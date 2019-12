باکس آفیس هفته؛ شکرگزاری کمپانی دیزنی به خاطر انیمیشن فروزن ۲

فیلم فروزن ۲ (Frozen 2) باعث شد که مدیران کمپانی دیزنی خیالشان از سوددهی این انیمیشن راحت شود. فیلم رکورد فروش روز شکرگزاری را شکست و فروش آن داخل آمریکای شمالی بعد از فقط ده روز به ۲۸۷ میلیون دلار رسید. فروش جهانی فیلم در حال حاضر ۷۳۹ میلیون دلار است. اما این آخر هفته دیزنی تنها کمپانی پیروز باکس آفیس نبود. فیلم «چاقوکشی» (Knives out) محصول لاینزگیت هم فراتر از حد انتظار فروخت و در عرض پنج روز فروش‌اش به ۴۱ میلیون دلار رسید. «کویین و اسلیم» یونیورسال هم توانست جایی در میان پنج فیلم پرفروش باکس آفیس پیدا کند.

انیمیشن «فروزن ۲» دیزنی نه تنها استانداردهای فروش عید شکرگزاری را بالاتر برد که با فروش ۸۵.۲ میلیون دلاری در سه روز و ۱۲۳.۷ میلیون دلاری در پنج روز توانست به پرفروشترین فیلم تاریخ عید شکرگزاری تبدیل شود. فیلم الان رقابت تنگاتنگی با «شگفت‌انگیزان ۲» دارد که رقم فروش آن در ده روز بالاتر از عدد ۲۸۷ میلیون دلاری «فروزن ۲» و چیزی معادل ۳۴۹.۷ میلیون دلار بوده است. در واقع «فروزن ۲» همین حالا تبدیل به هفدهمین انیمیشن پرفروش تاریخ سینما شده است. البته نشانه‌هایی می‌شود دید که فروش صعودی فیلم بعد از مدتی متوقف می‌شود.

در بازارهای بین‌المللی فیلم ۱۶۳.۸ میلیون دلار دیگر در طول سه روز به فروش‌اش اضافه کرد و در بازارهای خارج از آمریکا ۴۵۱ میلیون دلار فروخته است و همین حالا از نسخه‌ی اریجینال آن در بازارهای گوناگون از جمله چین جلو زده است. فیلم حتی در هند هم تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم خارجی زبان شده است. این هفته «فروزن ۲» در روسیه اکران شد و ۱۳.۷ میلیون دلار، در ایتالیا ۸.۶ میلیون دلار و در استرالیا ۶.۶ میلیون دلار فروخت. هفته‌ی آینده فیلم در آفریقای جنوبی، اروگوئه و پاراگوئه اکران می‌شود و بعد هم نوبت به برزیل خواهد رسید.

در قسمت دوم این انیمیشن کاراکترهای محبوب السا، آنا، کریستف و البته اولاف، آدم برفی دوست‌داشتنی برگشته‌اند. آن‌ها سرزمین آرندل را ترک می‌کنند و دست به سفری از دل جنگل می‌زنند تا کشف کنند که چرا السا با این قدرت عجیب جادویی متولد شده که می‌تواند با اشاره‌ی دست باعث یخ زدن هر چیزی شود.

هر چند نقدهای مثبتی که روی این قسمت از انیمیشن «فروزن ۲» نوشته شده نسبت به نسخه‌ی اریجینال آن کمتر است اما همچنان منتقدان این انیمیشن را دوست دارند. منتقد ایندی‌وایر نوشته است: «ساخت هیچ‌ دنباله‌ای برای هیچ فیلمی ضروری نیست اما «فروزن ۲» نشان می‌دهد که حتی در قصه‌های پریان دیزنی هم ساختن دنباله‌ها می‌تواند مهم باشد. همه‌ی بداعت‌ها و نمایش‌های فیلم نشان می‌دهد که مخاطبش را از درون می‌شناسد و می‌خواهد مطمئن شود که هر کدام از آن‌ها از دیدن آن راضی خواهند بود.»

در رتبه‌ی دوم باکس آفیس فیلم «چاقوکشی» رایان جانسون محصول لاینزگیت قرار دارد که فراتر از حد انتظار فروخت. در عرض پنج روز عیدشکرگزاری فیلم ۴۱.۷ میلیون دلار فروخت و تبدیل به شانزدهمین افتتاحیه‌ی پرفروش تاریخ اکران در روزهای شکرگزاری شد.

مخاطبان در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز A- را دادند و در حال حاضر امتیازش در IMDB معادل ۸.۱ از ۱۰ است. ۵۱ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل دادند و ۶۸ درصد جمعیت تماشاگران فیلم ۲۵ سال به بالا داشته‌اند.

در بازارهای بین‌المللی «چاقوکشی» ۲۸.۳ میلیون دلار فروخت و فروش کلی‌اش به ۷۰ میلیون دلار رسید. بیشترین فروش فیلم در چین بود که ۱۳.۵ میلیون دلار فروخت. به دنبال آن فروش ۳.۸ میلیون دلاری انگلستان بود و بعد هم روسیه با ۲ میلیون دلار و استرالیا با ۱.۹ میلیون دلار رتبه‌های بعدی فروش فیلم در سینماهای جهان را داشتند. فیلم هفته‌ی آینده در ۱۴ کشور دیگر از جمله کره‌ی جنوبی، دانمارک، ایتالیا، مکزیک و نروژ اکران خواهد شد.

فیلم کمدی-درام جنایی است و داستان کارآگاهی را روایت می‌کند که درباره‌ی مرگ هارلن ترومبی تحقیق می‌کند. فیلم از جایی شروع می‌شود که هارلن رمان‌نویس ثروتمند داستان‌های جنایی، برای تولد ۸۵ سالگی‌اش خانواده‌ی پرجمعیتش را دعوت می‌کند. صبح روز بعد کدبانوی خانه‌ی او در حالی پیدایش می‌کند که گلویش را بریده‌اند و مرده است. خانواده‌ی او عجیب و غریب و اهل دعوا هستند و کارآگاه برای این که نشان بدهد چه کسی هارلن را کشته راه سختی در پیش دارد.

دنیل کریگ (بازیگر فیلم‌های جیمز باند) و کریس ایوانز بازیگران فیلم هستند. منتقدان از فیلم خوش‌شان آمده و امتیاز ۸۲ از ۱۰۰ را به فیلم داده‌اند. رایان جانسون کارگردان فیلم‌هایی مثل «لوپر» و «جنگ ستارگان: آخرین جدای» بوده است. منتقد پلی لیست می‌نویسد: «استاد این ژانر مخاطبش را در دستان خوبی قرار داده است. خوب از این جهت که هم مهارت و تخصص دارد و تواناست و هم طنین اخلاقی فروتنانه‌ای دارد. جانسون ابداعات خیره‌کننده‌ای را به کار می‌برد که وقتی در مسیر درست‌شان هستند مخاطب را به آن سکانس پایانی فیلم راهنمایی می‌کنند. سکانسی که استحقاقش را داریم. فیلمی با چرخشی مدرن و به شدت رضایت‌بخش است.»

فیلم «فورد در برابر فراری» ساخته‌ی جیمز منگولد در رده‌ی سوم جدول فروش قرار گرفته است. «فورد در برابر فراری» یک درام بیوگرافیک است که بازیگران نقش‌های اصلی‌اش مت دیمون و کریستین بیل هستند. سال ۱۹۶۳ انزو فراری به کمپانی فورد نزدیک می‌شود چون احتمال انجام معامله‌ای وجود دارد که طی آن فورد می‌خواهد فراری را بخرد. اما مذاکرات به بن‌بست می‌رسد و متوقف می‌شود چون انزو می‌فهمد که این معامله شامل خرید اسکودریا فراری، یکی از ماشین‌های لوکس فراری هم است که در برنامه‌ی مسابقات فراری حضور داشت و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ و در سال ۱۹۵۸ جایزه‌ی مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مسابقه‌ی اتومبیلرانی جهان را به نام لمنز گرفته بود. مسابقات لمنز از سال ۱۹۲۳ هر سال برگزار می‌شد. هنری فورد دوم ناراحت از این که پیشنهادش رد شده، از بخش مسابقه‌ی کمپانی می‌خواهد ماشینی بسازند که اسکودریا فراری را شکست بدهد.

فیلم بعد سراغ این می‌رود که چه ‌طور کارول شلبی، طراح اتومبیل، و کن مایلز، راننده‌ی اتومبیل‌های مسابقه، تیمی از مهندسان و طراحان آمریکایی را سرپرستی می‌کنند تا ماشینی ساخته شود که اسطوره‌ی فراری را شکست بدهد. در نهایت آن‌ها برای حضور در مسابقه‌ی لمنز سال ۱۹۶۶ فورد GT40 را طراحی می‌کنند.

منتقدان در سایت متاکریتیک به فیلم امتیاز خوب ۸۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد درپ نوشته است: «شیمی بین بیل و دیمون موتور محرکه‌ی فیلم است. به علاوه‌ی فیلمنامه‌ای که خیلی خوب نوشته شده. زمانی که بیل به تنهایی در زمین مسابقات اتومبیلرانی درمی‌یابد که چه طور باید برنده شود و نجات پیدا کند نقطه‌ی اوج فیلم است. فیلم به لحاظ سینمایی به شدت سرگرم‌کننده است.»

فیلم «روزی زیبا در محله» ساخته‌ی ماریل هلر هم در دومین هفته‌ی فروشش در رده‌ی چهارم جدول قرار گرفته است. ماریل هلر در ساختن فیلم‌های بیوگرافیک استاد است و سال گذشته فیلمی به نام «آیا هرگز می‌تونی منو ببخشی؟» ساخته بود که شرح زندگی یک جاعل معروف بود و امسال در فیلم «روزی زیبا در محله» سراغ فرد راجرز رفته است.

فیلم داستان واقعی زندگی فرد راجرز مجری محبوب برنامه‌های کودکان در تلویزیون آمریکا و جریان دوستی او با روزنامه‌نگاری به نام لوید است. لوید که شخصیتی بدبین دارد در اسکوایر کار می‌کند و وقتی سردبیرش به او دستور نوشتن مطلبی درباره‌ی راجرز را می‌دهد شخصیت دوست‌داشتنی راجرز باعث می‌شود او از حالت تدافعی‌اش فاصله بگیرد.

از آن فیلم‌های محبوب منتقدان که امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک کسب کرده است و احتمال زیادی دارد که در رقابت‌های اسکار هم حضور داشته باشد. منتقدان می‌گویند که ماریل هلر کارگردان فیلم موفق شده ارتباط بین دو مرد را به شیوه‌ی دوست‌داشتنی به تصویر بکشد. ارتباطی که به طراحی ظریف و احساس‌برانگیز کارگردان شکل می‌دهد. فیلمی که شجاعت و هوشمندی را به تصویر می‌کشد و همه‌ چیز در آن به آرامی رخ می‌دهد و عجله‌ای برای شکل دادن درام ندارد.

و بالاخره در بین پنج فیلم پرفروش جدول یک فیلم تازه‌وارد دیگر هم حضور دارد. «کویین و اسلیم» در سه روز اول اکرانش ۱۱.۷ میلیون دلار فروخت. کارگردان فیلم ملینا ماتسوکاس است که پیش از این ویدئو کلیپ می‌ساخته و این اولین تجربه‌ی فیلمسازی‌اش در حوزه‌ی فیلم بلند داستانی است.

این درام با بازی دانیل کالویا داستان زن و مردی است که اولین قرار ملاقات‌شان به شیوه‌ی عجیبی پیش می‌رود. پلیس ماشینی را که آن‌ها سوارش هستند کنار می‌زند و همه چیز از کنترل خارج می‌شود.

فیلم در سایت متااسکور از مخاطبان امتیاز A- را دریافت کرده است. ۵۱ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل داده‌اند و ۶۱ درصد آن‌ها ۲۵ سال به بالا داشتند. منتقدان هم فیلم را دوست داشتند و به آن امتیاز ۷۲ از ۱۰۰ داده‌اند. پلی لیست نوشته: «این یک سفر اودیسه‌وار سیاه است. فیلمی که پژواک صدای راه‌آهن‌های زیرزمینی را طنین‌انداز می‌کند.»

منتقد درپ هم گفته که این فیلمی متقاعدکننده است و در تصویر کردن شخصیت‌هایش چند بعدی عمل می‌کند.

هفته‌ی آینده قرار است فیلم «پلی موبیل» اکران شود. بقیه‌ی پنج فیلم جدول پرفروش از «جوکر» گرفته تا «۲۱ پل» قبلا در باکس آفیس هفته‌های گذشته هم حضور داشتند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی یخ زده ۲ ۲ ۸۵.۳ ۲۸۷.۶ چاقوکشی ۱ ۲۷ ۴۱.۷ فورد در برابر فراری ۳ ۱۳.۲ ۸۱ روز زیبا در محله ۲ ۱۱.۸ ۳۴.۳ کویین و اسلیم ۱ ۱۱.۷ ۱۵.۸ ۲۱ پل ۲ ۵.۸ ۱۹.۵ بازی با آتش ۴ ۴.۲ ۳۹.۲ میدوی ۴ ۴ ۵۰.۳ جوکر ۹ ۲ ۳۰۰.۶ آخرین کریسمس ۴ ۲ ۳۱.۷

باکس آفیس هفته گذشته: یخ‌زده یخ گیشه‌ها را شکست

The post باکس آفیس هفته؛ شکرگزاری کمپانی دیزنی به خاطر انیمیشن فروزن ۲ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala