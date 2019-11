جشنواره‌ی فیلم فجر مهم‌ترین اتفاق سینمای ایران است و به نظر می‌رسد امسال با یک جشنواره‌ی فجر هیجان‌انگیز روبه‌رو هستیم. با پایان مهلت ثبت نام آثار برای حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ۱۱۵ فیلم سینمایی به همراه ۳۶ فیلم مستند فرم ثبت نام جشنواره را تکمیل کرده اند که در میان فیلم های سینمایی ۳۷ اثر به فیلمسازان اول اختصاص دارد. در بین متقاضیان حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ نام‌هایی دیده می‌شود که برخی از آن‌ها کارگردانان بزرگی هستند و برخی دیگر کارگردانانی هستند که با همان چند فیلمی که ساخته‌اند کنجکاو دیدن فیلم‌هایشان هستیم. البته غایبان بزرگی هم داریم از جمله داریوش مهرجویی با فیلم «لامینور» و شهرام مکری که به احتمال زیاد فیلم این دو نفر در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر حضور خواهد داشت. این فهرستی از کارگردانانی است که برای حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ فرم پر کرده‌اند و به احتمال زیاد می‌توانیم فیلم‌هایشان را در جشنواره‌ی امسال ببینیم.

مسعود کیمیایی/ خون شد

از نسل اول کارگردانان مسعود کیمیایی در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ حضور دارد و با توجه به سابقه‌ای که از او سراغ داریم قطعا فیلمش را در جشنواره خواهیم دید. هر چند از آخرین فیلم‌های او که در جشنواره به نمایش درآمدند یعنی «قاتل اهلی» و «متروپل» خاطره‌ی چندان خوبی نداریم اما به هر حال او کارگردان مهمی است که همیشه منتظر دیدن آخرین فیلمش هستیم.

اسم فیلم جدید کیمیایی که در جشنواره‌ی امسال قرار است حضور داشته باشد «خون شد» است. بازیگر فیلم سعید آقاخانی است. با توجه به شناختی که از قهرمان‌های کیمیایی داریم و سابقه‌ی سینمایی سعید آقاخانی به نظر می‌رسد انتخاب او ریسک بزرگ مسعود کیمیایی بوده است. هر چند آقاخانی در فیلم «خداحافظی طولانی» ساخته‌ی فرزاد موتمن نشان داد برای بازی در نقش شخصیت‌های تلخ هم استعداد فوق‌العاده‌ای دارد. نکته‌ای که در فیلم «بنفشه‌ی آفریقایی» هم به چشم می‌خورد.

ششمین همکاری علیرضا زرین‌دست با مسعود کیمیایی این احتمال را قوت می‌دهد که فیلم تصاویر احتمالا پرزرق و برقی داشته باشد.

اسم فیلم قبلا «عدالت شوم» بود و کیمیایی که عادت ندارد خلاصه‌ی داستان فیلم‌هایش را لو بدهد (و البته اگر هم خلاصه‌شان را بگوید بعید است چیزی دستگیر خواننده شود) می‌گوید که: «داستان «خون شد» به مثابه خانه‌ای قدیمی است که همه چراغ‌هایش خاموش بوده و هیچ‌کس نیز در اتاق‌هایش ساکن نیست. در این میان یکی از ساکنین این خانه می‌آید و همه‌ی چراغ‌ها را روشن می‌کند.»

همین خلاصه باعث شده خیلی‌ها تصور کنند فیلم حال و هوای قیصر را دارد. هومن برق‌نورد هم از بازیگران فیلم است و این یکی از معدود فیلم‌های اخیر کیمیایی است که پولاد کیمیایی در آن بازی نمی‌کند.

ابراهیم حاتمی‌کیا/ خروج

ابراهیم حاتمی‌کیا آخرین بار سال ۱۳۹۶ با فیلم «به وقت شام» در جشنواره‌ی فجر حضور داشت. طبق معمول بیشتر از فیلمش سخنرانی‌ها و جلسه‌های مطبوعاتی‌اش سر و صدا به پا کردند. حاتمی‌کیا که پرچمدار سینمای جنگی و دفاع مقدس شناخته می‌شود در فیلم «به وقت شام» سراغ داعش رفته بود.

«خروج» با بازی فرامرز قریبیان و پانته‌آ بهرام طبق شنیده‌ها بیشتر از آن که به فضای «به وقت شام» نزدیک باشد حال و هوای تحسین شده‌ترین فیلم حاتمی‌کیا یعنی «آژانس شیشه‌ای» را دارد. فیلمی که انتقادهای سیاسی و اجتماعی در آن دیده خواهد شد.

«خروج» سومین همکاری حاتمی‌کیا با موسسه‌ی فرهنگی و هنری اوج است. می‌گویند حاتمی‌کیا در این فیلم سیاسی می‌خواهد از مطالبه‌گری صحبت کند.

یکی از بازیگران فیلم «خروج» درباره‌ی آخرین اثر حاتمی‌کیا گفته بود: «این فیلم داستان ۸ تا ۱۰ مرد است که از دزفول سفر خود را آغاز کرده و راهی تهران می‌شوند، این افراد دو ماه و نیم در مسیر هستند و در این راه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند.»

سعید ملکان/ روز صفر

سعید ملکان را اول به عنوان یک چهره‌پرداز حرفه‌ای و بعد به عنوان یک تهیه‌کننده‌ی مهم سینمای ایران می‌شناسیم. او مرد پشت پرده‌ی فیلم «ابد و یک روز» سعید روستایی و «ویلایی‌ها» ساخته‌ی منیر قیدی بود که هر دو از فیلم‌های اول مطرح سال‌های اخیر بودند.

او چهره‌پرداز سریال «شهرزاد» و ده‌ها اثر سینمایی است و بارها و بارها برنده‌ی جوایز مختلف از جشنواره‌های سینمایی از جمله فجر شده است. اما ملکان امسال تصمیم گرفت که کارگردانی را هم به کارنامه‌اش اضافه کند. اسم اولین فیلمی که ساخته و برایش فرم شرکت در جشنواره را پر کرده «روز صفر» است.

فیلم «روز صفر» طبق اخباری که در خبرگزاری‌ها منتشر شده روایتی متفاوت از یک اتفاق ملتهب تاریخ معاصر است که هم در ایران و هم در کشورهای خارجی جلوی دوربین رفته است. نکته‌ی جالبی است چون سعید ملکان بیشتر برای حمایت از فیلم‌های اجتماعی مثل «ابد و یک روز» سعید روستایی شهرت پیدا کرد و توقع می‌رفت که خودش هم فیلمی در آن حال و هوا بسازد. فیلمنامه‌ی «روز صفر» را سعید ملکان و بهرام توکلی با همراهی یکدیگر نوشته‌اند و امیر جدیدی و ساعد سهیلی هم بازیگران اصلی آن هستند.

رضا درمیشیان/ مجبوریم

رضا درمیشیان از آن فیلمسازهایی است که هنوز تکلیف مخاطبان سینما با او روشن نیست. او سازنده‌ی فیلم‌های چریکی دوست‌داشتنی مثل «بغض» و «عصبانی نیستم» است و در عین حال فیلمی مانند «لانتوری» را ساخته که بزرگترین مشکلش شوآف و شعاری بودنش است.

از طرف دیگر درمیشیان این روزها پشت صحنه‌ی یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سینمای ایران یعنی «لامینور» داریوش مهرجویی است که غایب بزرگ جشنواره‌ی امسال است. در نتیجه فیلم «مجبوریم» آخرین ساخته‌ی رضا درمیشیان که در جشنواره‌ی فجر ۹۸ حضور دارد از جهات مختلفی اثر کنجکاوی‌برانگیزی است.

«مجبوریم» بیشتر از بقیه‌ی فیلم‌های درمیشیان صاحب بازیگران چهره است و فاطمه معتمدآریا، بهمن فرمان آرا، نگار جواهریان و پارسا پیروزفر تنها تعدادی از اسامی مطرحی هستند که جلوی دوربین درمیشیان رفته‌اند. ژاله علو بازیگر پیشکسوت سینما هم در «مجبوریم» حضور دارد. از این میان نام بهمن فرمان‌آرا، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران احتمالا از بقیه کنجکاوی‌برانگیزتر است.

از طرف دیگر شنیده می‌شود که «مجبوریم» بیشتر از لحاظ لوکیشن هم متنوع‌تر از کارهای قبلی درمیشیان است. نکته‌ی جالب این که به نظر می‌رسد چهره‌های مطرح در حوزه‌های مختلف دست به دست هم داده‌اند تا فیلم درمیشیان جلب توجه کند. موسیقی فیلم را هم کیهان کلهر ساخته است. از خلاصه داستان این فیلم هنوز چیزی منتشر نشده است.

نیکی کریمی/ آتابای

نیکی کریمی در زمینه‌ی کارگردانی سلیقه‌ی خاص خودش را دارد. تقریبا تمام فیلم‌هایش از جریان اصلی فاصله دارند و به نظر می‌رسد بیشتر به تجربه‌گرایی علاقمند است. البته دو فیلم اولش یعنی «یک شب» و «چند روز بعد» تجربه‌گراتر بودند و «سوت پایان» و «شیفت شب» بیشتر قصه‌گو بودند و به سینمای جریان اصلی نزدیکتر.

«آتابای» هم تجربه‌ی جدیدی در سینمای نیکی کریمی است. فیلم خارج از تهران ساخته شده و لوکیشن‌های اصلی در خوی بوده است. طبقه گفته‌ی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار خوی بعضی از لوکشین‌های این فیلم در مناطق تاریخی خوی مانند بارگاه شمس تبریزی، بازار و مرز رازی بوده که مسئولان امیدوارند به جذب گردشگر در خوی هم کمک کند.

هادی حجازی‌فر بازیگر اصلی فیلم است که فیلمنامه را هم خودش نوشته است. «آتابای» یک فیلم اجتماعی متفاوت است.

محمدحسین مهدویان/ درخت گردو

محمدحسین مهدویان از آن کارگردانان پرکاری است که از وقتی با اولین فیلمش «ایستاده در غبار» در جشنواره‌ی فیلم فجر حضور پیدا کرد تقریبا هر سال در جشنواره حضور داشته است.

مهدویان با تیمی جدید از بازیگران این فیلم را کلید زده است. مینا ساداتی و پیمان معادی بازیگران فیلم «درخت گردو» هستند که در استان‌های غربی کشور فیلمبرداری شده است. مهدویان در این فیلم هم سراغ یک واقعه‌ی سیاسی معاصر رفته و موضوع فیلمش بمباران شیمیایی سردشت است.

البته این در حالی است که بعد از «ماجرای نیمروز ۲: رد خون» مهدویان گفته بود که برای مدتی سمت سوژه‌های سیاسی نخواهد رفت. احتمالا جالب‌ترین حاشیه‌ی فیلم بازی مهران مدیری در فیلم مهدویان است که البته قرار است یک نقش جدی ایفا کند.

سید مصطفی احمدی که تهیه‌کننده‌‌ی کارهای مهران مدیری است تهیه‌کنندگی این فیلم مهدویان را برعهده دارد.

حمید نعمت‌الله/ قاتل وحشی

فیلمساز محبوب دهه‌ی هشتاد و نود در سال‌های اخیر نامش را به عنوان یکی از متفاوت‌ترین کارگردانان سینمای ایران ثبت کرده که در عین حال برند خودش را دارد و توانسته فیلم‌های متفاوت اما پرفروش بسازد.

فیلمنامه‌ی «قاتل وحشی» را معصومه بیات نوشته که پیش‌تر هم فیلمنامه‌ی کارهایی مثل «رگ خواب» را برای نعمت‌الله نوشته بود. بازیگر نقش اول این فیلم هم مثل «رگ خواب» لیلا حاتمی است.

نکته‌ی عجیب که فیلم نعمت‌الله در ژانر جنایی است که کمتر سینمای ایران به آن پرداخته است. امین حیایی بازیگر دیگر فیلم است. فیلم نعمت‌الله با کمترین اخبار تولید شده و اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست.

امسال کیمیایی و نعمت‌الله با هم رقابت می‌کنند. نعمت‌الله زمانی دستیار مسعود کیمیایی بود و سال ۱۳۸۲ با فیلم تحسین‌شده‌ی «بوتیک» وارد سینما شد. از آن به بعد تقریبا هر فیلمی از نعمت‌الله کمتر یا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

سهیل بیرقی/ عامه‌پسند

سهیل بیرقی هم از فیلمسازان جوانی است که با همان اولین فیلمش یعنی «من» توانست نظرها را به خودش جلب کند. فیلمی که قهرمانش یک زن بود. بیرقی که مدتی دستیار عبدالرضا کاهانی بوده به فیلم‌هایی با محوریت زنان علاقه دارد. بعد از «من» سراغ ساخت درام ورزشی «عرق سرد» رفت که بر مبنای داستان نیلوفر اردلان بود. قهرمان تیم ملی که به خاطر همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست در المپیک شرکت کند.

اسم فیلم جدیدش یادآور اثر محبوب کوئنتین تارانتینوست. این فیلم بیرقی هم فضای زنانه‌ای دارد.

هوتن شکیبا که پارسال سیمرغ جشنواره‌ی فیلم فجر را برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» گرفت در کنار فاطمه معتمد‌آریا بازیگران اصلی فیلم هستند.

فیلم در ژانر اجتماعی است اما گویا فضای متفاوتی با کارهای قبلی بیرقی دارد.

حسن فتحی/ مست عشق

فیلمی که از همان مراحل تولیدش سر و صدای زیادی به پا کرد و گفته می‌شد که تعدادی از آیات عظام با ساخته شدن فیلمی درباره‌ی شمس و مولانا مخالفت کرده‌اند اما سرانجام «مست عشق» با بازی پارسا پیروزفر در نقش مولانا و شهاب حسینی در نقش شمس کلید خورد.

حسن فتحی که فیلم‌هایی مثل «ازدواج به سبک ایرانی» و «کیفر» را در کارنامه‌اش دارد آخرین بار سال ۱۳۹۱ با فیلم «یک روز دیگر» در سینما حضور داشت. بعد سراغ تلویزیون رفت و شبکه‌ی نمایش خانگی و در این مدت سریال محبوب «شهرزاد» را در سه فصل برای شبکه‌ی نمایش خانگی ساخت.

فیلم به صورت مشترک بین ایران و ترکیه تولید می‌شود و برخی از لوکیشن‌ها فیلم در ترکیه است و حتی بعضی از بازیگران هم ترک هستند. از جمله نقش همسر مولوی را سلما ارگچ بازی می‌کند که به خاطر بازی در نقش خدیجه سلطان در سریال «حریم سلطان» در ایران مشهور است.

مجید توکلی/ عروسی مردم

فیلمی که تا به حال دو بار تغییر نام داده است. اولین نام پیشنهادی «شبی دو میلیون» بود که سازمان نظارت و ارزشیابی با آن مخالفت کرد و بعد کارگردان برای گرفتن مجوز «روزی دو میلیون» را پیشنهاد داد و دست آخر هم نام فیلم به «عروسی مردم» تغییر پیدا کرد.

فیلمنامه‌ی فیلم را جمیله دارالشفایی نوشته که پیش‌تر فیلمنامه‌ی اولین فیلم مجید توکلی یعنی «متولد ۶۵» را هم نوشته بود. نازنین بیاتی و پدرام شریفی بازیگران اصلی فیلم هستند. فیلم حال و هوای جوانانه‌ای دارد و از عکس‌هایش برمی‌آید که فیلم اجتماعی است که شاید مثل «متولد ۶۵» کمی شوخ‌طبعی هم داشته باشد.

بهروز شعیبی/ روز بلوا

فیلمسازی که با دستیاری و کار در تلویزیون شروع کرد و با اولین فیلمش «دهلیز» ریسک بزرگی کرد و از رضا عطاران در یک نقش جدی تراژیک استفاده کرد و به شدت هم موفق بود.

شعیبی با ساخت فیلم‌های اجتماعی مانند «دارکوب» مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفته. بابک حمیدیان و لیلا زارع بازیگران آخرین فیلم او یعنی «روز بلوا» هستند. فیلمی که سازمان اوج پشت آن است. از آن فیلم‌هایی است که خوشبختانه یک خلاصه داستان سرراست از آن منتشر شده که می‌شود از طریق آن حال و هوای فیلم را فهمید.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: عماد استاد دانشگاهی خوشنام و یک چهره‌ی تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان توسط پلیس با اتهام‌هایی جدی مواجه می‌شود که خود و خانواده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد.

«روز بلوا» چهارمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی پس از «دهلیز»، «سیانور» و «دارکوب» در مقام کارگردان است.

مجید مجیدی/ خورشید

سال‌ها از زمانی که با سر و صدای فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» او با هزینه‌ی زیاد تولید و اکران شد می‌گذرد و به نظر می‌رسد مجیدی دوباره به منطقه‌ی امنش که با فیلم «بچه‌های آسمان» به اوج رسید برگشته است. انتظار می‌رفت فیلمش را به جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر بدهد اما حالا فرم حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ را پر کرده است.

این فیلم با بازی جواد عزتی به موضوع کودکان کار می‌پردازد و جزییات زیادی از آن در دسترس نیست.

مجید برزگر، کارگردان متفاوت سینمای ایران، بهتاش صناعی‌ها کارگردان جوان سازنده‌ی «احتمال باران اسیدی» و کمال تبریزی هم از اسامی هستند که شنیده می‌شود فرم حضور در جشنواره‌ی فجر ۹۸ را پر کرده‌اند ولی از فیلم‌هایشان اطلاعی در دست نیست.

برای دیدن فیلم‌های جشنواره‌ی فجر سال گذشته به لندینگ جشنواره فیلم فجر ۹۷ رجوع کنید.

