جوکر رکورد پرسودترین فیلم کمیک‌ بوکی تاریخ را شکست

فیلم جوکر موفق شده با شکستن یک رکورد جدید پرسودترین فیلمی لقب بگیرد که تا به حال براساس کتاب‌های کمیک ساخته شده.

فیلم جوکر پیش از این موفق شده بود با عبور از فیلم سینمایی ددپول (Deadpool) لقب پرفروش‌ترین فیلم سینمایی تاریخ در رده سنی بزرگسالان (درجه R) را به دست آورد. جوکر که حالا به فروش حدودا ۹۵۰ میلیون دلاری رسیده و با بودجه ۶۲.۵ میلیون دلاری ساخته شده پرسودترین فیلم‌ ساخته شده براساس کتاب‌های کمیک شناخته می‌شود.

اهمیت شکستن این رکورد برای جوکر از این زاویه است که با فیلمی در رده‌سنی بزرگسال و نسبتا کم‌بودجه طرفیم که به جای تکیه بر اکشن، جلوه‌های ویژه و روال معمول آثار ساخته شده بر اساس کتاب‌های کمیک بر ساختن درامی متمرکز بر شخصیت‌پردازی تکیه دارد. در عین حال این نکته را نیز نباید از یاد برد که مخالفت‌ها با مضمون اثر می‌توانست روی فروش آن اثرگذار باشد.

با وجود نکات اشاره شده جوکر موفق شده ۱۵ برابر هزینه تولید فیلم فروش داشته باشد. جوکر در این مسیر رقبایی چون ونوم (بودجه ساخت ۹۰ میلیون دلاری و فروش ۸۵۴ میلیون دلاری)، بتمن ساخته تیم برتون (با بودجه ۳۵ میلیون دلاری و فروش ۴۱۱ میلیون دلاری)، ددپول (با بودجه ۵۸ میلیون دلاری و فروش ۷۸۳ میلیون دلاری) و ماسک (با بودجه ۲۳ میلیون دلاری و فروش ۳۵۱ میلیون دلاری) را از پیش‌رو برداشته است.

رکورد جالب دیگر جوکر زمانی رسما به ثبت خواهد رسید که فیلم در ماه میلادی جاری از رکورد ۱ میلیارد دلار فروش عبور کند. در آن تاریخ فیلم جوکر ارزان‌ترین (از نظر هزینه تولید) اثری لقب می‌گیرد که موفق شده فروش ۱ میلیارد دلاری را به‌ ثبت برساند. اغلب آثاری که بیش از یک میلیارد دلار فروش داشته‌اند (مثلا عمده فیلم‌های پرفروش مارول) با بودجه‌های بسیار سنگین و دست‌کم با بودجه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ساخته شده‌اند.

در حال حاضر رکورد ارزان‌ترین فیلم‌ با فروش بیش از یک میلیارد دلار در اختیار فیلم سینمایی پارک ژوراسیک است که با بودجه ۶۳ میلیون دلاری ساخته شده و این رکورد به زودی در اختیار جوکر قرار می‌گیرد. گرچه انتظار می‌رفت فیلم جوکر از نظر تجاری در میان آثار موفق سال قرار بگیرد اما توجه ویژه جشنواره‌ها (جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز) و برخی سینمادوستان با سلیقه متفاوت باعث شد عملکرد فیلم حتی از پیش‌بینی‌های اولیه هم موفقیت‌آمیزتر باشد.

