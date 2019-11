فیلم یخ زده ۲ که ادامه‌ی Frozen است توانست فاتح بلامنازع باکس آفیس سینماها شود. فروش ۳۵۰ میلیون دلاری این انیمیشن در سرتاسر جهان در روزهای افتتاحیه‌اش حیرت‌انگیز بود.

این انیمیشن دوست‌داشتنی در اولین روز اکرانش ۸.۵ میلیون دلار فروخت. فیلم در گیشه‌ی سینماهای آمریکا تا امروز ۱۲۷ میلیون دلار فروخته است و رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه برای انیمیشنی که خارج از فصل تابستان اکران می‌شود، به نام خودش زد. این افتتاحیه‌ی پرشور باعث شده که انیمیشن «یخ زده ۲» پنجمین افتتاحیه‌ی پرفروش تاریخ سینما را در ماه نوامبر به نام خودش ثبت کند و بالای «هری پاتر و قدیسان مرگ: قسمت اول» که سال ۲۰۱۰ اکران شده بود، قرار گرفت.

۵۹ درصد مخاطبان انیمیشن را زنان تشکیل می‌دادند و ۷۰ درصد هم خانواده‌ها بودند.

در بازارهای بین‌المللی فیلم ۲۲۳.۲ میلیون دلار فروخت. در همه‌ی کشورهایی که اکران شده بود توانست رتبه‌ی اول فروش را به دست بیاورد و چین با فروش ۵۳ میلیون دلاری پیشتاز کشورهای اکران‌کننده‌ی فیلم بود. به علاوه در کره‌ی جنوبی ۳۱.۵ میلیون دلار فروخت و به دنبال آن ژاپن با ۱۸.۲ میلیون دلار، انگلستان با ۱۷.۸ میلیون دلار، آلمان با ۱۴.۹ میلیون دلار و فرانسه با ۱۳.۴ میلیون دلار قرار داشتند. فیلم هفته‌ی آینده در ایتالیا و روسیه و استرالیا و کشورهای آمریکای جنوبی اکران می‌شود.

در قسمت دوم این انیمیشن کاراکترهای محبوب السا، آنا، کریستف و البته اولاف، آدم برفی دوست‌داشتنی برگشته‌اند. آن‌ها سرزمین آرندل را ترک می‌کنند و دست به سفری از دل جنگل می‌زنند تا کشف کنند که چرا السا با این قدرت عجیب جادویی متولد شده که می‌تواند با اشاره‌ی دست باعث یخ زدن هر چیزی شود.

هر چند نقدهای مثبتی که روی این قسمت از انیمیشن «یخ‌زده» نوشته شده نسبت به نسخه‌ی اریجینال آن کمتر است اما همچنان منتقدان این انیمیشن را دوست دارند. البته به نظرشان ساخت قسمت دوم برای این انیمیشن چندان ضرورتی نداشته است اما به هر حال دنباله‌ی سودبخشی بوده است. «یخ زده ۲» تلاش دارد که همه‌ی مخاطبانش را راضی کند و البته فیلم گرم و جذابی هم از کار درآمده است.

فیلم «فورد در برابر فراری» ساخته‌ی جیمز منگولد در هفته‌ی دوم اکرانش در رده‌ی دوم جدول قرار گرفته است. یکی از فیلم‌هایی که فصل جوایز به آن امید بسته و خوب هم می‌فروشد و در حال حاضر فروش‌اش به ۵۸ میلیون دلار رسیده است.

«فورد در برابر فراری» یک درام بیوگرافیک است که بازیگران نقش‌های اصلی‌اش مت دیمون و کریستین بیل هستند. سال ۱۹۶۳ انزو فراری به کمپانی فورد نزدیک می‌شود چون احتمال انجام معامله‌ای وجود دارد که طی آن فورد می‌خواهد فراری را بخرد. اما مذاکرات به بن‌بست می‌رسد و متوقف می‌شود چون انزو می‌فهمد که این معامله شامل خرید اسکودریا فراری، یکی از ماشین‌های لوکس فراری هم است که در برنامه‌ی مسابقات فراری حضور داشت و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ و در سال ۱۹۵۸ جایزه‌ی مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مسابقه‌ی اتومبیلرانی جهان را به نام لمنز گرفته بود. مسابقات لمنز از سال ۱۹۲۳ هر سال برگزار می‌شد. هنری فورد دوم ناراحت از این که پیشنهادش رد شده، از بخش مسابقه‌ی کمپانی می‌خواهد ماشینی بسازند که اسکودریا فراری را شکست بدهد.

فیلم بعد سراغ این می‌رود که چه ‌طور کارول شلبی، طراح اتومبیل، و کن مایلز، راننده‌ی اتومبیل‌های مسابقه، تیمی از مهندسان و طراحان آمریکایی را سرپرستی می‌کنند تا ماشینی ساخته شود که اسطوره‌ی فراری را شکست بدهد. در نهایت آن‌ها برای حضور در مسابقه‌ی لمنز سال ۱۹۶۶ فورد GT40 را طراحی می‌کنند.

منتقدان در سایت متاکریتیک به فیلم امتیاز خوب ۸۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد درپ نوشته است: «شیمی بین بیل و دیمون موتور محرکه‌ی فیلم است. به علاوه‌ی فیلمنامه‌ای که خیلی خوب نوشته شده. زمانی که بیل به تنهایی در زمین مسابقات اتومبیلرانی درمی‌یابد که چه طور باید برنده شود و نجات پیدا کند نقطه‌ی اوج فیلم است. فیلم به لحاظ سینمایی به شدت سرگرم‌کننده است.»

در رده‌ی سوم جدول فیلم دیگری را داریم که اصطلاحا به این مدل فیلم‌ها آمریکایی خوب می‌گویند. از آن فیلم‌هایی که درباره‌ی رویای آمریکایی و موفقیت است و برای ایفای چنین نقشی چه کسی بهتر از تام هنکس که خودش نمونه‌ی چنین نقش‌هایی است. از «کاپیتان فلیپس» بگیرید تا «سالی» و «نجات آقای بنکس». فیلم «روزی زیبا در محله» اولین هفته‌ی اکرانش را با موفقیت سپری کرد.

محصول کمپانی سونی تقریبا مطابق با انتظار تحلیلگران فروخت. فیلم در ۳۲۳۵ سالن سینما اکران شد و تقریبا ۱۳.۵ میلیون دلار فروخت. ۵۲ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و ۷۵ درصد جمعیت مخاطبان ۲۵ سال به بالا داشتند.

این درام بیوگرافیک داستان واقعی زندگی فرد راجرز مجری محبوب برنامه‌های کودکان در تلویزیون آمریکا و جریان دوستی او با روزنامه‌نگاری به نام لوید است. لوید که شخصیتی بدبین دارد در اسکوایر کار می‌کند و وقتی سردبیرش به او دستور نوشتن مطلبی درباره‌ی راجرز را می‌دهد شخصیت دوست‌داشتنی راجرز باعث می‌شود او از حالت تدافعی‌اش فاصله بگیرد.

از آن فیلم‌های محبوب منتقدان که امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک کسب کرده است و احتمال زیادی دارد که در رقابت‌های اسکار هم حضور داشته باشد. منتقدان می‌گویند که ماریل هلر کارگردان فیلم موفق شده ارتباط بین دو مرد را به شیوه‌ی دوست‌داشتنی به تصویر بکشد. ارتباطی که به طراحی ظریف و احساس‌برانگیز کارگردان شکل می‌دهد. فیلمی که شجاعت و هوشمندی را به تصویر می‌کشد و همه‌ چیز در آن به آرامی رخ می‌دهد و عجله‌ای برای شکل دادن درام ندارد.

فیلم «۲۱ پل» تازه‌وارد دیگر باکس آفیس است. اکشن جنایی ساخته‌ی برایان کرک با فروش ۹.۲ میلیون دلاری کمتر از حد انتظار استودیو فروخت و البته منتقدان هم دوستش نداشتند.

این فیلم با بازی چادویک بوسمن داستان یک کارآگاه نیروی پلیس نیویورک است که بعد از کشف یک توطئه‌ی غیرمنتظره و عظیم وارد ماجرای بزرگ شکار انسان‌ها به دنبال کشته شدن نیم دو جین پلیس می‌شود. امتیاز فیلم در متاکریتیک ۵۰ از ۱۰۰ است. مشکل فیلم زیادی ساده‌انگارانه‌ بودنش است. منتقدان می‌گویند هر چند پایان آن کمی شوکه‌کننده است اما واقعیت این است که از همان میانه‌ی فیلم با یک تماس تلفنی همه چیز می‌توانست حل شود. کاراکتر بوسمن هیچ پیچیدگی ندارد و تریلری است که بعد از دیدن آن به راحتی از یاد می‌رود.

فیلم «میدوی» یکی دیگر از پنج فیلم پرفروش باکس آفیس است. اکشن درام تاریخی «میدوی» به کارگردانی رولند امریچ داستان نبرد میدوی است که از طریق دریانوردان و افسران روایت می‌شود. جنگ میدوی چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. جنگی که بر سر موقعیت ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها در اقیانوس آرام بود.

رولند امریچ را با کارگردانی اکشن‌هایی مثل «روز استقلال» و «گودزیلا» می‌شناسیم. فیلم البته نتوانسته نظر منتقدان را به خودش جلب کند و امتیاز آن در سایت متاکریتیک ۴۸ از ۱۰۰ است. منتقد گاردین می‌گوید که دیدن این فیلم درست مثل تماشای یک مجسمه برای دو ساعت و نیم است. همان‌قدر بی‌احساس که فقط باید به عقب تکیه بدهید و خمیازه بکشید. ساختار صحنه‌های اکشن عجیب و غریب است و دیالوگ‌های زیادی شق و رق هستند.

هفته‌ی گذشته که نتوانستیم باکس آفیس را گزارش بدهیم دو فیلم وارد جدول فروش شدند که این هفته هم در جدول حضور دارند. یکی فیلم «دروغگوی خوب» ساخته‌ی بیل کاندون که از آخرین فیلم‌هایش «دیو و دلبر» را به خاطر می‌آوریم. این تریلر با بازی هلن میرن و ایان مک‌کلن داستان مرد فریبکاری به نام روی است که دیگر دوره‌اش به پایان رسیده اما آخرین سوژه‌اش زن بیوه‌ای است که میلیون‌ها دلار می‌ارزد. اما چیزی که ابتدا ساده به نظر می‌رسیده در نهایت تبدیل به یک بازی موش و گربه می‌شود. این فیلم در دومین هفته‌ی فروش‌اش به ۱۱.۸ میلیون دلار رسیده است.

دومین فیلمی که از هفته‌ی گذشته به باکس آفیس پیوسته است فیلم «فرشتگان چارلی» است. بازسازی همان اکشن مشهور دهه‌ی هفتادی که در هزاره‌ی سوم با گروه بازیگران جدید جلوی دوربین رفت. کارگردان این قسمت از کمدی-اکشن «فرشتگان چارلی» الیزابت بنکس است. «فرشتگان چارلی» اسم گروهی از زنان است که با حرکات رزمی و مبارزه با گروه‌های مختلف سعی می‌کنند جلوی خلاف را بگیرند و این وسط معمولا برای هر کدام هم اتفاقاتی رخ می‌دهد.

در این قسمت از «فرشتگان چارلی» نائومی اسکات، کریستن استوارت و الا بالینسکا جلوی دوربین رفته‌اند. داستان یک مهندس جوان که درباره‌ی یک تکنولوژی خطرناک هشدار می‌دهد و فرشتگان چارلی فرا خوانده می‌شوند تا زندگی‌شان را وسط بگذارند و از مردم حمایت کنند.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۲ از ۱۰۰ است. منتقد اسکرین اینترنشنال می‌گوید که فیلم به اندازه‌ی کافی بامزه یا هیجان‌انگیز نیست. الیزابت بنکس به سریال تلویزیونی دهه‌ی هفتادی مواردی مثل برابری جنسیتی افزوده است. اما این داستان جاسوسی دیگر برای مخاطبان خسته‌کننده شده است.

بقیه‌ی فیلم‌های جدول فروش آثاری هستند که هفته‌ی سوم به بعد اکران‌شان را می‌گذرند و پیش‌تر درباره‌شان نوشته‌ایم.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی یخ زده ۲ ۱ ۱۲۷ ۱۲۷ فورد در برابر فراری ۲ ۱۶ ۵۸ روز زیبا در محله ۱ ۱۳.۵ ۱۳.۵ ۲۱ پل ۱ ۹.۳ ۹.۳ میدوی ۳ ۴.۷ ۴۳.۱ بازی با آتش ۳ ۴.۶ ۳۱.۶ دروغگوی خوب ۲ ۳.۴ ۱۱.۸ فرشتگان چارلی ۲ ۳.۲ ۱۳.۹ آخرین کریسمس ۳ ۳ ۲۷.۸ جوکر ۸ ۲.۸ ۳۲۶.۹

