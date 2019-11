نگاهی به نظرات منتقدان درباره فیلم ترسناک دکتر اسلیپ

فیلم دکتر اسلیپ به کارگردانی مایک فلناگان از آخر هفته گذشته روی پرده رفته و با توجه به آمار فروش‌ روز اول فیلم (روز جمعه هفته گذشته) که تا این لحظه منتشر شده این اثر ترسناک دومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا بوده است.

فیلم‌ ترسناک دکتر اسلیپ اقتباسی است از رمان سال ۲۰۱۳ استیون کینگ به همین نام که در واقع دنباله رمان دیگر همین نویسنده به نام «درخشش» است. درخشش یکی از معروف‌ترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما است که استنلی کوبریک در سال ۱۹۸۰ و سه سال پس از نگارش‌ رمان کارگردانی کرد.

دکتر اسلیپ از نظر روایت داستان فیلم درخشش را چند دهه پس از اتفاقات قبلی دنبال می‌کند و بعضی از عناصر آن اثر را هم در خود حفظ کرده. یوان مک‌گرگور (بازیگر نقش اوبی‌وان کنوبی در سه‌گانه جنگ ستارگان) در این فیلم ترسناک نقش دنی تورنس را ایفا می‌کند. دنی تورنس کاراکتری است که در فیلم درخشش استنلی کوبریک خردسال بود و همراه با پدر و مادرش جک تورنس (با بازی جک نیکلسون) و وندی تورنس وقایع فیلم‌ سال ۱۹۸۰ را رقم‌ زدند.

استودیوی برادران وانر از همان سال ۲۰۱۳ و بلافاصله پس‌ از انتشار رمان دکتر اسلیپ توسط استیون کینگ قصد ساختن یک فیلم ترسناک‌ را براساس این اثر سینمایی داشتند با این وجود مشکلات مالی جهت تولید مانع آن‌ها شد. مدتی بعد موفقیت قابل توجه فیلم‌ ترسناک «آن» در سال ۲۰۱۷ (اقتباس دیگری از آثار کینگ) بودجه لازم برای تولید این پروژه را فراهم کرد.

فیلم دکتر اسلیپ از نظر منتقدان اثری با کیفیت تقریبا متوسط اما قابل قبول ارزیابی شده‌ است. در حالی که ۷۳ درصد از منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز از این اثر رضایت داشته‌اند، این فیلم ترسناک در وبسایت متاکریتیک از مجموع ۴۳ نقد با ۲۳ نقد مثبت، ۱۸ نقد میانه و دو‌ نقد منفی نمره ۶۰ را به دست آورده. در این وبسایت نمره متای بالای ۶۰ به معنای استقبال منتقدان از فیلم و نمره متای بالای ۸۰ به معنای تحسین گسترده فیلم است.

سارا میشل فترز / سیاتل تایمز

نمره متا: ۱۰۰

دکتر اسلیپ دستاوردی بسیار بزرگ در آفرینش تنش و تعلیق و نمایش بخشش و ایثار است. به این زودی‌ها فیلم‌ را از یاد نخواهم برد.

برایان رون / فیلم استیج

نمره متا: ۸۳

دکتر اسلیپ داستانی ظریف و انسانی است درباره اشتیاق جمعی، توانبخشی معنوی و رستگاری وجودی … در این فیلم بازی مک‌‌گرگور قوی‌ترین ستونی است که کل داستان بر آن بنا شده‌ است.

تیم روبی / تلگراف

نمره‌ متا: ۸۰

دکتر اسلیپ دنباله‌ای است بر فیلم درخشش که همه را راضی می‌کند. از هواداران استیون کینگ‌ تا طرفدارهای سرسخت استنلی کوبریک. حتی کسانی که با رمان سال ۲۰۱۳ کینگ که فیلم براساس آن ساخته شده آشنایی دارند هم برای این ترکیب ویژه عناصر در این اثر سینمایی به کفایت آماده نخواهند بود.

ریچارد روپر / شیکاگو سان‌تایمز

نمره متا: ۷۵

بعضی از صحنه‌های فیلم در ارتباط با فیلم درخشش بسیار موثر واقع شده‌اند و برخی دیگر نتوانسته‌اند ارتباط و‌ اثرگذاری لازم‌ را حفظ کنند. با این وجود عملکرد و نقش‌آفرینی به‌یادماندنی مک‌گرگور این امکان را فراهم کرده تا به رضایت‌بخش‌ترین شکل ممکن با دنی تورنس روبرو شویم.

تیم گریرسون / اسکرین‌دیلی

نمره متا: ۷۰

فلناگان موفق شده هوشمندی و روح خاصی را به فیلم مهیج دکتر اسلیپ تزریق کند که آن را از زیر سایه فیلم درخشش درآورده و فیلم از این زاویه آسیبی ندیده است.

تاد مک‌کارتی / هالیوود ریپورتر

نمره متا: ۶۰

دکتر اسلیپ جک نیکلسون، استنلی کوبریک و بخش عمده هتل فیلم درخشش را با خود ندارد اما ربکا فرگوسن و سایر بازیگران درخشش خاص خودشان‌ را در این اثر سینمایی دارند. فیلمی که طولانی‌‌تر از حد لازم است، به‌ندرت ممکن است مخاطب را زیاد هیجان‌زده کند، با این وجود هنوز هم آنقدر کشاننده دارد که مخاطبش را حفظ کند.

پیتر بردشاو / گاردین

نمره متا: ۴۰

دکتر اسلیپ یک ساعت و نیم از فیلم کوبریک طولانی‌تر است و سوای این از آن فیلم خسته‌کننده‌تر و بی‌هدف‌تر است. فیلم حجم زیادی شخصیت جدید کسالت‌بار را وارد کرده که تمرکز روایت در میان آن‌ها تکه‌پاره و گل‌آلود می‌شود.

