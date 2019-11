تولید فیلم «سریع و خشمگین ۹» کلید خورد

تولید فیلم سریع و خشمگین ۹ به کارگردانی جاستین لین آغاز شده است. این اثر دنباله فیلم «سرنوشت خشمگین» (The Fate Of The Furious) به حساب می‌آید و قرار است سال ۲۰۲۰ اکران شود.

جاستین لین کارگردان این پروژه در شبکه اجتماعی توییتر خبر از آغاز رسمی تولید این فیلم سینمایی توسط یونیورسال پیکچرز داده است. فیلم جدید مجموعه سریع و خشمگین دهمین قسمت کل مجموعه و نهمین قسمت از سری اصلی این بلاک باستر پرفروش است.

بازیگرانی چون وین دیزل، جان سینا، ترسی گیبسون، میشل رودریگز و شارلیز ترون در این اثر اکشن حضور دارند و در تاریخ ۲۲ ماه می سال ۲۰۲۰ شاهد اکران جهانی این فیلم سینمایی خواهیم بود. به گفته کارگردان فیلم سریع و خشمگین ۹ این قسمت با فاصله جاه‌طلبانه‌ترین قسمت در کل مجموعه خواهد بود.

پیش از این قرار بود در تاریخ ۱۹ آوریل سال میلادی جاری شاهد اکران قسمت نهم مجموعه باشیم اما به دلیل فشرده‌شدن برنامه‌ها و باز شدن جا برای اکران هابز و شاو تولید این قسمت عقب افتاد. به این ترتیب در تابستان سال میلادی ۲۰۱۹ شاهد اکران هابز و شاو به کارگردانی دیوید لیچ و با حضور بازیگرانی چون دواین جانسون، جیسون استاتهام و ونسا کربی بودیم. هابز و شاو اسپین آف مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین بود و ۲۰۰ میلیون دلاری موفق شد فروش حدودا ۷۵۹ میلیون دلاری را تجربه کند.

جاستین لین کارگردان جدیدترین قسمت مجموعه پیش از این هم به عنوان کارگردان قسمت‌هایی از سریع و خشمگین حضور داشته است. این کارگردان فیلم‌های سریع و خشمگین: توکیو دریفت، سریع و خشمگین ۴، سریع و خشمگین ۵ و سریع و خشمگین ۶ را طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ کارگردانی کرده است.

دنیل کیسی که بیشتر برای نگارش فیلم‌نامه فیلم سینمایی علمی-تخیلی «کین» (Kin) شناخته‌ می‌شود در کنار کریس مورگان به عنوان نویسندگان اثر حضور دارند. کریس مورگان به نوعی مغز متفکر مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین است و از سال ۲۰۰۶ و فیلم توکیو دریفت نویسنده اصلی تمام قسمت‌ها بوده است.

