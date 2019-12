آلبوم جدید محسن چاوشی بیست و ششم آذرماه منتشر می‌شود. صفحه‌ی رسمی هواداران محسن چاوشی در توییتر از جلد آلبوم جدید محسن چاوشی رونمایی کرد. اسم این آلبوم بی‌نام است و قرار بود پنجم آذر منتشر شود اما محسن چاوشی تصمیم گرفت به دلیل ناآرامی‌های مربوط به گرانی بنزین انتشار آلبومش را به تعویق بیاندازد.

اسم سابق این آلبوم «قمارباز» بود اما بعد از حواشی پیش آمده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاوشی نامش را به «بی‌نام» تغییر داد.

محسن چاوشی سال گذشته با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامی خود که نشان از تتوی یک بیت از اشعار مولانا بر روی سر خود بود، نوشت: ««قمارباز» نام آلبوم جدیدم به تهیه کنندگی هادی حسینی».

گویا تعداد قطعات این آلبوم حدود یازده تاست. موسیقی همه‌ی ترانه‌ها توسط محسن چاوشی ساخته شده است و اشعار از مولانا و سعدی است. چاوشی پیش از این در آلبوم «امیر بی‌گزند» خوانش خوبی از اشعار مولانا داشت.

حواشی آلبوم بی‌نام محسن چاوشی

– محسن چاوشی که امسال چهل ساله شد جزو مطرح‌ترین و پرطرفدارترین خواننده‌های پاپ محسوب می‌شود که البته به همان اندازه شیوه‌ی خواندنش مخالفان سرسختی هم دارد. «بی‌نام» دهمین آلبوم رسمی چاوشی است. مثل آلبوم قبلی‌اش، «ابراهیم»، این یکی هم برای دریافت مجوز دچار مشکلاتی شد و حتی کاور اولیه‌ای که برای آلبوم ارائه دادند و در زیر می‌بینید کنایه‌ای به دفتر امور موسیقی وزارت ارشاد داشت و لوگویش شبیه آن طراحی شده بود با این تفاوت که کنارش سیم‌خاردار بود.

– بعد از این که آلبوم در صف مجوزهای ارشاد قرار گرفت و یازده قطعه‌اش به ترتیب مجوز شعر و موسیقی گرفتند نام «قمارباز» برای آلبوم دردسرساز شد. نامی که از این بیت می‌آمد:

خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش/ بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

– چاوشی ماه‌ها قبل بخش‌هایی از قطعه «باز آمدم» را در صفحه‌ی اینستاگرامش منتشر کرد و عنوان کرد که این قطعه به‌صورت تک‌آهنگ در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد، ولی چند بار پس از تغییر زمان انتشار این قطعه به هوادارانش اعلام کرد که آن را در آلبوم «بی‌نام» خواهید شنید. همچنین چاوشی چندی پیش بخش‌هایی هم از قطعه «ای قوم به حج رفته» را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که با استقبال طرفداران او و کاربران فضای مجازی مواجه شد و به سرعت به اشتراک گذاشته شد.

– اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تهیه‌کننده‌ی آلبوم اعلام کرد که چهار قطعه با اشعاری از مولانا و سعدی به آلبوم اضافه‌ شده‌اند و تعداد قطعات آن به یازده رسیده است.

– قرار بود اشعاری از حافظ هم در آلبوم «بی‌نام» باشد که در نهایت اشعار حافظ حذف شدند. گویا در این آلبوم چند قطعه‌ی ریتمیک هم هست ولی از سبک ترنس در آن خبری نیست. با این خبرها به نظر می‌رسد باید شبیه قطعاتی مانند «امیر بی‌گزند» و «این یوسف ثانی است این» باشیم.

– موسیقی و تنظیم تمام قطعات کار چاوشی است و این آلبوم کلا با اشعار شاعران کلاسیک منتشر می‌شود و خبری از همکار چاوشی، حسین صفا در آن نیست.

– قطعات و شاعرانشان عبارتند از: قند منی (مولانا)، گنجشک پریده (سعدی)، بر سلطان (مولانا)، چنگ (فصیح‌الزمان کاشانی)، قمارباز (مولانا)، عقل و خرد (مولانا)، زاهد (مولانا)، باز آمدم (مولانا)، من ندانستم (سعدی، وحشی بافقی)، قوم به حج رفته (مولانا)، راز (سعدی).

پس از انتشار آلبوم می‌توانید نقد آن را در دیجی کالا مگ بخوانید.

یبشتر بخوانید: نقد آلبوم ابراهیم محسن چاوشی؛ پاپ-راک واقعی یعنی این!

The post آلبوم جدید محسن چاوشی هفته‌ی آخر آذر ماه به بازار می‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala