثبت رسیده‌ احتمالا این رقم در پایان کار از ۷۰ میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد. در حالی که شاهد پخش فیلم در ۸۰ درصد از بازارهای خارجی نیز بوده‌ایم، عملکرد خارجی هم چندان موفق نبوده.

برای مثال پیش‌بینی‌ می‌شد یکی از کلیدی‌ترین‌ بازارهای قسمت جدید مجموعه نابودگر بازار چین باشد (احتمالا به همین دلیل هلدینگ تنسنت نیز در این اثر سرمایه‌گذاری کرده) اما شروع ضعیف ۲۸ میلیون دلاری این امیدها را هم ناامید کرده و احتمالا کل فروش فیلم در چین‌ از مرز ۵۰ میلیون دلار فراتر نخواهد رفت.

کارشناسان باکس‌آفیس معتقدند اساسا تصمیم ساخت قسمت جدید مجموعه نابودگر با چنین بودجه‌ای اشتباه بوده است. گرچه‌ این اولین‌بار نیست که فیلم‌های مجموعه نابودگر با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند. این مجموعه سینمایی که با فیلم «نابودگر» (The Terminator) به کارگردانی جیمز کامرون در سال ۱۹۸۴ آغاز به کار کرد با فیلم سینمایی «نابودگر ۲: روز داوری» (Terminator 2: Judgement Day) که دوباره توسط کامرون کارگردانی شده بود جایگاه خود را در میان هواداران تثبیت کرد. این دو فیلم نسبت به سایر آثار مجموعه از نظر تجاری موفق‌تر بودند.

با این وجود در سال‌های بعد فیلم‌های دیگر مجموعه بدون حضور جیمز کامرون در مقام کارگردان نتوانستند موفقیت گذشته را تکرار کنند و بویژه دو قسمت قبلی به نسبت بودجه‌های سنگین فروش قابل توجهی نداشتند.

سازندگان آخرین قسمت مجموعه نابودگر تلاش کردند همه فرمول‌های موفقیت مجموعه‌ را تا حد ممکن رعایت کنند. گرچه ممکن نبود جیمز کامرون قسمت جدیدی از مجموعه‌ را کارگردانی کند اما از مرد پولساز سینمای آمریکا در مقام تهیه‌کننده استفاده کردند. همچنین زوج موفق آرنولد شوارتزنگر و لیندا همیلتون را کنار هم قرار دادند. با این وجود یکی از سخت‌ترین‌ شکست‌های عمر مجموعه نشان می‌دهد با فرسودگی نابودگر و عدم استقبال کلی تماشاگران مواجهیم.

یکی از تحلیل‌گران می‌نویسد نابودگر همچون معدنی است که بارها و بارها مورد استخراج قرار گرفته و حال دیگر چیزی برای ارایه ندارد. به نظر برخی دیگر از کارشناسان این مجموعه، مجموعه‌ای است پیر و فرسوده‌ با بازیگرانی پیر و فرسوده و نقدهایی که چندان هیجان‌انگیز نیستند.

