نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ اعلام شدند

آکادمی فیلم اروپا (EFA) نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ را اعلام کرد و کارگردانان بزرگی پیشتاز بیشترین تعداد نامزدی هستند. فیلم‌های پدرو آلمادووار اسپانیایی، مارکو بلوکیوی ایتالیایی و رومن پولانسکی لهستانی هر کدام با نامزدی در چهار بخش بیشترین تعداد نامزدی جوایز فیلم اروپای ۲۰۱۹ را از آن خودشان کرده‌اند. نکته‌ی جالب این که فیلم‌های آن‌ها یعنی «درد و شکوه»، «خائن» و «افسر و جاسوس» هم در بخش بهترین فیلم اروپایی، هم بهترین فیلمنامه و هم بخش بازیگری نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

درست در کنار این سه استاد بزرگ سینما، یورگوس لانتیموس یونانی قرار دارد که او هم برای آخرین فیلمش یعنی «سوگلی» نامزد چهار جایزه‌ی فیلم اروپا از جمله بهترین کمدی، کارگردانی و بازیگر نقش زن شده است. بازیگر این فیلم اولیویا کولمن برای نقش‌آفرینی‌اش در این فیلم برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد. در کل فیلم «سوگلی» در فصل جوایز پارسال موفق ظاهر شد و فقط چون تاریخ اکرانش بعد از زمان برگزاری نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۸ بود نتوانست در جوایز اروپای سال گذشته حضور داشته باشد.

آخرین فیلم سلین اسکیاما به نام «پرتره‌ی یک بانو در آتش» با نامزدی در سه بخش جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ درخشید. این فیلم در بخش‌های بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن نامزد شده است. در نتیجه سلین اسکیاما تنها زنی است که امسال در بخش بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه‌ی فیلم اروپای ۲۰۱۹ شده است.

اما بزرگترین شگفتی‌ در میان نامزدها مربوط به دو تازه‌وارد بود. لاج لی و نورا فینگشایت که اولین فیلم‌هایشان یعنی «بینوایان» و «نابودکننده‌ی سیستم» (System Crasher) را ساخته بودند هر دو در بخش بهترین فیلم‌های اروپا نامزد شده‌اند. نامزدهای بخش بهترین کمدی اروپایی، بهترین انیمیشن اروپایی، جایزه‌ی فیپرشی (بهترین فیلم از دیدگاه منتقدان)، بهترین فیلم کوتاه اروپایی و بهترین فیلم از نگاه مردم پیش‌تر اعلام شده بودند.

جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ روز هفتم دسامبر (شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۸) در برلین برگزار خواهد شد و بهترین‌های فیلم اروپا معرفی خواهند شد. پیش از برگزاری مراسم اصلی برنده‌های بخش‌های فنی از جمله بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین صدا و بهترین موسیقی متن اعلام می‌شوند.

این فهرست کامل نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ است.

بهترین فیلم

افسر و جاسوس/ An Officer and a Spy

بینوایان/ Les Misérables

درد و شکوه/ Pain and Glory

نابودکننده‌ی سیستم/ System Crasher

سوگلی/ The Favourite

خائن/ The Traitor

بهترین کارگردان

پدرو آلمادووار (درد و شکوه)

مارکو بلوکیو (خائن)

یورگوس لانتیموس (سوگلی)

رومن پولانسکی (افسر و جاسوس)

سلین اسکیاما (پرتره‌ی بانو در آتش)

بهترین مستند

برای سما/ For Sama

سرزمین عسل/ Honeyland

شاهدان پوتین/ Putin’s Witnesses

سلفی/ Selfie

ناپدید شدن مادرم/ The Disappearance of My Mother

بهترین بازیگر زن

الیویا کولمن (سوگلی)

ترین دیرهولم (ملکه‌ی قلب‌ها)

آدل هائنل، نوئمی مرلان (پرتره‌ی یک بانو در آتش)

ویکتوریا میروشنیچکو (Beanpole)

هلنا زنگل (نابودکننده‌ی سیستم)

بهترین بازیگر مرد

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

ژان دوژاردن (افسر و جاسوس)

پیرفرانچسکو فاوینو (خائن)

لوان گلباخیانی (و بعد ما رقصیدیم)

الکساندر شیر (Gundermann)

اینگوار سیگوردسن (یک روز سفید، سفید)

بهترین فیلمنامه

درد و شکوه

خائن

افسر و جاسوس

بینوایان

پرتره‌ی یک بانو در آتش

بهترین فیلم کمدی

دیت و لوئیس (Ditte & Louise)

تل آویو در آتش (Tel Aviv on Fire)

سوگلی

بهترین فیلم مردمی

مرز (علی عباسی)

جنگ سرد (پاول پاولیکوفسکی)

داگمن (ماتئو گارونه)

جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد

دختر

خوشحال مثل لازارو

ماما میا! دوباره شروع کنیم

درد و شکوه

غرق شدن یا شنا کردن

The Breadwinner

سوگلی

The Purity of Vengeance Journal 64

