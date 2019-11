هالووین را به تازگی پشت سر گذاشتیم. پیدا کردن فیلمی ترسناک که برای دیدن در این شب‌ها مناسب باشد سخت‌تر و سخت‌تر شده. با وجود کلاسیک‌های معروف و مجموعه فیلم‌های پر سر و صدایی که هر ساله منتشر می‌شوند، فیلم‌های ترسناک مهجور ولی خیلی خوبی که در این چند ساله آمدند، خیلی راحت از دستمان در می‌روند و حتی متوجه‌شان هم نمی‌شویم. در این مطلب سعی کردیم بهترین فیلم‌های هالووین را معرفی کنیم.

در زیر لیستی از همین فیلم‌های ترسناک متأخر را آورده‌ایم، فیلم‌هایی که احتمالاً از دستتان در رفته‌اند و چیزی ازشان نشنیده‌اید. بعضی از فیلم‌های خوب تبلیغ دهان به دهان نصیبشان نمی‌شود، برخی دیگر زیر سیل فیلم‌های پر سر و صدا گم می‌شوند، و بعضی‌هایشان هم هرچه بیشتر از زمان انتشارشان می‌گذرد، ارزش‌هایشان بیشتر مشخص می‌شود. پاپ‌کورن‌هایتان را بیاورید، چراغ‌ها را خاموش کنید و با خیال راحت به تماشای این فیلم‌ها بنشینید.

۱. کشتار ۲۰ ام آوریل

عنوان اصلی : Massacre ۲۰/۴

Massacre ۲۰/۴ کارگردان : دیلن رینولدز

دیلن رینولدز محصول ۲۰۱۸

پنج زن که برای تولد یکی از دوستانشان به مسافرتی دسته‌جمعی رفته‌اند، اتفاقی مسیرشان به یک مزرعه‌ی ماریجوانا می‌خورد. همان‌طور که حدس می‌زنید، مالک این مزرعه تحمل حضور آن‌ها را ندارد. نگذارید عنوان فیلم گولتان بزند. کشتار از آن مدل کمدی ترسناک‌هایی نیست که انتظاش را دارید. یک فیلم اسلشر است که از سویی وعده‌ی فیلم کم دردسری می‌دهد و از سوی دیگر خشونت و تکه‌تکه شدن آدم‌ها را نشانتان می‌دهد.

دیلن رینولدز ترکیب قدرتمندی از بازیگران زن را کنار هم چیده و زمان‌هایی هم که به سراغ کاراکترهای دگرباش رفته، در دام کلیشه‌های رایج نیفتاده. ساخت فیلم ترسناک با شخصیت‌های اصلی زن، همیشه این ریسک را دارد که خیلی سریع دافعه ایجاد کند و به خاطر شعارهای فمینیستی، مخاطب را پس بزند. اما فیلمنامه‌ی قوی و اجرای خیلی خوب بازیگرها باعث شده فیلم از نفس نیفتد و درگیر این جریان‌ها نشود. کشتار ۲۰ام آوریل فیلمی کهنه با سوژه‌ها و موقعیت‌های تکراری نیست. آنقدر ظرافت و هوشمندی دارد که تبدیل به هجو خودش نشود، و آنقدری لحظات ترسناک دارد که مخاطبش را راضی کند.

۲. سرزمین مرزی

عنوان اصلی : Borderland

Borderland کارگردان : زِو برمن

زِو برمن محصول ۲۰۰۷

سرزمین مرزی که در حال حاضر جزو ۱۰۰ درصدی‌های Rotten Tomatoes محسوب می‌شود، به درد کسانی که قلب ضعیفی دارند نمی‌خورد. زِو برمن فیلمش را براساس زندگی تراژیک مارک کیلروی ساخته. جیزس کنستانزو و فرقه‌اش در سال ۱۹۸۹ کیلروی را ربودند. نام کاراکترها در فیلم تغییر کرده و جزئیات ماجرا هم دراماتیزه شده، ولی در هر صورت نسخه‌ای از این اتفاقات واقعاً رخ داده و این چیزی است که بیشتر از همه اهمیت دارد و خب خیلی ترسناک است.

یک فیلم جاده‌ای ترسناک است که جاهایی به برکه‌ی گرگ (Wolf Creek)و رقص با شیطان(Perdita Durango) تنه می‌زند ولی با این حال کهنه و دستمالی شده به نظر نمی‌رسد. خشونت زیاد فیلم و سیل خون‌هایی که در آن ریخته می‌شود، چیزی از واقع‌گرایی حیرت‌انگیزش کم نکرده. همه‌ی این‌ها با لحظاتی سورئال و عجیب تلفیق می‌شوند و در نهایت تجربه‌ای غریب رقم می‌زنند که حتی برای طرفداران همیشگی فیلم‌های ترسناک هم شوک‌آور است. Horrorfest این فیلم را در لیست «۸ فیلم که بی بروبرگرد باید ببینید»‌ قرار داده و وحشتی که در سرزمین‌ مرزی می‌بینیم به خوبی نشان می‌دهد که شایستگی حضور در این لیست را داشته. رایدر استرانگ، بازیگر سریال کمدی Boy Meets World در این فیلم اجرای بی‌نظیری ارائه کرده.

۳. لیست کشتار

عنوان اصلی : Kill List

Kill List کارگردان : بن ویتلی

بن ویتلی محصول ۲۰۱۱

لیست کشتار همه چیزش را آرام و با طمأنینه جلو می‌برد و تأثیری هم که می‌گذارد، به تدریج در مخاطبش ته‌نشین می‌شود. ۹۵ دقیقه با فضاسازی‌ها و اتمسفری که با مهارت تمام خلق شده، زمینه‌چینی می‌کند و در نهایت ضربه‌اش را می‌زند. فیلم داستان دو ارتشی سابق را دنبال می کند که حالا آدمکش شده‌اند و لیستی شامل سه نفر دارند و می‌خواهند هر سه نفرشان را بکشند. ولی در حین به سرانجام رساندن این مأموریت، سفرشان پیوسته عجیب‌تر و وحشتناک‌تر می‌شود.

لیست کشتار فیلمی تاریک و تلخ است و تفاوت زیادی با فیلم دیگر همین کارگردان یعنی زمینی در انگلستان دارد و خشم وتلی کارگردان را نشان می‌دهد. لحظاتی از ترس‌های پولانسکی‌وار در این فیلم وجود دارد که باعث می‌شود لیست کشتار به یاد ماندنی شود، و کارگردانی وتلی بی‌تجمل و بی‌ادعاست. خودتان را برای یک پایان بندی آماده کنید که تا مدت‌ها از ذهنتان نخواهد رفت.

۴. مقتل

عنوان اصلی : Killing Ground

Killing Ground کارگردان : دمین پاور

دمین پاور محصول ۲۰۱۷

مقتل فیلمی است که می‌خواهد تا حد امکان واقعی و طبیعی باشد، و به شدت موفق هم عمل می‌کند. وقتی زوجی جوان بچه‌ای رهاشده را در کمپی متروک می‌یابند، گشت و گذار دوستانه‌شان تبدیل به کابوس می‌شود. فیلم برای آماده کردن تماشاچی‌اش برای لحظات پر استرس و پر تعلیق وقتی تلف نمی‌کند و وقتی همه چیز به هم می‌ریزد و اتفاقات وحشتناک آغاز می‌شود، می‌بینیم که راه فراری نیست.

داستان فیلم خطی روایت نمی‌شود و بازی‌های زمانی‌اش، بیننده را مدام در تعلیق و هیجان نگه می‌دارد تا حدس بداند هر لحظه چه اتفاقی خواهد افتاد، و هرکدام از اتفاق‌ها در چه خط زمانی می‌گذرد. یک فیلم ترسناک استرالیایی خالص. فضاسازی تلخ و غم‌بار فیلم و شرارت و خشونتی که واقعی و بی‌پرده تصویر شده، دیدن مقتل را به تجربه‌ای عمیقاً تأثیرگذار و ناخوشایند تبدیل کرده.

۵. سایه

عنوان اصلی: Penumbra

Penumbra کارگردان : آدرین و رومیرو گارسیا بوگلیانو

آدرین و رومیرو گارسیا بوگلیانو محصول ۲۰۱۲

سایه حول ایده‌ی ساده‌ای شکل گرفته: این که چقدر می‌تواند حس تعقیب شدن را به مخاطبش القا کند،‌ این که انگار همیشه فردی ناپیدا پشت سرتان است. فیلم داستان زنی تاجر را در بوینس ایرس دنبال می‌کند که به دنبال یک مستأجر برای آپارتمان خانوادگی‌اش است.

او کم کم درگیر موقعیت‌هایی می‌شود که در آن هیچکس آنطور که می‌نماید نیست و هیچ چیز هم همانطور که به نظر می‌رسد نیست. و وقتی سرانجام قرارداد اجاره را می‌بندد، درمی‌یابد برای برگشت به دنیای عادی خودش دیگر خیلی دیر شده.

فیلم تأثیراتی از ترسناک‌های کلاسیک مثل بچه‌ی رزماری گرفته و اتمسفری بسته و خفقان‌آور ترتیب می‌دهد که در پایان و جمع‌بندی، مخاطب را بهت‌زده رها می‌کند. مؤلفه‌ای که در دیگر ترسناک‌های کلاسیک هم به چشم می‌خورد، ولی اینجا هویت خودش را دارد و تکراری به نظر نمی‌رسد. بازی کریستینا بروندو ادای دین لذت‌بخشی است به تمام بازیگرانی که به خاطر جیغ‌هایشان معروف بودند.

۶. مناسک

عنوان اصلی: The Ritual

The Ritual کارگردان : دیوید براکنر

دیوید براکنر محصول ۲۰۱۷

مناسک محصول نتفلیکس، داستانی درگیرکننده درباره‌ی اختلال اضراب بعد از حادثه دارد که به دلایلی نتوانست مخاطبان مناسبش را پیدا کند و آمار بینندگانش بالا نبود. چهار مرد بعد از مگ دوستشان برای پیاده‌روی به جنگلی در مناطق اسکاندیناوی می‌روند، اما وقتی پایشان را در جنگل می‌گذارند، خود را در میان کابوسی تمام‌نشدنی می‌یابند.

فیلمبرداری فیلم طوری است که مخاطب را در دل ماجرا می‌گذارد و حس می‌کنید نفر پنجم این گروه هستید. و وقتی اسرار جنگل فاش می‌شود و وحشت و ترس همه جا را فرا می‌گیرد، فیلم مخاطبش را در دل جنونی بی‌پایان می‌برد که تا انتها هم رهایش نمی‌کند. بازی ریف اسپال در نقش مردی غمگین و افسرده که نمی‌تواند تصاویر خشونت‌بار مرگ دوستش را از سرش پاک کند، شگفت‌انگیز است. دیوید براکنر هم در هیچ‌جای فیلم روایتش را فدای ترس‌های لحظه‌ای و بی‌مایه نمی‌کند. تماشای این فیلم در شبی سرد و افسرده توصیه می‌شود.

۷. شبیه‌ آدم‌اند

عنوان اصلی: They Look Like People

They Look Like People کارگردان : پری بلکشیر

پری بلکشیر محصول ۲۰۱۵

این فیلم نگاهی نظربازانه به بیماری‌های روحی روانی دارد، و دیدنش تأثیر شگرفی هم می‌گذارد. مردی جوان به این یقین رسیده که آدم‌های دور و برش کم کم تبدیل به موجوداتی شرور می‌شوند و او هم در تلاش است در این میان گلیم زندگی‌اش را از آب بکشد. از منابعی ناشناس که صحت و سقمشان مشخص نیست، اطلاعاتی دریافت می‌کند و به تدریج این اطلاعات خواب و خوراک را از او می‌گیرد. رابطه‌اش با صمیمی‌ترین دوستش دچار چالش می‌شود و از شکل‌گیری رابطه‌ای عاشقانه با همکارش جلوگیری می‌کند.

وقتی به این نتیجه می‌رسد که جنگی میان خیر و شر در حال شکل‌گیری است، صمیمی‌ترین دوستش را هم با خودش همراه می‌کند تا در این جدال وحشتناک کنارش باشد. آیا به تدریج دارد عقلش را از دست می‌دهد، یا تنها کسی است که از واقعیتی پنهان خبر دارد؟

پری بلکشیر این دوگانگی را با مهارت خوبی روایت کرده و لحظات ترسناکی به وجود آورده. فیلم نسبتاً کوتاهی است و ۸۰ دقیقه زمان دارد. ولی این زمان کوتاه چیزی از تأثیرگذاری‌اش کم نکرده و ممکن است تا روزها بعد از تماشایش هم درگیرش باشید.

۸. ورونیکا

عنوان اصلی: Veronica

Veronica کارگردان : پاکو پلازا

پاکو پلازا محصول ۲۰۱۸

داستان ظاهراً درباره‌ی دو نجوان و یک تخته‌ی احضار روح است، اما این فیلم اسپانیایی که دیدنش موهای گردنتان را سیخ می‌کند، خیلی بیشتر از این‌ها برای ارائه دارد. ورونیکا سعی دارد با روح پدرش ارتباط برقرار کند که به ناگاه بیهوش می‌شود. وقتی به هوش می‌آید، جلسه‌ی احضار روح ترسناک‌تر و پر استرس‌تر می‌شود و در پی آن، ورونیکا در می‌یابد که دنیای اطرافش قدری تغییر کرده.

ورونیکا اولین بار از نتفلیکس پخش شد و سر و صدای نسبتاً زیادی به پا کرد. فضاسازی‌های دلهره‌آور و سکوت آزاردهنده‌ی صحنه‌هایش، ترس و وحشت زیادی به مخاطبش القا می‌کند. در دورانی که پر شده از بازسازی‌ها و دوباره‌سازی‌های پروژه‌های قدیمی، پیدا کردن یک فیلم ترسناک اصیل و درست و حسابی سخت شده.

بهتر است برای لذت و ترسیدن بیشتر، این فیلم را دیروقت ببینید و همه‌ی چراغ‌ها را هم خاموش کنید. فیلم پتانسیل تبدیل به یک فیلم ترسناک مدرن کلاسیک را دارد. کارگردانی پلازا و بازی ساندرا اساسنا در نقش ورونیکا بی‌نقص از آب در آمده. فیلمبرداری زیبای فیلم هم کمک کرده که مؤلفه‌های ترسناکش رنگ و بوی گوتیک بگیرد، بدون اینکه به نمایش بی‌دلیل خشونت و خون تکیه کند. تمام و کمال روی اتمسفر و حس و حال تمرکز کرده.

۹. شیون

عنوان اصلی: The Wailing

The Wailing کارگردان : نا هانگ جین

نا هانگ جین محصول ۲۰۱۶

احتمالاً عمیق‌ترین فیلم این فهرست. شیون جدای از فیلم‌های ترسناک هم اثر قابل ملاحظه و جذابی است. این فیلم معمایی که مدت‌ها فکرتان را درگیر خودش می‌کند، دو ساعت و نیم زمان دارد و با این حال قصه‌اش کشش بیشتر از این هم داشته. داستان درباره‌‌ی روستایی کوچک است که ورود یک غریبه به آن، شک و نگرانی در دل اهالی‌اش می‌اندازد. و وقتی مردم بدون هیچ دلیل خاصی جانشان را از دست می‌دهند، اهالی خشمگین و عصبانی می‌شوند. بعد از اینکه دختر مأمور پلیسی که مسئول پرونده شده، قربانی طلسم این غریبه می‌شود، او از یک شمن کمک می‌خواهد تا بفهمد چه کسی این نفرین را در روستا پخش کرده.

کارگردانی نا هانگ جین در این فیلم ماورایی و دلهره‌آور، ثابت می‌کند که ژانر ترسناک فقط در خون و خون‌ریزی و نمایش دل و روده‌ی آدم‌ها خلاصه نمی‌شود. برعکس، به واکاوی این می‌پردازد که چه چیزی عمیقا موجب ناراحتی انسان‌ها می‌شود.

۱۰. دلقک چروکیده

عنوان اصلی: Wrinkles the Clown

Wrinkles the Clown کارگردان : مایکل بیج نیکولز

مایکل بیج نیکولز محصول ۲۰۱۹

این مستند آزاردهنده از یک داستان اینترنتی شکل گرفت. چروکیده نام دلقکی است که استخدامش می‌کنند تا بچه‌های شیطان را بترساند. اوایل فقط یک ویدئو از این دلقک موجود بود:‌ تصویری از دوربین مداربسته، که دلقک ترسناک را نشان می‌داد که از کشوی زیر تخت یک بچه‌ی در حال خواب بیرون می‌آمد. خیلی زود این دلقک تبدیل به افسانه‌ای اینترنتی شد و ویدئوهای بیشتری از او در آمد.

احتمالاً خیلی راحت پدر و مادرهایی را سرزنش می‌کنیم که بچه‌هایشان را اینجوری می‌ترسانند ، اما از سوی دیگر، کنجکاوی خودمان و خیلی‌های دیگر برای دیدن ویدئوهای این دلقک هم، مسئله‌‌ای ناخوشایند و غیراخلاقی است. محبوبیت It و دلقک معروفش پنی وایز ثابت می‌کند که دلقک‌ها عناصر خوبی برای ایجاد ترس هستند. مردم هم زود جذب اسطوره‌ها و قصه‌های دهان به دهان می‌شوند. اگرچه حساب چروکیده با دیگر اشباح ترسناک جداست. چرا که واقعاً ممکن است همین الان پشت سرتان باشد.

بیشتر از یک میلیون بار با شماره‌ای که در سرتاسر فلوریدا پخش شده تماس گرفته‌اند تا این دلقک را استخدام کنند. اگر دنبال فیلمی هستید که بچه‌هایتان را شب روی تخت نگه دارد، این مورد مناسبی است.

