حلقه منتقدان فیلم نیویورک به روال هر سال بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ را برگزید و همچون هیات ملی نقد آمریکا فیلم سینمایی مرد ایرلندی را به عنوان بهترین اثر سال انتخاب کرد. همچنین جو پشی از بازیگران فیلم مرد ایرلندی در لیست منتقدان فیلم نیویورک به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برگزیده شد.

از جمله سایر انتخاب‌های حلقه منتقدان فیلم نیویورک می‌توان به برادران سفدی اشاره کرد که برای فیلم سینمایی جواهرات تراش‌نخورده به عنوان بهترین کارگردان شناخته شدند و آنتونیو باندراس و لوپیتا نیونگو به ترتیب به عنوان بهترین بازیگر مرد برای فیلم درد و شکوه و بهترین بازیگر زن برای فیلم ما انتخاب شدند.

سال گذشته جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌برداری این حلقه منتقدان به فیلم سینمایی روما ساخته آلفونسو کوارون رسید. این اثر سینمایی مدتی بعد در مراسم اسکار نیز جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌برداری را ازان خود کرد.

فیلم‌هایی چون لیدی ‌برد، لا لا لند، کارول و پسرانگی از جمله سایر آثاری است که در سال‌های گذشته به عنوان بهترین فیلم‌های سال از نظر حلقه منتقدان فیلم نیویورک برگزیده شده بودند.

در برگزیدگان سال ۲۰۱۹ توسط این نهاد فیلم سینمایی انگل به عنوان بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان سال به چشم می‌خورد که در عین حال توسط هیات ملی نقد آمریکا نیز در همین رشته به عنوان بهترین اثر انتخاب شده بود.

در ادامه می‌توانید بهترین آثار سال ۲۰۱۹ را از نظر حلقه منتقدان فیلم نیویورک بررسی کنید:

بهترین فیلم: «مرد ایرلندی»

بهترین کارگردان: برادران سفدی برای «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر مرد: آنتونیو باندراس برای «رنج و افتخار»

بهترین بازیگر زن: لوپیتا نیونگو برای «ما»

بهترین بازیگر مرد مکمل: جو پشی برای «مرد ایرلندی»

بهترین بازیگر زن مکمل: لورا درن برای «داستان ازدواج» و «زنان کوچک»

بهترین فیلمنامه: کوئنتین تارانتینو برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین فیلمبرداری: کلیر ماتون برای «پرتره یک بانو در آتش»

بهترین فیلم اول: «آتلانتیک» به کارگردانی ماتی دیوپ

بهترین انیمیشن: «بدنم را از دست دادم» به کارگردانی ژرمی کلاپن

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: «انگل» به کارگردانی بونگ جون هو

بهترین فیلم غیرداستانی: «سرزمین عسل» به کارگردانی تامارا کوتفسکا و لوبومیر استفانوف

