باکس آفیس هفته؛ ترمیناتور نابود شد

فیلم ترمیناتور سرنوشت تاریک با فروش نه چندان چشمگیر ۲۹ میلیون دلاری صدرنشین باکس آفیس شد. فیلم در ۴۸ بازار خارج از آمریکا هم اکران شد و به فروش ۷۲.۹ میلیون دلاری دست پیدا کرد. در حقیقت این فیلم در جلب نظر مخاطبان خارج از مرزهای آمریکا هم ناموفق عمل کرده است. با توجه به این که هزینه‌ی تولید فیلم ۱۸۵ میلیون دلار بوده است این میزان فروش کمپانی‌های پارامونت و دیزنی را حسابی ناامید کرد. دیزنی مسئولیت پخش فیلم را در سرتاسر جهان به جز کشور چین برعهده دارد.

نکته‌ی جالب این که فیلم «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» قوی‌ترین شروع را در کشور چین داشته است و در بازار چین ۲۸ میلیون دلار فروخته است. رتبه‌ی دوم فروش در اختیار کره با فروش ۹.۸ میلیون دلاری است و بعد هم انگستان با فروش ۶.۹ میلیون دلاری در رتبه‌ی سوم قرار دارد.

«ترمیناتور: سرنوشت تاریک» ششمین فیلم از سری فیلم‌های «نابودگر» است. تیم میلر این قسمت را کارگردانی کرده که او را برای ساختن فیلم «ددپول» می‌شناسیم. همچنان آرنولد شوارتزنگر قهرمان فیلم است. نکته‌اش این جاست که «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» برای اولین‌بار بعد از فیلم «ترمیناتور ۲: روز جزا» خالق این سری فیلم‌ها یعنی جیمز کامرون را با ستارگانش لیندا همیلتون و آرنولد شوارتزنگر گرد هم بیاورد.

داستان فیلم درباره‌ی سارا کانر و انسان سایبورگی است که باید از یک دختر جوان در برابر نابودگر جدید محافظت کنند.

به نظر می‌رسد فیلم‌های ترمیناتور دیگر جذابیت‌شان را برای مخاطبان از دست داده‌اند. منتقدان به فیلم امتیاز ۵۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند فیلم حتی به مرزهای اثر شاخص اولیه ساخته‌ی جیمز کامرون نزدیک هم نمی‌شود. پیتر بردشاو از گاردین نوشته است: «دیدن این که همیلتون برگشته و نقش قدیمی‌اش را احیا کرده دلپذیر است. اگر چه متاسفانه نقش آدم کله خر ماجرا را به دیویس واگذار کرده است. این ششمین قسمت از «ترمیناتور» قطعا باید آخرینش باشد. چون این قسمت بی‌محتوا، سبک و سطحی است.»

فیلم «جوکر» همچنان جزو پرفروش‌ترین‌هاست و در رده‌ی دوم جدول فروش قرار دارد. فیلم «جوکر» با بودجه‌ای بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون دلار ساخته شده و تاد فیلیپس کارگردان آن است. فیلم فقط ۲۴ درصد افت فروش داشته است و از ۷۹ بازاری که در آن به نمایش درآمده است ۳۷ میلیون دلار فروش داشته. فیلم تا به حال در بازارهای بین‌المللی ۶۳۴.۴ میلیون دلار فروخته است. به نظر می‌رسد رسیدن به یک میلیارد دلار برای این فیلم چندان هم دور از ذهن نیست.

در حالی که منتقدان امپایر و توتال فیلم به آن امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ داده‌اند و فیلم را ستایش کرده‌اند و معتقدند که این فیلمی فراتر از اقتباس از یک کمیک بوک و بیشتر یک مطالعه‌ی شخصیتی است که واکین فینیکس شایستگی بردن اسکار را برای بازی در آن دارد، منتقدان سایت راجر ایبرت و ایندی‌وایر فیلم را متوسط ارزیابی کرده‌اند و به آن امتیاز ۵۰ تا ۵۵ از ۱۰۰ را داده‌اند و گفته‌اند که بیشتر یک فیلم استودیویی است که مثلا تولید مشابه آن «ستاره‌ای متولد شده است» را سال گذشته دیده‌ایم. آن‌ها معتقدند که فیلم می‌توانست بهتر از این‌ها باشد.

داستان فیلم در سال ۱۹۸۱ اتفاق می‌افتد. آرتور فلک به عنوان یک دلقک استخدام شده و با مادرش در شهر گاتهام زندگی می‌کند. شهر غرق در فساد است. آرتور از یک بیماری عصبی رنج می‌برد که باعث می‌شود گاهی در جایی که نباید بخندد. بچه‌های خیابان او را مسخره می‌کنند و همه چیز از جایی شروع می‌شود که یکی از همکارانش به او تفنگی قرض می‌دهد تا از خودش محافظت کند و بعد آرتور تبدیل به جوکر می‌شود.

فیلم «مالفیسنت ۲: سردسته‌ی اهریمنان» این هفته ۴۰ میلیون دلار فروخت و فروش‌ بین‌المللی‌اش هم به نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار رسید. فیلم «مالفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان» دنباله‌ای بر فیلم محصول ۲۰۱۴ دیزنی است که کاراکترهای قصه‌اش را از انیمیشن «زیبای خفته» وام گرفته بود.

همچنان آنجلینا جولی بازیگر نقش اصلی فیلم است. داستان از این جا شروع می‌شود که مالفیسنت و دختر خوانده‌اش اورورا، خانواده‌ی پیچیده‌ای را تشکیل داده‌اند. اورورا کشور را اداره می‌کند و مالفیسنت مراقب اوست تا این که اورورا تصمیم می‌گیرد با شاهزاده‌ی کشور همسایه ازدواج کند. خانواده‌ی شاهزاده فیلیپ حاضر نیستند مالفیسنت را بپذیرند و او را یک نیروی شیطانی می‌دانند. آن‌ها آن‌قدر روی ایده‌شان پافشاری می‌کنند تا مالفیسنت به خشم می‌آید.

از فیلم‌های جدیدی که به جدول فروش وارد شدند باید به «هریت» به کارگردانی کسی لمونز اشاره کرد. این درام اکشن بیوگرافیک داستان زندگی خارق‌العاده‌ی فرار هریت تابمن به عنوان برده و تبدیل شدن او به یکی از بزرگترین قهرمانان آمریکاست. شجاعت و نبوغ و ابتکار و سرسختی او صدها برده را آزاد کرد و مسیر تاریخ آمریکا را تغییر داد.

منتقدان هم از فیلم خوششان آمده و به آن امتیاز ۶۶ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد گاردین می‌گوید که: «فیلم جایی میان یک درام درباره‌ی فرار یک برده، یک تریلر اکشن، یک وسترن و حتی یک ‌جور فیلم ابرقهرمانی غیرقابل انتظار قرار می‌گیرد. این یعنی ترکیب برنده. لمونز فیلم را ماهرانه کارگردانی کرده و یک نمونه‌ی مطالعاتی برای بازی‌های عالی است.»

انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» هم در جمع پنج فیلم پرفروش جدول باکس آفیس قرار دارد.

خارج از پنج فیلم پرفروش چند اثر داشتیم که تازه این هفته توانستند خودشان را میان ده فیلم پرفروش جای بدهند.

فیلم «شمارش معکوس» ساخته‌ی جاستین دک فیلم ترسناک ماورالطبیعه است که داستان گروهی را روایت می‌کند که باید یک اپلیکیشن را نجات بدهند. این اپلیکیشن قرار است به آدم‌ها بگوید که چه وقت قرار است بمیرند. فیلم امتیاز متاکریتیک ۳۱ از ۱۰۰ را به دست آورده و منتقدان از آن متنفرند! آن‌ها می‌گویند که این فیلم مخاطبش را فریب می‌دهد و تقلب می‌کند.

فیلم «سیاه و آبی» درام اکشن جنایی است که دئون تیلور آن را ساخته. نائومی هریس ستاره‌ی آن است. داستان یک افسر پلیس نئواورلئان که مجبور است هویتش را به عنوان یک زن سیاهپوست بعد از این که شاهد یک قتل توسط دو پلیس فاسد است، حفظ کند.

منتقدان به فیلم امتیاز ۵۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد ورایتی معتقد است که فیلم بیش از حد طولانی است اما صحنه‌های تعقیب و گریز قابل توجهی دارد و تنش آن هم خوب از کار درآمده است.

مهم‌ترین فیلمی که در هفته‌ی اول اکرانش توانست به جمع ده فیلم پرفروش باکس آفیس راه پیدا کند، «بروکلین بی‌مادر» ساخته‌ی ادوارد نورتون بود. یک درام جنایی که در دهه‌ی پنجاه نیویورک اتفاق می‌افتد. لیونل یک کارآگاه خصوصی است که باید ماجرای کشته شدن مرشد و تنها دوستش فرانک مینا را حل و فصل کند.

خود ادوارد نورتون به همراه الک بالدوین بازیگران فیلم هستند و منتقدان به آن امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند که نورتون فیلم را با وسواس کامل ساخته و برای آن‌هایی که نمی‌توانند حرف بزنند فیلم احساس‌برانگیزی است که با آن همدردی خواهند کرد. نورتون در این فیلم بار دیگر خودش را به عنوان یک بازیگر به چالش می‌کشد. همان‌طور که در اوایل کارنامه‌ی بازیگری‌اش این کار را انجام می‌داد.

انیمیشن «عدالت قطب شمال» هم این هفته اکران شد و در جایگاه دهم جدول فروش قرار گرفت. جرمی رنر، جیمز فرانکو و هیدی کلوم از صداپیشگان این انیمیشن هستند که هنوز تعداد زیادی آن را ندیده‌اند و نقدهایش به تعدادی نبوده که امتیازش در سایت متاکریتیک تا این لحظه منتشر شود.

انیمیشن داستان یک روباه در قطب شمال است که در دفتر پست کار می‌کند و دلش می‌خواهد خودش وظیفه‌ی رساندن نامه‌ها را برعهده بگیرد.

در بخش فیلم‌های مستقل با اکران محدود «انگل» بونگ جون هو، برنده‌ی نخل طلای کن امسال درخشان ظاهر شده و اولین فیلم بونگ جون هو است که در بازارهای خارجی بالای صد میلیون دلار فروش کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ترمیناتور: سرنوشت سیاه ۱ ۲۹ ۲۹ جوکر ۵ ۱۳.۹ ۲۹۹.۶ مالفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان ۳ ۱۲.۲ ۸۴.۳ هریت ۱ ۱۲ ۱۲ خانواده‌ی آدامز ۴ ۸.۵ ۸۵.۳ سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی ۳ ۷.۴ ۵۹.۳ شمارش معکوس ۲ ۵.۹ ۱۷.۸ سیاه و سفید ۲ ۴.۱ ۱۵.۴ بروکلین بی مادر ۱ ۳.۷ ۳.۷ عدالت قطب شمال ۱ ۳.۱ ۳.۱

بیشتر بخوانید: جادوگر دیزنی فاتح گیشه‌ها شد

The post باکس آفیس هفته؛ ترمیناتور نابود شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala