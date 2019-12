این روزها پرفروش‌ترین اثر باکس آفیس فیلم یخ زده ۲ انیمیشنی است که قسمت اول آن هم توانست رکوردهای فروش یک انیمیشن را جا به جا کند. انیمیشن یخ زده ۲ شانس زیادی برای حضور در میان نامزدهای اسکار بهترین انیمیشن امسال هم دارد. به همین مناسبت ده نکته از پشت صحنه‌ی انیمیشن یخ زده ۲ و ده نکته‌ای را که درباره فیلم یخ‌زده اول نمی‌دانستید بخوانید.

1- ایده‌ای که باعث شد خالق و تهیه‌کننده‌ی این انیمیشن به فکر ساختن دنباله‌ی آن بیفتند این سوال بود که متناوبا از آن‌ها پرسیده می‌شد: «السا قدرتش را از کجا به دست آورده».

2- جنیفر لی و کریس باک خالقان این انیمیشن متوجه شدند که در پایان قسمت ابتدایی تمام شخصیت‌ها در شروع یک رابطه رها می‌شوند. کریستوفر و آنا تازه بهم رسیده‌اند و السا و آنا تازه برای اولین بار ملاقات کرده‌اند.

3- یخ‌زده ۲ اولین سکوئل برای یک انیمیشن پرنسسی دیزنی است که موفق شده با اکران در سینماها منتشر شود.

4- جاناتان گروف خواننده‌ی قطعه‌ی «گمشده در جنگل» تمام صداهای پس‌زمینه (صدای گوزن‌ها) را که حدود ۱۸ ترک متفاوت هستند خودش خوانده است.

5- داستان آنا، اینکه السا و اولاف را از دست می‌دهد و ادامه‌ی آن بر اساس برگرفته از تجربه‌ی شخصی کریستن بل (صداپیشه‌ی آنا) است.

6- آهنگ «کار درست بعدی» بر اساس مانترایی که خود کریستن در زندگی روزمره‌اش می‌خوانده نوشته شده است.

7- برای قطعه «کار درست بعدی» جنیفر (کارگردان) و کریستن گفت‌وگوی پراحساسی را ضبط کردند و برای کریستن اندرسون لوپز و روبرت لوپز (سازندگان قطعه) فرستادند تا آن‌ها برای ساخت قطعه از آن الهام بگیرند.

8- به گفته‌ی جنیفر و کریس (کارگردانان) آنا و السا در یخ‌زده ۲ دو آرکیوتایپ روایی متفاوت را بازنمایی می‌کنند؛ آنا همان شخصیت کلاسیک قصه‌های شاه‌پریانی است اما السا از اسطوره آمده است. در واقع آنا فلسفه‌ای عشق‌محور و مثبت‌اندیشانه دارد ولی السا صاحب قدرت فراطبیعی است و با ایده‌ی سرنوشت درگیر است.

9- کارگردانان و تهیه‌کنندگان این انیمیش برای اینکه الهام بگیرند به سفری تحقیقاتی به نروژ، فنلاند و ایسلند سفر کرده‌اند.

10- ساخت انیمیشنِ ناک، اسب السا، شش ماه از وقت استودیوی ساخت این فیلم را گرفته است و این در حالی بوده که ده‌ها انیمیتور تمام‌وقت روی آن کار می‌کردند.

حاشیه‌های قسمت اول فیلم یخ زده

1- برای ساخت انیمیشن یخ‌زده شسصد نفر برای حدود دو سال و نیم کار کردند.

2- در واقع ساخت این انیمیشن ۷۰ سال به تعویق افتاده است. این انیمیش بر اساس داستانی به نام «ملکه یخی» نوشته‌ی هانس کریستین اندرسون است و والت‌ دیسنی از سال ۱۹۳۷ آرزوی اقتباس این داستان را داشته است.

3- در این انیمیشن جان لستر (نویسنده و خالق انیمیشن‌های بزرگی مثل آپ و وال‌ای) به اندازه یک «فریاد» نقش داشته است. در واقع او مدلِ صورت اولاف، جایی که می‌گوید «اون دیوونه‌ست» بوده.

4- در نسخه‌ی اولیه فیلم یخ‌زده، آنا و السا خواهر نبوده‌اند. در واقع آنا یک دختر روستایی بوده که به سرزمین ملکه یخی سفر می‌کند تا از او بخواهد قلبش را یخی کند.

5- شخصیت السا در نسخه‌ی اولیه ملکه‌ی شروری با صورت آبی و موهای سیخ بوده و کتی از راسوهای زنده هم بر تن داشته.

6- در واقع وقتی رابرت لوپز و کریستن اندرسون لوپز (آهنگسازان موسیقی متن فیلم) قطعه‌ی «بگذار برود» را نوشتند تصمیم بر این شد که السا شخصیت شروری نباشد. این قطعه باعث شد فیلم‌نامه بازنویسی شود و جهت داستان کلا تغییر کند. در نسخه نهایی السا دیگر دشمن نبود بلکه دختر جوانی بود که چالش‌های درونی داشت.

7- قطعه‌ی «بگذار برود» به بیش از ۴۱ زبان زنده‌ی دنیا خوانده و ضبط شده است.

8- کریستن بل درباره در مصاحبه‌ای گفته است شخصیت اولاف آدم‌برفی بارها از فیلم‌نامه درآورده شد و به آن اضافه شد و فقط در لحظه‌های نهایی بود که تصمیم گرفته شد در قصه حضور داشته باشد.

9- برای این که حس قرار گرفتن در برف برای صداپیشگان این انیمیشن به صورت طبیعی‌تری ایجاد شود آن‌ها همگی به جکسون هول در ایالت وایومینگ سفر کردند و برای مدت ۲ روز در برف بازی کردند. همچنین بخش طراحی لباس مجبور شد لباس‌هایی با دامن‌های بسیار بلند تهیه و آن‌ها را بر تن بازیگران کند تا آن‌ها بدانند وقتی در برف سنگین راه می‌روند چه احساسی دارند.

10- یکی از قطعات فیلم ادای احترامی به دانی اسموند است که عموی هایورم اسموندِ انیمیتور است.

منبع: buzzfeed

منبع متن: digikala