«توئین پیکس: بازگشت»؛ بهترین فیلم دهه اخیر از نگاه مجله کایه دو سینما

مجله کایه دو سینما فصل سوم مجموعه تلویزیونی توئین پیکس با عنوان توئین پیکس: بازگشت (Twin Peaks: The Return) را به عنوان بهترین فیلم یک دهه اخیر انتخاب کرد.

انتخاب مجله کایه دو سینما از این نظر تصمیمی جنجالی است که مشخص نیست دقیقا این اثر دیوید لینچ را باید یک فیلم در نظر بگیریم یا یک مجموعه تلویزیونی. از سال ۲۰۱۷ زمانی که پخش توین پیکس آغاز شد اختلاف نظری میان منتقدان پدید آمد که این اثر به چه مدیومی تعلق دارد.

در هر حال توئین پیکس:‌ بازگشت در صدر فهرستی قرار گرفته که مجله مشهور کایه دو سینما به عنوان ۱۰ فیلم برتر این دهه برگزیده است. لینچ تنها کارگردان آمریکایی است که در این لیست حضور دارد. لیستی که در عین حال شامل آثاری چون «هولی موتورز» (Holy Motors) به کارگردانی لئوس کاراکس ساخته سال ۲۰۱۲، «عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد» (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) به کارگردانی اپیچاتپونگ ویراستاکول ساخته سال ۲۰۱۰ و «تونی اردمان» (Toni Erdmann) به کارگردانی مارن آده می‌شود.

مجله کایه دو سینما سال ۱۹۵۱ توسط آندره بازن،‌ ژاک دونیول-والکروز و جوزف-ماری لو دوکا تاسیس شد. شهرت زیاد این مجله در سال‌های بعد با وجود نویسندگان و دست‌اندرکارانی چون ژاک ریوت، ژان-لوک گدار، کلود شابرول،‌ اریک رومر و فرانسوا تروفو تثبیت شد؛ چهره‌هایی که مدتی بعد شروع به فیلم‌سازی کردند و به چهره‌های شاخص موج نو سینمای فرانسه تبدیل شدند. کایه دو سینما قدیمی‌ترین مجله فرانسوی‌زبان سینما و یکی از مشهورترین مجلات سینمایی جهان است.

مدتی پیش جیم جارموش یکی از چهره‌های برجسته سینمای مستقل آمریکا نیز در گفت‌وگویی با ورایتی گفته بود بهترین نمونه سینمای آمریکا در یک دهه اخیر را باید در توئین پیکس: بازگشت یافت. او این اثر را یک شاهکار و فیلمی ۱۸ ساعته که به زیباترین و ماجراجویانه‌ترین شکل غیرقابل درک و رویاگون است،‌ نامیده بود.

توئین پیکس: بازگشت در عمل به شکل هفتگی و به عنوان یک مجموعه تلویزیونی کوتاه روی آنتن رفت اما لینچ این پروژه را همچون یک اثر سینمایی و به عنوان یک فیلم ساخته بود که هنگام پخش به ۱۸ قسمت یک ساعته تبدیل شد.

پیش از سال ۲۰۱۷ و آغاز پخش توئین پیکس: بازگشت در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ این مجموعه در قالب ۳۰ قسمت توسط دیوید لینچ و مارک فراست ساخته شده بود.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ فیلم برتر یک دهه اخیر را که توسط مجله کایه دو سینما انتخاب شده ببینید:

۱- توئین پیکس: بازگشت / Twin Peaks: The Return

کارگردان: دیوید لینچ

۲- هولی موتورز / Holy Motors

کارگردان: لئوس کاراکس

۳- کن‌کن کوچولو / P’tit Quinquin

کارگردان: برونو دومن

۴- عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد / Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives

کارگردان: اپیچاتپونگ ویراستاکول

۵- کتاب تصویر / The Image Book

کارگردان: ژان لوک گدار

۶- تونی اردمان / Toni Erdmann

کارگردان: مارن آده

۷- مادر من / My Mother

کارگردان: نانی مورتی

۸- مالیخولیا / Melancholia

کارگردان: لارس فون تریر

۹- زیر پوست / Under the Skin

کارگردان: جاناتان گلیزر

۱۰- مورد عجیب آنجلیکا / The Strange Case of Angelica

کارگردان: مانوئل دی الیویرا

