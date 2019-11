نامزدهای جوایز اسپریت ۲۰۲۰ اعلام شدند

برای سال‌ها به نظر می‌رسید که جوایز اسپریت یا همان جوایز فیلم‌های مستقل می‌خواهد مقلد اسکار باشد وقتی به فیلم‌هایی مثل «آرتیست»، «مهتاب»، «اسپات‌لایت»، «۱۲ سال بردگی» و «بردمن» جایزه دادند. به هر حال نامزدهای جوایز اسپریت ۲۰۲۰ توسط کمیته‌ی ۵۰ نفره‌‌ اعلام شد و امسال آن‌ها فیلم‌های نادیده گرفته شده را جدی‌تر گرفتند.

کمپانی A24 امسال در میان تولیدکننده‌های جوایز مستقل فوق‌العاده ظاهر شده است. این کمپانی با هفت فیلم در فصل جوایز حضور داشت و ۱۸ نامزدی از طریق آن‌ها به دست آورد. طبق اعلام جو ولش، رئیس ایندیپندنت فیلم (فیلم‌های مستقل) ۴۵ درصد نامزدهای کارگردانی و فیلمنامه را زنان تشکیل داده‌اند و ۳۰ درصد نامزدها هم رنگین‌پوست هستند.

مهم‌ترین نامزدی که به نظر می‌رسد در اسکار هم شانس زیادی داشته باشد فیلم «داستان ازدواج» ساخته‌ی نوآ بومباک و محصول شبکه‌ی نتفلیکس است. با نامزد شدن در بخش بهترین فیلمنامه (و نه بهترین کارگردانی) درام نوآ بومباک درباره‌ی طلاق با حضور بازیگران قدرتمندی مانند آدام درایور و اسکارلت جوهانسون و لارا درن برنده‌ی جایزه‌ی رابرت آلتمن شد. جایزه‌ای که به گروه بازیگران تعلق می‌گیرد و البته باعث می‌شود که آن‌ها شانس حضور در بخش رقابتی را از دست بدهند. فیلم البته فقط با سه نامزدی خودش را به رخ کشیده است.

فیلم «فانوس دریایی» که اثر مستقل پرفروش پاییز بود، سردمدار نامزدهاست و فیلم تازه‌وارد «جواهرات تراش‌نخورده» (Uncut Gems) با پنج نامزدی در کنار «فانوس دریایی» (Lighthouse) قرار دارد. در حالی که نامزدی ویلم دافو خیلی محتمل بود، رابرت پتینسون و آدام سندلر هم در بخش بهترین بازیگری رقابت تنگاتنگی دارند.

فیلم «کلمنسی» محصول کمپانی نئون در بخش بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن نامزد شد. این فیلم تازه ۲۷ دسامبر اکران خواهد شد و برنده‌ی جایزه‌ی هیات داوران از جشنواره‌ی ساندنس شد. به جز آلفری وودوارد بازیگر «کلمنسی» در بخش بهترین بازیگر زن حضور رنه‌ زلوگور برای فیلم «جودی» هم مهم است. بازیگر و نقشی که احتمال زیادی دارد در اسکار حضور داشته باشند.

فیلم «خداحافظی» از نامزدهای بهترین فیلم و بهترین بازیگر مکمل زن است. اما در کمال تعجب لولو وانگ را برای نوشتن فیلمنامه و کارگردانی فیلم نادیده گرفتند. همان‌طور که بازیگر اصلی فیلم خانم آکوافینا هم نامزد دریافت جایزه نشد.

یکی دیگر از نامزدهای بخش بهترین بازیگر مکمل زن تیلور راسل است. یک تازه‌وارد که با فیلم «امواج» (Waves) نقدهای مثبت زیادی دریافت کرد. جالب این که هم‌بازی او در این فیلم کلوین هریسون جونیور برای فیلم دیگری به نام «اردک ماهی بزرگ» (Luce) که کمتر دیده شده، نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد شد.

در میان نامزدهای بهترین فیلم «زندگی پنهان» آخرین اثر ترنس مالیک را هم داریم که جزو اتفاقات فصل جوایز بود. نکته‌ی جالب این که درام دیگری که درباره‌ی جنگ جهانی دوم بود یعنی «جوجو خرگوشه» که برنده‌ی انتخاب مردمی جشنواره‌ی تورنتو شد به دلیل این که محصول نیوزیلند است برای حضور در رقابت‌ها تایید نشد و فقط می‌تواند در بخش بهترین فیلم خارجی‌ حضور داشته باشد.

کمپانی آمازون ۸ نامزدی کسب کرد که بیشتر آن‌ها مربوط به «پسر عسلی» (Honey Boy) است که چهار نامزدی به دست آورد. شیا لبوف و نوآ جوپ به طرز غیر قابل توضیحی هر دو نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شدند.

فیلم «گزارش» (The Report) ساخته‌ی اسکات برنز با بازی آدام درایور و آنت بنینگ یکی از فیلم‌های امیدوارکننده‌ی فصل جوایز بود که به طرز عجیبی نادیده گرفته شد.

جنیفر لوپز برای بازی در فیلم تحسین‌شده‌ی «شیادان» در کنار مدیر فیلمبرداری و کارگردان این فیلم نامزد شد. او یکی از کسانی است که به نظر می‌رسد امسال گزینه‌ی جدی برای اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم باشد.

در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان «انگل» از کره‌ جنوبی، رتابلو (Retablo) از پرو، «بینوایان» فرانسه و «زندگی نامریی» از برزیل نامزد اسپریت شده‌اند که در اسکار هم می‌توانند نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شوند. این وسط کنارشان دو فیلم «پرتره‌ای از یک بانو» از فرانسه و «یادگاری» جونا هاگ هم قرار دارد که البته طبق قوانین اسکار جزو بهترین فیلم‌های خارجی زبان قرار نمی‌گیرند.

چهار نامزد جایزه‌ی مستند همان فیلم‌های محتمل هستند که برای اسکار هم شانس دارند.

سال گذشته فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» جایزه‌ی بهترین فیلم اسپریت را برد و رجینا کینگ که از آن فیلم برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده بود اسکار را هم توانست به خانه ببرد.

سال پیش از آن فیلم «برو بیرون» جوردن پیل که جایزه‌ی بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از اسپریت گرفته بود در اسکار برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلمنامه شد. در نتیجه اگر چه جوایز اسپریت کاملا پیش‌بینی درستی برای اسکار محسوب نمی‌شوند اما نامزدهایشان نشان می‌دهد که کدام فیلم‌ها ارزش توجه دارند.

برندگان جوایز اسپریت روز هشتم فوریه اعلام می‌شوند. فهرست نامزدهای جوایز اسپریت ۲۰۲۰ را در ادامه بخوانید:

نامزد بهترین فیلم جوایز اسپریت ۲۰۲۰

زندگی پنهان/ A HIDDEN LIFE

کلمنسی/ CLEMENCY

خداحافظی/ THE FAREWELL

داستان ازدواج/ MARRIAGE STORY

جواهرات تراش‌نخورده/ UNCUT GEMS

بهترین کارگردانی

فانوس دریایی (رابرت ایگرز)

پسر عسلی (آلما هارل)

جولیوس اونا (اردک ماهی بزرگ)

بنی و جاش سفدی (جواهرات تراش‌نخورده)

لورنا اسکافاریا (شیادان)

بهترین فیلم اول

خرخون/ BOOKSMART

صعود/THE CLIMB

دیان/ DIANE

آخرین مرد سیاه در سانفرانسیسکو/ THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

اسب وحشی/ THE MUSTANG

دیروز تو را دیدم/ SEE YOU YESTERDAY

بهترین بازیگر نقش اول زن

کارن آلن (COLEWELL)

هونگ چائو (DRIVEWAYS)

الیزابت ماس (بوی او)

ماری کی پلیس (دیان)

آلفری وودوارد (کلمنسی)

رنه زلوگر (جودی)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

کریس گالوست (به من آزادی بده)

کلوین هریسون جونیور (اردک ماهی بزرگ)

رابرت پتینسون (فانوس دریایی)

آدام سندلر (جواهرات تراش‌نخورده)

ماتیانس اسکون‌آرتس (اسب وحشی)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

جنیفر لوپز (شیادان)

تیلور راسل (امواج)

ژائو شوژن (خداحافظی)

لورن (لولو) اسپنسر (به من آزادی بده)

اکتاویا اسپنسر (اردک ماهی بزرگ)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ویلم دفو (فانوس دریاییی)

نوآ جوپ‌ (پسر عسلی)

شیا لبوف (پسر عسلی)

جاناتان میجرز (آخرین مرد سیاه در سانفرانسیسکو)

وندل پیرس (نی سوزان/ BURNING CANE)

بهترین فیلمنامه

داستان ازدواج (نوآ بومباک)

TO DUST

جواهرات تراش‌نخورده (برادران سفدی و رونالد برونستاین)

کلمنسی (چینونی چوکوو)

پرنده‌ی بلند پرواز/HIGH FLYING BIRD (تارل آلوین مک‌کرینی)

بهترین فیلمنامه‌ی اول

دیروز تو را دیدم

DRIVEWAYS

BLOW THE MAN DOWN

علف سبزتر/ GREENER GRASS

THE VAST OF NIGHT

بهترین فیلمبرداری

شیادان

فانوس دریایی

پسر عسلی

همسر سوم

نیمه‌ی تابستان (میدسومار)

بهترین تدوین

همسر سوم

جواهرات تراش نخورده

شمشیر اعتماد/ SWORD OF TRUST

فانوس دریایی

به من آزادی بده

جایزه‌ی رابرت آلتمن جوایز اسپریت ۲۰۲۰

داستان ازدواج

بهترین مستند

کارخانه‌ی آمریکایی/ AMERICAN FACTORY

آپولو ۱۱

برای سما/ FOR SAMA

سرزمین عسل/ HONEYLAND

جزیره‌ی روح‌های گرسنه/ ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS

بهترین فیلم بین‌المللی

زندگی نامریی (برزیل)

بینوایان (فرانسه)

انگل (کره جنوبی)

پرتره‌ی یک بانو در آتش (فرانسه)

RETABLO (پرو)

یادگاری (انگلستان)

بیشتر بخوانید: در آستانه برگزاری اسکار؛ مهم‌ترین جوایز مستقل اسپریت به بری جنکینز رسید

The post نامزدهای جوایز اسپریت ۲۰۲۰ اعلام شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala