۵۰ فیلم‌ برتر سال ۲۰۱۹ از نگاه مجله سایت اند ساوند منتشر شد

یک ماه مانده به پایان سال میلادی جاری ۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۹ از نگاه سایت اند ساوند اعلام شده است. بهترین فیلم‌های سال در فهرستی منتشر شده که طیف وسیعی از آثار سینمایی را در بر می‌گیرد.

این فهرست براساس نظرسنجی از ۱۰۰ منتقد (۶۰ مرد و ۴۰ زن) که با سایت اند ساوند همکاری کرده‌اند تهیه شده و اساسا جدیدترین شماره این مجله که دیروز منتشر شده به بررسی بهترین‌ آثار، روندها و تحولات سینمایی سال ۲۰۱۹ پرداخته است.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این فهرست:

۱- سوغات

عنوان اصلی: The Souvenir

کارگردان: جانانا هاگ

کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا

ملودرام بدیع و ظریف جانانا هاگ در لندن دهه ۱۹۸۰ میلادی جریان دارد و داستان یک دانشجوی سینما را روایت می‌کند که در تلاش است به دیدگاه مستقل هنری‌اش دست پیدا کند و هم‌زمان درگیر یک رابطه عجیب با مردی مسن‌تر از خود شده است.

مجله سایت اند ساند این فیلم سینمایی را به عنوان بهترین اثر سال ۲۰۱۹ انتخاب کرده و خود اعتراف می‌کند با دیدن نتیجه نظرسنجی از منتقدان متعجب شده. طبق آنچه در وبسایت مجله آمده شگفتی صرفا به این دلیل بوده که در سال میلادی جاری مولفین صاحب‌نام‌تری همچون اسکورسیزی، تارانتینو و آلمودوار فیلم ساخته‌اند و انتظار می‌رفت این نام‌ها چنان بر فضای ذهنی منتقدان سنگینی کنند که آثار کمتر شناخته‌ شده نادیده گرفته شوند.

با وجود نکته ذکر شده به نظر می‌رسد فیلم سینمایی سوغات توانسته با وجود رقبای قدرتمند دیگر نظر منتقدان را به شکل ویژه‌ای به خود جلب کند.

۲- انگل

عنوان اصلی: Parasite

کارگردان: بونگ جون-هو

کشور تولیدکننده: کره جنوبی

انگل از فیلم‌های پر سر و صدای امسال سینمای جهان بود. این فیلم کره‌ای ابتدا با تصاحب نخل طلای جشنواره کن ۲۰۱۹ مورد توجه گسترده قرار گرفت و در حالی که موفق شده بود در کن نظر هیات داوران و منتقدان را جلب کند در جلب نظر طیف وسیعی از علاقه‌مندان به سینما هم کامیاب بود.

کمدی سیاه بونگ جون-هو با محوریت تضادهای طبقاتی در جامعه امروز کره ساخته شده و در عین حال گرچه با تفاوت‌هایی قابل توجه اما به روندی تعلق دارد که در یکی دو سال گذشته تمرکز بیش از پیشی بر مساله فقر و نزاع طبقاتی داشته‌اند.

۳- مرد ایرلندی

عنوان اصلی: The Irishman

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

مرد ایرلندی از آثار بسیار تحسین‌شده سال ۲۰۱۹ و جدیدترین فیلم اسکورسیزی است که پس از اکرانی محدود و کوتاه‌مدت از شبکه نت‌فلیکس پخش شد و در حال حاضر در سراسر جهان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

این درام جنایی مثل بسیاری از آثار اسکورسیزی در سطح اولیه یک داستان گنگستری را روایت می‌کند اما برخلاف بعضی از فیلم‌های او این بار با درامی تلخ و گزنده طرفیم.

این فیلم سه ساعت و نیمه رابطه فرانک شیران و جیمی هوفا را در مرکز درام قرار داده است؛ رابطه میان یک مرد ایرلندی عضو مافیای ایتالیایی آمریکایی و رییس اتحادیه کامیون‌داران ایالات متحده که گستره‌ای از مفاهیم و احساسات همچون جنایت، دوستی، خیانت و حسرت گذشته را می‌شکافد.

۴- روزی روزگاری در هالیوود

عنوان اصلی: Once Upon a Time in Hollywood

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

به شکلی نه‌چندان دور از انتظار جدیدترین ساخته کوئنتین تارانتینو در میان بهترین فیلم‌های منتخب مجله سایت اند ساوند در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته است. داستان یک ستاره رو به افول و بدل او در هالیوود اواخر دهه ۱۹۶۰ که پر است از عناصر فرهنگی آن دوران خاص.

فیلمی با محوریت خود هالیوود که از ابتدای اکرانش از شانس‌های مهم جوایز اسکار در نظر گرفته شده و جنجال‌های گوناگونی را هم به همراه داشته است.

روزی روزگاری در هالیوود شباهت زیادی با آثار بیشتر شناخته‌شده تارانتینو ندارد و نبود عناصر مالوف سینمای این کارگردان انتظار بعضی مخاطبان را برآورده نمی‌کند.

۵- پرتره یک بانو در آتش

عنوان اصلی: Portrait of a Lady on Fire

کارگردان: سلین سیاما

کشور تولیدکننده: فرانسه

پرتره یک بانو در آتش از دیگر آثار سینمایی سال ۲۰۱۹ است که ابتدا در جشنواره کن مورد توجه قرار گرفت. این اثر سینمایی که در بخش اصلی جشنواره کن به رقابت پرداخت جایزه بهترین فیلم‌نامه را از این فستیوال هنری دریافت کرد و در ادامه سال به دلیل نقدهای مثبت منتقدان توجه سینمادوستان را به خود جلب کرد.

پرتره یک بانو در آتش همچون فیلم اول این فهرست توسط یک زن کارگردانی شده و اثری عاشقانه است. داستان فیلم در اواخر قرن ۱۸ میلادی در جریان است؛ در یک جزیره یک نقاش زن باید پرتره عروسی یک زن جوان را نقاشی کند.

۶- درد و شکوه

عنوان اصلی: Pain and Glory

کارگردان: پدرو آلمودوار

کشور تولیدکننده: اسپانیا

فیلمی بسیار شخصی و ویژه از آلمودوار کارگردان صاحب‌نام اسپانیایی که برای آنتونیو باندراس در جشنواره کن ۲۰۱۹ جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به ارمغان آورد.

درد و شکوه درباره کارگردانی است که چشمه خلاقیتش خشکیده و دیگر قادر نیست کار کند؛ او که گرفتار بیماری‌های گوناگون جسمی و درگیر افسردگی است گذشته را به یاد می‌آورد.

گفته می‌شود بخش‌هایی از درد و شکوه از زندگی آلمودوار الهام گرفته شده و شاید به همین دلیل بتوان آن را شخصی‌ترین اثر این هنرمند اسپانیایی نامید.

۷- آتلانتیک

عنوان اصلی: Atlantics

کارگردان: ماتی دیوپ

کشور تولیدکننده: سنگال، فرانسه، بلژیک

دیوپ اولین کارگردان زن سیاه‌پوستی است که فیلمش آتلانتیک امسال به بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن راه یافت. او پیش از این به ساخت آثار مستند و فیلم‌های کوتاه می‌پرداخت و همچنین در سینمای فرانسه به عنوان یک بازیگر شناخته می‌شد. دیوپ بیشتر برای بازی در اثری از کلر دنی کارگردان مشهور فرانسوی شهرت داشت.

ماتی دیوپ خواهرزاده جبرئیل دیوپ دیگر کارگردان سنگالی است که فیلم تحسین‌شده «توکی بوکی» (Touki Bouki) از آثار مشهور سینمای سنگال را در سال ۱۹۷۳ ساخته است.

آتلانتیک اولین فیلم بلند ماتی دیوپ است که براساس یک مستند کوتاه از همین هنرمند کارگردانی شده است. آتلانتیک ماتی دیوپ که روایت آن در داکار پایتخت سنگال در جریان است درباره رابطه عاطفی یک کارگر ساختمانی و یک زن جوان است. کارگری که ماه‌ها است حقوقش پرداخت نشده و در کنار کارگران دیگر رویای مهاجرت از طریق اقیانوس اطلس را دارند و زن جوان مجبور است به اجبار خانواده‌ش با کس دیگری عروسی کند که دوستش ندارد. فیلم در حومه داکار جایی در حاشیه اقیانوس اطلس می‌گذرد.

۸- طعمه

عنوان اصلی: Bait

کارگردان: مارک جنکین

کشور تولیدکننده: بریتانیا

طعمه اولین فیلم بلند ۱۶ میلی‌متری مارک جنکین بریتانیایی است که ساخت مجموعه‌ای از فیلم‌های مستند و کوتاه را در کارنامه دارد.

روایت جدیدترین اثر این کارگردان بر تنش‌ها میان ماهیگیران محلی و توریست‌ها و تازه‌واردانی که باعث تغییر بافت محلی یک دهکده شده‌اند متمرکز است.

فیلم سیاه و سفید طعمه به عقیده منتقدان سایت اند ساوند اثری است درخشان و بدیع که لیاقت قرار گرفتن میان ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۹ را دارد.

۹- ما

عنوان اصلی: Us

کارگردان: جوردن پیل

کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

فیلم ترسناک «ما» جدیدترین اثر جردن پیل کارگردان فیلم «برو بیرون» (Get Out) است؛ فیلم ترسناک دیگری از همین کارگردان که توانست پیل را به عنوان یک پدیده جدید در سینمای معاصر آمریکا مطرح کند.

برو بیرون، اولین فیلم این کارگردان که مورد تمجید عموم منتقدان قرار گرفت، در مراسم اسکار ۲۰۱۸ موفق شد در چهار رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده و نهایتا جایزه بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را به خود اختصاص دهد. برو بیرون در کنار موفقیت میان منتقدان و جشنواره‌ها، در حوزه فروش نیز با فروش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در مجموع از نظر تجاری فیلم موفقی در نظر گرفته می‌شود.

به گفته پیل در فیلم جدیدش شاهد خلق یک جهان ترسناک متفاوت هستیم. پیل پیشتر به این موضوع نیز اشاره کرده بود که هیولاها و داستان‌های ترسناک بهترین راه جامعه برای درک عمیق‌تر حقایق و مواجهه با ترس‌ها است.

«ما» داستان زوج سیاه‌پوستی را روایت می‌کند که با فرزندان‌شان به خانه ساحلی خود رفته‌اند اما حضور سرزده و ناخوانده افرادی ناشناس آرامش آن‌ها را در هم می‌ریزد. لوپیتا نیونگو (شناخته شده بخاطر بازی در فیلم‌هایی چون پلنگ سیاه، ۱۲ سال بردگی و جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد) در کنار وینستون دوک (با سابقه حضور در آثاری چون پلنگ سیاه و انتقام‌جویان: جنگ ابدیت) از جمله بازیگران اصلی جدیدترین فیلم ترسناک جوردن پیل هستند.

۱۰- ویتالینا وارلا

عنوان اصلی: Vitalina Varela

کارگردان: پدرو کاستا

کشور تولیدکننده: پرتغال

فیلم جدید کاستا به همان مهاجران فقیر اهل کیپ ورد توجه نشان می‌دهد که در فیلم‌های قبلی او نیز مورد توجه قرار گرفته بودند. ویتالینا وارلا که نام شخصیت اصلی فیلم کاستا است یک مهاجر فقیر است که از کیپ ورد به لیسبون مهاجرت می‌کند. این زن به خانه کوچک شوهر مرده‌اش رفته و در جست‌وجوی ردپایی از گذشته او است.

پدرو کاستا بابت ساخت این اثر سینمایی توانست یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو را تصاحب کند.

ادامه لیست:

۱۱- حیات والا/ High Life

۱۲- جواهرات تراش‌نخورده/ Uncut Gems

۱۳- مونوس/ Monos

۱۴- داستان ازدواج/ Marriage Story

۱۵- برای سما/ For Sama

۱۶- میدسامر/ Midsommar

۱۷- فانوس دریایی/ The Lighthouse

۱۸- شاد همچون لازارو/ Happy as Lazzaro

۱۹- شیادان/ Hustlers

۲۰- مارتین ایدن/ Martin Eden

۲۱- قد بلند/ Beanpole

۲۲- مرز/ Border

۲۳- ترانزیت/ Transit

۲۴- یک زندگی پنهان/ A Hidden Life

۲۵- وداع/ The Farewell

۲۶- گرم‌ترین ماه اوت/ The Hottest August

۲۷- به‌سوی ستارگان/ Ad Astra

۲۸- انیس واردا/ Varda by Agnès

۲۹- در خانه بودم، اما/ I Was at Home, But…

۳۰- در لباس/ In Fabric

۳۱- چاقوکشی/ Knives Out

۳۲- بوک اسمارت/ Booksmart

۳۳- خاکستر خالص‌ترین سفید است/ Ash Is Purest White

۳۴- مترادف/ Synonyms

۳۵- کودک زامبی/ Zombi Child

۳۶- آمریکا/ America

۳۷- طرح بدون اینترنت/ No Data Plan

۳۸- کلاس هشتم/ Eighth Grade

۳۹- جوکر/ Joker

۴۰- ری و لیز/ Ray & Liz

۴۱- هیل کانتی امروز صبح، امروز عصر/ Hale County This Morning, This Evening

۴۲- بدنم را از دست دادم/ I Lost My Body

۴۳- تعطیلات/ Holiday

۴۴- سرزمین عسل/ Honeyland

۴۵- راکس/ Rocks

۴۶- Rose Plays Julie

۴۷- اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند/ If Beale Street Could Talk

۴۸- فقط فکر نکن جیغ میزنم/ Just Don’t Think I’ll Scream

۴۹- سوگلی/ The Favourite

۵۰- مول/ The Mule

