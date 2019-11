هم‌زمان با آغاز به کار سرویس استریمینگ دیزنی پلاس مشخص شده که ابرقهرمان‌های جدید مارول که در مجموعه‌های این سرویس معرفی می‌شوند به جهان سینمایی مارول هم راه خواهند یافت.

پیش از این تایید شده بود که وقایع و خط داستانی سریال‌های مارول که در در شبکه جدید دیزنی پخش خواهند شد بر خط داستانی جهان سینمایی مارول هم اثرگذار خواهند بود. اما اخیرا رییس استودیوی مارول کوین فایگی این نکته را هم تایید کرده که شخصیت‌های سریال‌های دیزنی پلاس در نهایت به فیلم‌های سینمایی مارول افزوده می‌شوند.

به شکل ویژه مارول پیشتر اعلام کرده بود تعدادی از سریال‌های دیزنی پلاس با حضور قهرمان‌های جدیدی چون شوالیه ماه (Moon Knight)، هالک-دخت (She-Hulk) و خانم مارول (Ms. Marvel) پخش خواهند شد.

حال رییس استودیوی مارول اعلام کرده این سه ابرقهرمان جدید که ابتدا در دیزنی پلاس به تماشاگران معرفی می‌شوند به تدریج در آثار سینمایی مارول هم حضور خواهند داشت.

به گفته فایگی آثار تلویزیونی دیزنی پلاس از نظر هنری در سطح سینمایی تولید خواهند شد. به گفته او فالکون و سرباز زمستان در حال فیلم‌برداری هستند و وانداویژن از دیگر مجموعه‌های در دست ساخت است که در حال ضبط و تولید است. فایگی این را هم افزوده که همه شخصیت‌های این مجموعه‌ها تحولات هیجان‌انگیری را در دیزنی پلاس خواهند داشت و سپس وارد فیلم‌های جهان مارول می‌شوند.

شبکه دیزنی پلاس امروز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان‌ماه) در آمریکای شمالی آغاز به کار خواهد کرد و تا سال آینده شاهد افزوده‌شدن بسیاری از مناطق اروپا به کشورهای تحت پوشش این شبکه خواهیم بود.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل تاثیرگذاری دوطرفه جهان سینمایی مارول و مجموعه‎های تلویزیونی آن نوعی بازاریابی برای هر دو کسب و کار دیزنی باشد. با چنین اقدامی اگر مخاطب از علاقه‌مندان به آثار سینمایی مارول باشد برای آنکه در جریان دقیق وقایع مربوط به شخصیت‌های جهان سینمایی قرار بگیرد مجبور است اشتراک شبکه دیزنی را تهیه کند و آثار تلویزیونی را هم ببیند. همچنین مخاطبانی که صرفا اشتراک سرویس استریمینگ را دارند برای دیدن همین شخصیت‌ها روی پرده نقره‌ای تشویق به خرید بلیت فیلم‌های استودیوی مارول خواهند شد.

