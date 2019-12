درخشش «داستان ازدواج» در مراسم جوایز گاتهام ۲۰۱۹

مراسم جوایز گاتهام ۲۰۱۹ دوشنبه شب هفته جاری برگزار شد و فیلم سینمایی «داستان ازدواج» (Marriage Story) موفق شد هر چهار جایزه‌ای که بابت‌ آن‌ها نامزد شده بود از جمله جایزه بهترین فیلم را به دست بیاورد.

جدیدترین اثر نوآ بامباک که در جشنواره ونیز در میان آثار تحسین‌شده منتقدان قرار داشت و دومین فیلم منتخب مخاطبان در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۱۹ لقب گرفت، درباره وضعیت بحرانی رابطه عاطفی یک زوج هنرمند است. بامباک فیلم‌سازی را از سال ۱۹۹۵ آغاز کرد و عموما به دلیل ساخت کمدی درام شهرت دارد. این فیلم‌ساز ساخت آثاری چون «ماهی مرکب و نهنگ» (The Squid and the Whale)، «مارگو در مراسم عروسی» (Margot at the Wedding) و «فرانسیس ها» (Frances Ha) را در کارنامه دارد.

فیلم سینمایی داستان ازدواج علاوه بر جایزه بهترین فیلم جایزه بهترین فیلم‌نامه را برای بامباک، جایزه بهترین‌ بازیگر نقش اصلی مرد را برای آدام‌ درایور و جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان را به دست آورد.

داستان ازدواج در شرایطی موفق شد بر رقبا غلبه کند که با به دست آوردن این جایزه یک قدم دیگر در راه رسیدن‌ به جوایز اسکار پیش افتاد. گرچه جوایز گاتهام لزوما بهترین پیش‌بینی‌کننده مراسم اسکار نیست اما در سال‌های گذشته آثاری چون «اسپات‌لایت» (Spotlight) و «مهتاب» (Moonlight) از جمله فیلم‌هایی بوده‌اند که با بردن جایزه بهترین فیلم جوایز گاتهام به عنوان بهترین فیلم مراسم اسکار هم انتخاب شدند. همچنین به نظر می‌رسد تصاحب این جایزه شانس حضور داستان ازدواج را در میان نامزدهای مراسم گلدن گلوب نیز افزایش داده است.

شبکه نت‌فلیکس که سال گذشته با فیلم «روما» (Roma) موفق شد بسیاری از جوایز سال را به‌ دست آورد و در میان عموم لیست‌های بهترین فیلم‌ سال قرار گیرد در نهایت با وجود تصاحب جایزه بهترین‌ کارگردانی برای آلفونسو کوارون نتوانست جایزه بهترین فیلم را ببرد و این عنوان به فیلم «کتاب سبز» رسید. نت‌فلیکس امسال مجددا شانس خود را با دو فیلم تحسین‌شده داستان ازدواج و «مرد ایرلندی» (The Irishman) آزمایش می‌کند.

از جمله سایر فیلم‌هایی که در میان نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۱۹ مورد توجه قرار گرفته بودند می‌توان به فیلم‌های «وداع» (The Farewell) اثر لولو وانگ، «جواهرات تراش‌نخورده» (Uncut Gems) ساخته جاشوا سفدی و بن سفدی و «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو» (The Last Black Man in San Francisco) اشاره کرد که هر کدام در سه رشته نامزد شده بودند. در میان این آثار تنها فیلم‌ سینمایی وداع موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن را برای نورا لوم مشهور به آکوافینا به ارمغان بیاورد.

همچنین در بخش جوایز تلویزیونی جایزه بهترین سریال بلند جدید به «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند» (When They See Us) و جایزه بهترین سریال کوتاه جدید به «پن ۱۵» (PEN15) رسید.

در ادامه‌ می‌توانید فهرست مهم‌ترین جوایزی فستیوال فیلم مستقل گاتهام را بخوانید:

بهترین فیلم

«وداع»

«شیادان»

«داستان ازدواج»

«جواهرات تراش‌نخورده»

«امواج»

بهترین مستند

«کارخانه آمریکایی»

«آپولو ۱۱»

«لبه دموکراسی»

«مسافر نیمه شب»

«ملت تک فرزندی»

بهترین کارگردان نوظهور

لورا دی کلرمونت تونر برای «موستانگ»

کنت جونز برای «دایانا»

جو تالبوت برای «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

اولیویا وایلد برای «بوک اسمارت»

بهترین فیلمنامه

لولو وانگ برای «وداع»

تارل آلوین مک‌کرینی برای «پرنده بلند پرواز»

جو تالبوت و راب ریچرت برای «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

نوآ بامباک برای «داستان ازدواج»

بهترین بازیگر مرد

ویلم دفو در «فانوس دریایی»

آدام درایور در «داستان ازدواج»

آلدیس هاج در «شفقت»

آندره هالند در «پرنده بلند پرواز»

آدام سندلر در «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر زن

آکوافینا در «وداع»

الیزابت ماس در «رایحه او»

مری کی پلیس در «دایانا»

فلورنس پو در «نیمه تابستان»

آلفری وودارد در «شفقت»

بهترین بازیگر نوظهور

جولیا فاکس در «جواهرات تراش‌نخورده»

اشلینگ فرانچوزی در «بلبل»

کریس گالوست در «به من آزادی بده»

نوآ جوپ در «پسر شیرین»

جاناتان میجرز در «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

تیلور راسل در «امواج»

سریال بلند جدید

«چرنوبیل»

«دیوید مرد می‌سازد»

«دوست فوق‌العاده من»

«باور نکردنی»

«وقتی آن‌ها ما را می‌بینند»

سریال کوتاه جدید

«پن ۱۵»

«رامی»

«عروسک روسی»

«توکا و برتی»

«نرسیده»

