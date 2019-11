مراسم جایزه برگزیده مردم ۲۰۱۹ شب یک‌شنبه برگزار شد و در آن فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۹ از نگاه مخاطبان انتخاب شد.

انتقام‌جویان برای به دست آوردن این عنوان رقبایی چون داستان اسباب‌بازی ۴، کاپیتان مارول، هابز و شاو، شیرشاه، جان ویک: قسمت سوم، ما و مرد عنکبوتی: دور از خانه را شکست داد. این اثر ابرقهرمانی که پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۱۹ و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما لقب گرفته علاوه بر انتخاب به عنوان فیلم سال، به عنوان بهترین فیلم اکشن ۲۰۱۹ از نظر مخاطبان نیز انتخاب شد.

فیلم سینمایی «راز جنایت» (Murder Mystery) که پیش از این به عنوان یکی از محصولات محبوب نت‌فلیکس معرفی شده بود برنده عنوان بهترین فیلم کمدی شد. راز جنایت یک کمدی معمایی است که کایل نیواچک کارگردانی کرده است و زوج آدام سندلر و جنیفر انیستون بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می‌دهند.

«بعد از» (After) یک درام رمانتیک به کارگردانی جنی گیج به عنوان بهترین فیلم درام انتخاب شد. این اثر سینمایی در حالی توسط مردم به عنوان یکی از فیلم‌های منتخب سال برگزیده شد که منتقدان این فیلم را بسیار ضعیف و بی‌کیفیت ارزیابی کرده بودند.

«علاءالدین» (Aladdin) از دیگر برندگان مراسم جایزه برگزیده مردم ۲۰۱۹ بود. این فیلم سینمایی به عنوان بهترین فیلم خانوادگی سال انتخاب شد. همچنین جوایز بهترین ستاره سینمایی مرد و بهترین ستاره سینمایی زن به ترتیب به رابرت داونی جونیور و زندیا کلمن رسید. داونی جونیور برای ایفای نقش در فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی و زندیا کلمن به دلیل حضور در مرد عنکبوتی: دور از خانه این عناوین را به دست آوردند.

در نهایت جایزه بهترین برنامه تلویزیونی سال ۲۰۱۹ نیز به «چیزهای عجیب» (Stranger Things) رسید. این مجموعه رقبایی چون بازی تاج و تخت، این ما هستیم، تئوری بیگ بنگ و مردگان متحرک را به عنوان رقیب در کنار خود داشت.

در ادامه می‌توانید فهرستی مهم‌ترین برندگان مراسم جایزه برگزیده مردم ۲۰۱۹ را بررسی کنید:

بهترین فیلم سال ۲۰۱۹

انتقام جویان: پایان بازی

بهترین فیلم کمدی

راز جنایت

بهترین فیلم اکشن

انتقام جویان:پایان بازی

بهترین فیلم درام

بعد از

بهترین فیلم خانوادگی

علاءالدین

بهترین بازیگر مرد

رابرت داونی جونیور برای حضور در انتقام جویان: پایان بازی

بهترین بازیگر زن

زندیا کلمن برای حضور در مرد عنکبوتی: دور از خانه

بهترین بازیگر فیلم درام

کوله اسپروس برای پنج فوت فاصله

بهترین بازیگر فیلم کمدی

نوحا سنتینو برای فیلم تاریخ دقیق

بهترین بازیگر فیلم اکشن

تام هالند برای مرد عنکبوتی: دور از خانه

بهترین ستاره فیلم‌های انیمیشنی

بیانسه برای فیلم شیرشاه

بهترین برنامه تلویزیونی ۲۰۱۹

چیز‌های عجیب

بهترین برنامه تلویزیونی درام

چیز‌های عجیب

بهترین برنامه تلویزیونی کمدی

تئوری بیگ بنگ

