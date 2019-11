بهترین فیلم سال تشخیص چه كسی است؟

با انجمن‌های سینمایی كه بهترین فیلم‌های سال را در فصل جوایز انتخاب می‌كنند آشنا شوید.

فصل جوایز از راه رسیده اما هنوز انجمن‌ها و جشنواره‌های مختلف نامزدهایشان را معرفی نكرده‌اند. این جوایز در حقیقت راه را برای اسكار باز می‌كنند. از یک ماه دیگر تا آخر ژانویه موعد برگزاری‌شان است (با یك وقفه در تعطیلات كریسمس). اولین‌شان هم انجمن منتقدان نیویورك است كه زودتر از بقیه جایزه‌هایش را اعلام می‌کند. بیش از ۱۰۰ گروه وجود دارند كه از آثار سینمایی تقدیر می‌كنند. اینجا قطعا نمی‌شود همه جوایز را معرفی كرد. این مروری كوتاه روی مهم‌ترین‌ انجمن‌های سینمایی است:

حلقه منتقدان نیویورك

چه كسانی هستند؟

از سال ۱۹۳۵ این انجمن توسط منتقدان مقیم نیویورك تشكیل شد و این اواخر آن‌ها اولین گروه منتقدانی هستند كه جایزه‌های سالانه‌شان را اعلام می‌كنند.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

اولین روز دسامبر.

انجمن ملی نقد

چه كسانی هستند؟

آنها قدیمی‌ترین گروه منتقدان هستند. از سال ۱۹۰۹ این گروه تشكیل شده و البته شامل همه‌ی منتقدان هم نیست. عضویت در این انجمن به برگزیدگان حرفه‌ای‌ها، فیلمسازان، اساتید و دانشجویان و مشتاقان سینما تعلق می‌گیرد كه باعث می‌شود گلچین جوایزشان حسابی گسترده باشد.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

دوم دسامبر.

حلقه منتقدان لس آنجلس

چه كسانی هستند؟

این انجمن سال ۱۹۷۵ تشكیل شد و از اسمش هم پیداست كه مربوط به منتقدان مقیم لس‌آنجلس است. این حلقه معمولا سعی می‌كند انتخاب‌های روشنفكرانه‌تری نسبت به حلقه‌ی نیویورك یا انجمن ملی نقد داشته باشد.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

۷ دسامبر.

گلدن گلوب

چه كسانی هستند؟

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود كه در فصل دوم جوایز برگزار می‌شود مهم‌ترین راه برای رسیدن به اسكار است و متشكل از روزنامه‌نگاران و عكاسانی كه از صنعت سرگرمی گزارش تهیه‌ می‌كنند. در هفتاد و دومین سال‌شان فقط نود نفر هستند كه در مورد فیلم‌ها رای‌گیری می‌كنند.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

۱۰ دسامبر نامزدها معرفی می‌شوند و ۱۱ ژانویه برندگان.

اتحادیه بازیگران

چه كسانی هستند؟

یك اتحادیه‌ی كارگری متشكل از ۱۶۰هزار بازیگر سینما و تلویزیون كه از سال ۱۹۹۴ سالانه به بهترین بازی‌های سینما و تلویزیون رای می‌دهند. معمولا می‌شود انتخاب‌هایشان را با اسكار و گلدن‌گلوب تطبیق داد.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

ده دسامبر نامزدها اعلام می‌شود و ۲۵ ژانویه برندگان.

جایزه انتخاب منتقدان

چه كسانی هستند؟

آنها جدیدترین جایزه‌دهندگان هستند و براساس مطالب منتشر شده توسط انجمن منتقدان رای می‌دهند. گاهی به‌نظر می‌رسد میلیون‌ها بخش دارند: بهترین فیلم اكشن، بهترین فیلم خانوادگی، بهترین بازیگر جوان. و البته تمایل‌شان این است كه بیشتر به جریان اصلی سینما توجه نشان دهند تا جایزه‌هایی كه بقیه انجمن‌های منتقدان می‌دهند. نیازی به گفتن نیست كه پیش‌بینی‌هایشان برای اسكار عالی است.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

نامزدها را ۱۵ دسامبر اعلام می‌كنند و برندگان را ۱۵ ژانویه.

جایزه اتحادیه تهیه‌كنندگان

چه كسانی هستند؟

سال ۱۹۹۰ این جایزه را بنیان گذاشتند و در طول ۲۴ سال بعد از آن به جز شش بار، بقیه‌ی سال‌ها همیشه انتخاب‌هایشان با بهترین فیلم اسكار یكی بوده است.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

پنج ژانویه نامزدهایشان را معرفی می‌كنند و ۲۴ ژانویه برنده‌ها را.

جایزه اتحادیه كارگردانان

چه كسانی هستند؟

۶۷ سال است كه این اتحادیه جایزه می‌دهد و فقط ۷ بار جایزه بهترین كارگردان آنها با اسكار مطابقت نداشته است.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

۱۳ ژانویه روز نامزدهاست و ۷ فوریه روز برندگان.

بفتا

چه كسانی هستند؟

این جایزه توسط آكادمی هنر سینما و تلویزیون انگلستان از سال ۱۹۴۸ اهدا می‌شود. درواقع اسكار انگلیسی است به جز اینكه برخلاف بقیه‌ی جایزه‌های ملی حضور فیلم از كشورهای دیگر هم مجاز است. خیلی شبیه اسكارند با این تفاوت كه فیلم‌های انگلیسی این‌جا موفق‌تر عمل می‌كنند.

چه وقت جوایز را اعلام می‌كنند؟

نهم ژانویه نامزدها معرفی می‌شوند و یك ماه بعد ۸ فوریه برنده‌ها را اعلام می‌كنند.

قابل ذکر است که بعضی سال‌ها به دلایل مختلف ممکن است بعضی از این تاریخ‌ها جا‌به‌جا شود.

بیشتر بخوانید: میزگرد تهیه‌کنندگان بزرگ سینما؛ از جوکر تا بازار نتفلیکس

The post بهترین فیلم سال تشخیص چه كسی است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala