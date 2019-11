در حالی که فیلم میدوی (Midway) در کمال تعجب صدرنشین باکس آفیس سینماها شد، «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو که برنده‌ی نخل طلای کن امسال بود پدیده‌ی باکس آفیس در بخش اکران محدود بود. این فیلم با فروش بالای ده میلیون دلار تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سینماهای آمریکای شمالی شد.

این فیلم کره‌ای داستان یک خانواده‌ی فقیر را روایت می‌کند که پسر جوان خانواده موفق می‌شود شغلی به عنوان معلم سرخانه پیش یک خانواده‌ی ثروتمند پیدا کند. او با ترفندهایی کم‌کم همه‌ی اعضای خانواده‌اش را به عناوین مختلف به آن خانه می‌برد اما حضور انگل‌وار آن‌ها در خانه‌ی پولدارها تراژدی عجیبی را رقم می‌زند.

منتقدان فیلم را دوست دارند و به آن امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ داده‌اند. آن‌ها معتقدند فیلم شاهکاری است که اختلاف طبقاتی را به شیوه‌ی ظریف و هنرمندانه به تصویر می‌کشد. «انگل» مهم‌ترین گزینه برای برنده شدن اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان است.

اما اکشن درام تاریخی «میدوی» به کارگردانی رولند امریچ داستان نبرد میدوی است که از طریق دریانوردان و افسران روایت می‌شود. جنگ میدوی چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. جنگی که بر سر موقعیت ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها در اقیانوس آرام بود.

رولند امریچ را با کارگردانی اکشن‌هایی مثل «روز استقلال» و «گودزیلا» می‌شناسیم. فیلم البته نتوانسته نظر منتقدان را به خودش جلب کند و امتیاز آن در سایت متاکریتیک ۴۸ از ۱۰۰ است. منتقد گاردین می‌گوید که دیدن این فیلم درست مثل تماشای یک مجسمه برای دو ساعت و نیم است. همان‌قدر بی‌احساس که فقط باید به عقب تکیه بدهید و خمیازه بکشید. ساختار صحنه‌های اکشن عجیب و غریب است و دیالوگ‌های زیادی شق و رق هستند.

با این حال فیلم با فروش ۱۷.۵ میلیون دلاری در ۳۲۴۲ سالن سینما بالاتر از حد انتظار ظاهر شد و توانست رتبه‌ی اول جدول فروش شود. فیلم البته به دل مخاطبان نشسته و در سینمااسکور به آن امتیاز A داده‌اند. ۶۰ درصد مخاطبان فیلم مردان بوده‌اند و ۸۷ درصد آن‌ها بالای ۲۵ سال داشتند.

دومین فیلم جدول «دکتر اسلیپ» برادران وارنر است. این درام فانتزی وحشت را مایک فلاناگان ساخته است که در ساخت فیلم‌های ترسناک تبحر دارد. داستان «دکتر اسلیپ» در ادامه‌ی داستان «درخشش» است و چند سال بعد از آن اتفاق می‌افتد. دن تورانس که حالا بزرگ شده با دختر جوانی ملاقات می‌کند که نیروهایی شبیه خودش دارد. او سعی می‌کند از دختر در برابر قدرتی محافظت کند که بچه‌هایی با نیروهای ماورالطبیعه را می‌دزدد تا جاودانی شود.

ایوان مک‌گرگور و ربکا فرگوسن ستاره‌های فیلم هستند. پیش‌بینی می‌شد فیلم با فروش ۲۵ میلیون دلاری شروع کند ولی نتوانست به این رقم برسد و تقریبا نصف آن یعنی کمی بیش از ۱۴ میلیون دلار فروخت. مخاطبان در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز B داده‌اند که البته برای فیلمی در این ژانر امتیاز بدی نیست. منتقدان هم از فیلم بدشان نیامده و به آن امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند که فیلم واقعا ترسناک است و بیشتر از آن که ادامه‌ی مسیر فیلم «درخشش» باشد جهان خودش را می‌سازد. اقتباس از رمان «دکتر اسلیپ» استفان کینگ از آن فیلم‌هایی است که باعث می‌شود شب را بیدار بمانید.

۵۷ درصد مخاطبان فیلم «دکتر اسلیپ» را مردان تشکیل داده‌اند و ۷۴ درصد از تماشاگران بالای ۲۵ سال داشته‌اند. در مقایسه با فیلم «قبرستان حیوانات خانگی» که اوایل امسال با فروش ۲۴.۵ میلیون دلاری کارش را شروع کرد، مخاطبان فیلم «دکتر اسلیپ» گروه سنی بالاتری داشتند. شاید چون آن‌ها بیشتر فیلم «درخشش» استنلی کوبریک را به یاد می‌‌آورند. اقتباسی که حالا حدود ۴۰ سالی از زمان ساختش می‌گذرد.

در بازارهای بین‌المللی هم فیلم «دکتر اسلیپ» در ۶۸ کشور اکران شد و درآمد بین‌المللی‌اش ۱۳ میلیون دلار بود. فیلم در روسیه با ۱۰ میلیون دلار فروش بیشترین درآمد خارجی‌اش را کسب کرد و بعد از آن هم در مکزیک ۱.۵ میلیون دلار فروخت. فیلم هفته‌ی آینده در آلمان و ژاپن اکران خواهد شد.

فیلم «بازی با آتش» کمپانی پارامونت با فروش ۱۲.۸ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت. فیلم بالاتر از حد انتظار ظاهر شد. تحلیلگران حداکثر فروشی که برای آن پیش‌بینی کرده بودند ۱۰ میلیون دلار بود. مخاطبان فیلم به آن امتیاز B+ را در سایت سینمااسکور دادند. ۵۱ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل دادند. فیلم در ۱۰ بازار جهانی هم اکران شد و ۲.۵ میلیون دلار فروخت و مکزیک با فروش ۱.۱ میلیون دلاری پیشتاز بود.

این کمدی خانوادگی داستان سه آتش‌نشان نخراشیده و نتراشیده است که وقتی در تلاش برای نجات دادن سه بچه‌ی شیطان و وحشی و غیرقابل کنترل هستند با نیمه‌ی گمشده‌ی خودشان آشنا می‌شوند.

جان سینا که علاقمندان به فیلم‌های کمدی اکشن دوستش دارند و ورزشکار هم بوده نقش اول را دارد و اندی فیکمن کارگردان این فیلم ضعیف است که از منتقدان امتیاز ۲۴ از ۱۰۰ را دریافت کرده!

منتقدان می‌گویند که هر چه فیلم جلوتر می‌رود بیشتر معلوم می‌شود که «بازی با آتش» هیچ احترامی برای مخاطبش قائل نیست. فیلم توسط کسانی ساخته شده که به نظر می‌رسد تصور می‌کنند کودکان احمق هستند. فیلم در بهترین سکانس‌هایش کارگردانی معمولی دارد و در کل کار بیمزه‌ای است. علاوه بر آن که کاملا اثر قابل پیش‌بینی است.

این هفته چهار فیلم اول باکس آفیس همگی اولین هفته‌ی‌ اکران‌شان را می‌گذرانند. فیلم چهارم جدول «آخرین کریسمس» کمپانی یونیورسال با فروش ۱۱.۶ میلیون دلاری تقریبا در حد انتظارها عمل کرد. فیلم در سایت سینمااسکور امتیاز B- را دریافت کرده است. ۶۵ درصد مخاطبان فیلم زنان بوده‌اند و ۶۵ درصد مخاطبان بالای ۲۵ سال داشته‌اند. به نظر می‌رسد که فیلم در فصل تعطیلات می‌تواند فروش بهتری هم داشته باشد.

در بازارهای بین‌المللی «آخرین کریسمس» در ده کشور اکران شد و تقریبا ۳.۱ میلیون دلار فروش داشت. نیمی از این درآمد از استرالیا آمده است که حدود ۱.۵۸ میلیون دلار فیلم «آخرین کریسمس» در آن فروش داشت. فیلم هفته‌ی آینده در کشورهای مهمی مثل آلمان و فرانسه و کره و ژاپن و ایتالیا اکران می‌شود که قطعا روی فروش جهانی‌اش تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

«آخرین کریسمس» کمدی-رمانتیکی است که پل فیگ کارگردانی کرده و یکی از بهترین کمدی‌سازهای جریان اصلی است و به خصوص فیلم «ساقدوش‌ها» ساخته‌ی او و محصول ۲۰۱۱ مورد پسند سینمادوستان قرار گرفت. این فیلم آخرش درباره‌ی زنی به نام کیت است که دائم تصمیمات بد می‌گیرد. آخرین قرار او به یک فاجعه ختم شد. در آستانه‌ی کریسمس او تصمیم می‌گیرد که نقش الف سانتا را در دپارتمان مغازه‌شان بازی کند. آن جا تام را می‌بیند و زندگی‌اش چرخشی پیدا می‌کند. برای کیت این اتفاق بهتر از آن است که حقیقت داشته باشد. اما تامپسون که جزو فیلمنامه‌نویسان است در فیلم بازی هم می‌کند.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۱ از ۱۰۰ است و منتقدان خیلی تحویلش نگرفتند. آن‌ها می‌گویند پل فیگ نگاه توریستی به لندن دارد و به نظر می‌رسد از روی فیلمنامه‌ای ساخته شده که نسخه‌ی اولیه‌ی رد شده‌اش را در اختیار کارگردان قرار داده‌اند و از قضا اصلا هم بامزه نیست. فیلم به اندازه‌ی کافی هوشمندانه و خونگرم نیست. بخش رمانتیک آن هم سبک است.

و در میان پنج فیلم جدول فروش «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» پارامونت با ۱۰.۸ میلیون دلار در هفته‌ی دوم اکرانش ۶۳ درصد افت فروش داشت.

«ترمیناتور: سرنوشت تاریک» ششمین فیلم از سری فیلم‌های «نابودگر» است. تیم میلر این قسمت را کارگردانی کرده که او را برای ساختن فیلم «ددپول» می‌شناسیم. همچنان آرنولد شوارتزنگر قهرمان فیلم است. نکته‌اش این جاست که «ترمیناتور: سرنوشت تاریک» برای اولین‌بار بعد از فیلم «ترمیناتور ۲: روز جزا» خالق این سری فیلم‌ها یعنی جیمز کامرون را با ستارگانش لیندا همیلتون و آرنولد شوارتزنگر گرد هم بیاورد.

داستان فیلم درباره‌ی سارا کانر و انسان سایبورگی است که باید از یک دختر جوان در برابر نابودگر جدید محافظت کنند.

به نظر می‌رسد فیلم‌های ترمیناتور دیگر جذابیت‌شان را برای مخاطبان از دست داده‌اند. منتقدان به فیلم امتیاز ۵۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند فیلم حتی به مرزهای اثر شاخص اولیه ساخته‌ی جیمز کامرون نزدیک هم نمی‌شود. پیتر بردشاو از گاردین نوشته است: «دیدن این که همیلتون برگشته و نقش قدیمی‌اش را احیا کرده دلپذیر است. اگر چه متاسفانه نقش آدم کله خر ماجرا را به دیویس واگذار کرده است. این ششمین قسمت از «ترمیناتور» قطعا باید آخرینش باشد. چون این قسمت بی‌محتوا، سبک و سطحی است.»

کل فروش فیلم در حال حاضر به ۴۸.۴۵ میلیون دلار رسیده است و به نظر می‌رسد می‌تواند فروش قسمت قبلی «ترمیناتور» را پشت سر بگذارد.

فیلم «جوکر» هنوز در جدول پرفروش‌ها حضور دارد. فیلم «جوکر» با بودجه‌ای بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون دلار ساخته شده و تاد فیلیپس کارگردان آن است. فیلم در واقع توضیح می‌دهد که جوکر از کجا آمده است و شخصیت واقعی‌اش چه بوده. فیلم برنده‌ی شیر طلای ونیز شد ولی هر چه گذشت انگار نظر منتقدان به آن منفی‌ شد.

«ملفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان» در ادامه‌ی بازسازی‌های دیزنی از انیمیشن‌هایش در جدول پرفروش‌ها رده‌ی هفتم را به خودش اختصاص داده است.

در نهایت فیلم‌های «هریت»، «زامبی لند» و انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» را در باکس آفیس داریم که هفته‌های قبل مفصل‌تر توضیح‌شان دادیم.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی میدوی ۱ ۱۷.۵ ۱۷.۵ دکتر اسلیپ ۱ ۱۴.۱ ۱۴.۱ بازی با آتش ۱ ۱۲.۸ ۱۲.۸ آخرین کریسمس ۱ ۱۱.۶ ۱۱.۶ ترمیناتور: سرنوشت سیاه ۲ ۱۰.۸ ۴۸.۵ جوکر ۶ ۹.۲ ۳۱۳.۵ مالفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان ۴ ۸ ۹۷.۳ هریت ۲ ۷.۲ ۲۳.۵ سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی ۴ ۴.۳ ۶۶.۷ خانواده‌ی آدامز ۵ ۴.۲ ۹۱.۵

