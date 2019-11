به انتظار اکران جهانی؛ معرفی فیلم فورد در برابر فراری

یکی از فیلم‌هایی که در فصل جوایز منتظر اکرانش بودیم فیلم فورد در برابر فراری ساخته‌ی جیمز منگولد است. فیلمی که شانس این را دارد که در بخش‌های مختلف در فصل جوایز مورد توجه قرار بگیرد.

«فورد در برابر فراری» یک درام بیوگرافیک است که بازیگران نقش‌های اصلی‌اش مت دیمون و کریستین بیل هستند. آن‌هایی که عشق ماشین دارند هم به جز عشق سینماها احتمالا دل در دل‌شان نیست که زودتر فیلم جیمز منگولد را ببینند.

خلاصه‌ی داستان فیلم فورد در برابر فراری

سال ۱۹۶۳ انزو فراری به کمپانی فورد نزدیک می‌شود چون احتمال انجام معامله‌ای وجود دارد که طی آن فورد می‌خواهد فراری را بخرد. اما مذاکرات به بن‌بست می‌رسد و متوقف می‌شود چون انزو می‌فهمد که این معامله شامل خرید اسکودریا فراری، یکی از ماشین‌های لوکس فراری هم است که در برنامه‌ی مسابقات فراری حضور داشت و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ و در سال ۱۹۵۸ جایزه‌ی مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مسابقه‌ی اتومبیلرانی جهان را به نام لمنز گرفته بود. مسابقات لمنز از سال ۱۹۲۳ هر سال برگزار می‌شد. هنری فورد دوم ناراحت از این که پیشنهادش رد شده، از بخش مسابقه‌ی کمپانی می‌خواهد ماشینی بسازند که اسکودریا فراری را شکست بدهد.

فیلم بعد سراغ این می‌رود که چه ‌طور کارول شلبی، طراح اتومبیل، و کن مایلز، راننده‌ی اتومبیل‌های مسابقه، تیمی از مهندسان و طراحان آمریکایی را سرپرستی می‌کنند تا ماشینی ساخته شود که اسطوره‌ی فراری را شکست بدهد. در نهایت آن‌ها برای حضور در مسابقه‌ی لمنز سال ۱۹۶۶ فورد GT40 را طراحی می‌کنند.

تولید فیلم

فیلم بر اساس رقابت میان فورد و فراری برای پیروزی در مسابقات استقامت لمنز شکل گرفت. مدت‌ها بود که کمپانی فوکس قرن بیستم به ساخت فیلمی در این رابطه فکر می‌کرد. اول کار قرار بود تام کروز و برد پیت نقش‌های اصلی را بازی کنند.

فیلمنامه‌ی اریجینال فیلم را جیسون کلر نوشته بود اما بعد از این که جز باترورث و جان هنری باترورث به گروه فیلمنامه‌نویسان اضافه شدند و نسخه‌ی فیلمنامه تغییر کرد تام کروز و برد پیت هم کنار گذاشته شدند. جوزف کوزینسکی اولین انتخاب برای کارگردانی «فورد در برابر فراری» بود.

کوزینسکی مهارتش را در ساخت اکشن در مورد فیلم‌های «فقط شجاعان» و «فراموشی» نشان داده بود. بعد گفته شد که جیمز منگولد فیلم را کارگردانی خواهد کرد. منگولد برای نوشتن فیلمنامه‌ی «لوگان» یک نامزدی اسکار در کارنامه‌اش داشت. او را با فیلم کمدی، رمانتیک و فانتزی «کیت و لئوپولد» شناختیم اما فیلم مشهوری که به خاطر آن مورد توجه منتقدان و سینمادوستان قرار گرفت «سر به راه باش» (Walk tge Line) بود. فیلمی که درامی بیوگرافیک درباره‌ی زندگی جانی کش، خواننده و آهنگساز معروف کانتری بود و خوب قصه‌اش را تعریف می‌کرد و کارگردانی خوبی هم داشت. همان فیلم می‌تواند ما را امیدوار کند که جیمز منگولد در ساختن فیلم‌های بیوگرافیک حرفه‌ای است و «فورد در برابر فراری» هم می‌تواند فیلم قابل توجهی باشد.

این فیلم ۱۵۲ دقیقه‌ای با بودجه‌ای معادل ۹۷.۶ میلیون دلار تولید شده است. فیلم در جشنواره‌ی فستیوال تلوراید برای اولین‌بار به نمایش درآمد. نقدهای نوشته شده روی فیلم مثبت بودند. منتقدان صحنه‌های اتومبیل‌سواری فیلم را ستایش کردند. آن‌ها نوشتند: «علاوه بر سکانس‌های خوب ساخته شده‌ی مسابقات اتومبیلرانی درام انسانی فیلم آن‌قدر نفس‌گیر است که حتی برای آن‌هایی که طرفدار مسابقات اتومبیل‌رانی نیستند هم جذاب خواهد بود.»

امتیاز متاکریتیک فیلم در حال حاضر ۷۰ از ۱۰۰ است و به نظر می‌رسد مت دیمون و کریستین بیل آن‌قدر بازی قابل توجهی در فیلم داشته‌اند که می‌توانند از امیدهای جوایز بازیگری فصل جوایز باشند. پیتر دبروج از ورایتی ضمن ستایش بازی آن‌ها نوشته: ‌«بهترین فیلم‌های ورزشی آن‌هایی هستند که بیشتر از آن که درباره‌ی ورزش باشند درباره‌ی شخصیت‌ها هستند.»

در حال و هوای مسابقات اتومبیلرانی یکی از بهترین فیلم‌های هزاره‌ی سوم یعنی «شتاب» را ران هاوارد ساخته بود.

