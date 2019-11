خانه پدری به سینماها بازگشت

فیلم خانه پدری ساخته‌ی کیانوش عیاری برای دومین بار در عرض سه سال گذشته رفع توقیف شد. بعد از این که حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، خانه‌ی سینما و دویست نفر از دست‌اندرکاران سینما جداگانه در نامه‌هایی به رئیس قوه‌ی قضاییه خواستار رسیدگی به ماجرای توقیف «خانه‌ی پدری» شده بودند با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، فیلم کیانوش عیاری رفع توقیف شد و دوباره اکرانش در سینماها از سر گرفته می‌شود. نکته‌ی مهم این که طبق خبرها همان نسخه‌ی قبلی که روی پرده بود دوباره اکران خواهد شد.

فیلم «خانه پدری» سال ۱۳۸۹ ساخته و در جشنواره‌ی فجر سی و دوم هم اکران شد. این فیلم نگاه مثبت اکثر منتقدان را هم همراه خود داشت. البته همان زمان در جشنواره هم اکران فیلم با حرف و حدیث‌هایی همراه بود و حتی ممکن بود فیلم برای جشنواره‌ی فجر هم توقیف شود. ناجی هنر که وابسته به نیروی انتظامی است در تولید این فیلم مشارکت داشت اما بعدتر به دلیل آن چه که خشونت فیلم می‌نامیدند از تهیه‌کنندگی آن کنار کشید.

همان خشونت باعث شد که فیلم سال‌ها در محاق توقیف بماند تا این که سال ۱۳۹۳ فیلم فقط برای دو روز در سینماهای تهران روی پرده رفت و بعد آن را پایین کشیدند. همه‌ی این سال‌ها حرف بر سر این بود که می‌شود فیلم را در گروه هنر و تجربه اکران کرد یا با حذف برخی صحنه‌های آن به نمایش عمومی دربیاید اما کیانوش عیاری که کارگردانی باوسواس و دقیق است حاضر به حذف صحنه‌های فیلمش نشد.

داستان فیلم «خانه پدری» از سال ۱۳۰۸ و اواخر دوره‌ی قاجار آغاز می‌شود. در یک خانواده‌ی سنتی دختری به جرم گناهی بزرگ توسط پدرش به قتل می‌رسد و راز این قتل سال‌ها باقی می‌ماند. داستان این خانواده تا سال ۱۳۷۹ ادامه پیدا می‌کند. فیلم سرگذشت این خانواده‌ را در شش دهه روایت می‌کند. زندگی محتشم از ۱۵ تا ۸۰ سالگی که در مرگ خواهر بزرگترش خود را مقصر می‌داند.

مهران رجبی، شهاب حسینی و ناصر هاشمی بازیگران اصلی فیلم هستند و در حقیقت فیلم به مشکلات و مسائل زنان می‌پردازد.

کیانوش عیاری برای اکران فیلم در نهایت فقط صحنه‌ی خشن ابتدای فیلم را کمی تلطیف کرد اما فیلم با همان ساختار و داستان روی پرده رفت و باز هم کمتر از یک هفته روی پرده‌ی سینماها بود که به دستور مستقیم دادستانی دوباره توقیف شد.

این بار توقیفش بازتاب‌های گسترده‌تری داشت چون فیلمساز و وزارت ارشاد با هم به توافق رسیده بودند. خانه‌ی سینما و دست‌اندرکاران سینما خواستار رعایت حقوق قانونی‌شان شدند و در نامه‌هایشان به ابراهیم رئیسی تاکید کردند که چنین وضعیتی امنیت شغلی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به ادامه اکران «خانه پدری» گفت: «نامه دادستانی تهران را مبنی بر رفع توقیف فیلم دریافت کردیم و از تدبیر رئیس محترم قوه قضائیه به خاطر دادن دستور ویژه رسیدگی برای حل شدن مساله سپاسگزاریم. بدون شک این تدبیر ایشان و همکاری‌های مسئولان قوه قضاییه در اجرای آن به انسجام و همدلی جامعه سینمایی کشور کمک می‌کند.»

طباطبایی‌نژاد از عیاری هم به دلیل همراهی‌های لازم در روزهای اخیر تشکر و اعلام کرد «خانه پدری» مثل قبل با رده‌بندی سنی مناسب برای ۱۵ سال به بالا از امروز، چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه دوباره اکران خواهد شد.

