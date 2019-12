جایزه بهترین فیلم سال هیات ملی نقد آمریکا به مرد ایرلندی رسید

هیات ملی نقد آمریکا بهترین فیلم‌های ۲۰۱۹ را اعلام کرده و براساس فهرست منتشر شده فیلم سینمایی مرد ایرلندی از نظر این هیات بهترین فیلم سال لقب گرفته است.

در ادامه اعلام بهترین فیلم‌های سال در فصل جوایز و پس از آنکه فیلم سینمایی داستان ازدواج به عنوان بهترین اثر جوایز گاتهام ۲۰۱۹ انتخاب شد، هیات ملی نقد آمریکا نیز منتخبین امسال را اعلام کرده. براساس لیستی که این هیات منتشر کرده فیلم سینمایی مرد ایرلندی بهترین فیلم سال ۲۰۱۹ انتخاب شده و کوئنتین تارانتینو برای فیلم روزی روزگاری در هالیوود به عنوان بهترین کارگردان انتخاب شده است.

همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد به آدام سندلر برای حضور در جواهرات تراش‌نخورده رسیده در حالی که رنی زلوگر برای حضور در فیلم جودی جایزه بهتری بازیگر نقش اصلی زن را به دست آورده است. در عین حال جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان به فیلم سینمایی انگل ساخته بونگ جون-هو رسید.

هیات ملی نقد از فعالین صنعت سینمای آمریکا، دانشگاهیان و فیلم‌سازان تشکیل شده است. این گروه از جمله اولین نهادهایی هستند که منتخبین سال را در فصل جوایز اعلام می‌کنند و مدت کوتاهی پس از آن شاهد اعلام چنین لیستی از طرف حلقه منتقدان نیویورک هستیم.

سال گذشته هیات ملی نقد آمریکا فیلم سینمایی کتاب سبز را به عنوان بهترین اصل سال برگزید؛ فیلمی که در ادامه موفق شد جایزه بهترین فیلم را در مراسم اسکار نیز تصاحب کند. برای درک بهتر سلیقه این هیات بهتر است اشاره کنیم که سال قبل جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی به ویگو مورتنسن برای حضور در فیلم کتاب سبز و جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن به لیدی گاگا برای ایفای نقش در فیلم ستاره‌ای متولد شده است رسید.

تقریبا تمام برندگان جایزه بهترین فیلم هیات ملی نقد آمریکا در یک دهه گذشته موفق شده‌اند در نهایت در میان نامزدهای بهترین فیلم اسکار حضور یابند.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان در رشته‌های مختلف را ببینید که توسط هیات ملی نقد آمریکا در سال ۲۰۱۹ انتخاب شده‌اند:



بهترین فیلم: «مرد ایرلندی»

بهترین کارگردان: کوئنتین تارانتینو برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر مرد: آدام سندلر برای «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر زن: رنه زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: کتی بیتس برای «ریچارد جول»

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: برادران سفدی برای «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین فیلمنامه اقتباسی: استیون زیلیان برای «مرد ایرلندی»

بهترین بازیگر نوظهور: پل والتر هاوزر برای «ریچارد جول»

بهترین کارگردان تازه‌کار: ملینا ماتسوکاس برای «کویین و اسلیم»

بهترین انیمیشن: «چطور اژدهای خود را تعلیم دهید: دنیای پنهان»

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: «انگل»

بهترین مستند: «میدن»

بهترین گروه بازیگری: «چاقوکشی»

بهترین فیلمبرداری: راجر دیکینز برای «۱۹۱۷»

تندیس هیأت ملی نقد: مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، ال پاچینو

جایزه آزادی بیان: «برای سما»

جایزه‌ آزادی بیان: «فقط بخشایش»

