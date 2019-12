ده فیلم پرفروش درجه R تاریخ سینما که برای زیر ۱۷ سال مناسب نیستند

فیلم‌هایی با درجه‌بندی سنی برای دیده شدن که با نام Rated R شناخته می‌شوند فیلم‌هایی هستند که متناسب با محتوای فیلم، برای مخاطبان آن محدودیت سنی مشخص می‌شود. این فیلم‌ها توسط یکی از سیستم‌های فیلم که در ایالات متحده، کانادا و انگلیس متفاوت است درجه‌بندی می‌شوند (البته هر کشوری سیستم درجه‌بندی داخلی نیز دارد). درجه‌ها معمولا برای تماشای مخاطبان کمتر از ۱۷ سال ممنوعیت ایجاد می‌کند اما یک فیلم ممکن است محدودیت را برای سنین دیگری هم ایجاد کند. محتوای نامناسب برای سنین مختلف شامل تصاویر خشونت‌آمیز، گفت‌وگوهای رکیک، صحنه‌های مصرف مواد مخدر و مواردی این‌چنینی است. با این‌که انتظار می‌رود فیلم‌های درجه R مخاطبان کمتری را به سالن‌های سینما بکشانند، هنوز هم بعضی از این فیلم‌ها فروش‌های فوق‌العاده دارند و حتی امتیازات بالایی در باکس آفیس کسب می‌کنند. به همین بهانه نگاهی انداخته‌ایم به پرفروش‌ترین فیلم‌های درجه R تاریخ سینما.

از آن‌جا که فیلم‌ها ممکن است در باکس‌ آفیس‌های مختلف جهان امتیازهای متفاوتی را کسب کرده باشند باید اشاره شود که این لیست بر اساس باکس آفیس داخلی آن‌ها که در سایت باکس آفیس موجو منتشر می‌شود، تهیه شده است.

۱۰- پلیس بورلی هیلز

عنوان اصلی: Beverly Hills Cop

فروش: ۲۳۲ میلیون دلار

اکشن‌کمدیِ «پلیس بورلی هیلز» در سال ۱۹۸۴ تولید شده است. فیلم داستان الکس فولی با بازی ادی مورفی را روایت می‌کند که پلیس دیترویت است و برای آشکار کردن ماجرای رازآلودی در بورلی هیلز که مربوط به قتل بهترین دوستش است وارد ماجرا می‌شود.

پس از اکران، فیلم را برای نیش‌دار، پرسرعت، بامزه و درعین‌حال جدی بودنش ستودند. همچنین ادی مورفی با این فیلم تبدیل به یکی از ستاره‌های هالیوود شد.

پلیس بورلی هیلز نهایتا با فروش ۲۳۲ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی رتبه‌ی پرفروش‌ها را بدست آورد که در دهه هشتاد مبلغ چشمگیری محسوب می‌شد.

۹ – خماری ۲

عنوان اصلی: The Hangover Part II

فروش: ۲۵۴ میلیون دلار

فیلم «خماری ۲» که سال ۲۰۱۱ نمایش داده شد دنباله‌ی فیلم خماری است. این فیلم ماجرای چند دوست را روایت می‌کند که برای عروسی یک کدامشان راهی تایلند می‌شوند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند به جای مهمانی مجردیِ قبل از عروسی، برای ناهار کنار هم باشند تا به این ترتیب از هر دیوانه‌بازی اجتناب کنند، اما در نهایت با صورت‌ تتو شده‌ی یکی از آن‌ها، سر تراشیده‌ی دیگری و یک انگشت قطع شده از خواب بیدار می‌شوند. با این اتفاق در دنباله‌ی فیلم آن‌ها تلاش می‌کنند کشف کنند در شبی که هیچ چیز از آن خاطرشان نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

پلات فیلم شبیه به فیلم اصلی به نظر می‌رسد منتهی سیاه‌تر و وقیح‌تر است و در نهایتا هم با نقدهای منفی‌تری مواجه ‌شد. با همه‌ی این‌ها، فیلم ۲۵۴ میلیون دلار فروش کرد.

۸ – خماری

عنوان اصلی:The Hangover

فروش: ۲۷۷ میلیون دلار

در فیلم «خماریِ» اصلی شخصیت‌های داستان به لاس وگاس سفر می‌کنند تا عروسی متفاوتی برای دوست‌شان بگیرند. به این امید که خوش بگذرانند اما بعد از شب پرماجرایی که سپری می‌کنند وقتی از خواب بیدار می‌شوند متوجه می‌شوند داماد ناپدید شده است. درست مثل فیلم خماری ۲ در این داستان هم یادشان نمی‌آید چه اتفاقی افتاده و به دنبال داماد گم‌شده می‌افتند.

این فیلم در سال ۲۰۰۹ در باکس آفیس با فروش ۲۷۷ میلیون دلار قرار گرفت و برخلاف قسمت دوم از نظر مخاطبانش فیلم بسیار سرزنده‌ای بود.

۷ – ماتریکس: بارگذاری مجدد

عنوان اصلی: The Matrix Reloaded

فروش: ۲۸۱ میلیون دلار

فیلم «ماتریکس: بارگذاری مجدد» یکی از دنباله‌های فیلم «ماتریکس» است که در سال ۲۰۰۳ نمایش داده شد. در این فیلم ادامه‌ی شورشِ مبارزانِ آزاد علیه ارتش ماشین‌ها را می‌بینیم که چند ماه بعد از اتفاقات فیلم اول رخ می‌دهد. گروه مبارزان که در تلاش برای نجات نسل بشر از انقراض هستند طی این مبارزات از حقایق تلخی درباره‌ی ماتریکس پرده بر می‌دارند و همچنین با سرنوشتی که برایشان نامعلوم بوده روبه‌رو می‌شوند.

در مجموع نقدهای مثبتی روی فیلم نوشته شد و مخصوصا فیلم‌نامه و مسیر تحول شخصیت‌ها مورد تحسین قرار گرفت. فیلم همچنین فروش خوبی داشت و در باکس آفیس مبلغ ۲۸۱ میلیون دلار را ثبت کرد.

۶ – ددپول

عنوان اصلی: Deadpool 2

فروش: ۳۲۴ میلیون دلار

این فیلم ابرقهرمانی محصول سال ۲۰۱۸ و دنباله‌ی فیلم «ددپول» (۲۰۱۶) است. داستان درباره‌ی همان شخصیت ددپولِ موزی است که این‌جا سعی می‌کند تیم ایکس-فورس را برای نجات یتیمی به نام راسل از چنگال کابل، که سرباز حرکت در زمان است، دور هم جمع کند.

ددپول ۲ فیلمی پرخشونت و درعین حال جذاب است که تمام عناصر سرگرم‌کننده‌ی فیلم‌های سریالی را در خود دارد. این فیلم ۳۲۴ میلیون دلار فروش کرد.

۵ – آن

عنوان اصلی: It

فروش: ۳۲۷ میلیون دلار

فیلم «آن» محصول سال ۲۰۱۷ اقتباسی از رمانی ترسناک به همین نام نوشته‌ی استفان کینگ در سال ۱۹۸۶ است و داستان گروهی از کودکان را در شهر دری در ایالت مین روایت می‌کند که توسط یک دلقک آدم‌خوار که بعد از ۲۷ سال از فاضلاب بیرون آمده شکار می‌شوند. بچه‌ها برای این‌که بتوانند خود را نجات دهند باید با هم متحد شوند و مقابل ترس‌شان از پنی‌وایز (دلقک‌ آدمخوار) بایستند.

بازی‌ها در این فیلم سروصدای منتقدان را درآورد و آن‌ها همچنین ترسناکی و فیلم‌برداری آن را تحسین کردند. فیلم ۳۲۷ میلیون فروش کرد.

۴ – جوکر

عنوان اصلی: Joker

فروش: ۳۲۸ میلیون دلار

یکی از جدیدترین فیلم‌ها با درجه‌بندی این لیست فیلمی نیست جز «جوکر». داستان این تریلر موفق که مایه‌های روانشناختی دارد زندگی و پیشینه‌ی جوکر، دشمن بتمن، را روایت می‌کند. آرتور فلک که در ابتدا یک کمدین استند‌آپ و دلقک اجاره‌ای برای مهمانی‌ها است در ادامه بر اثر زندگی غم‌انگیزش تبدیل به انسانی شرور و خونخوار می‌شود.

فیلم توجه زیادی را به خود جلب کرد و همه بازی واکین فینیکس را برای به تصویر کشیدن شخصیت داستان تحسین کردند. این فیلم بر اساس گزارش باکس آفیس موجو ۳۲۸ میلیون دلار فروش کرده است.

۳ – تیرانداز امریکایی

عنوان اصلی: American Sniper

فروش: ۳۵۰ میلیون دلار

در فیلم «تیرانداز امریکایی» که یک درام جنگی است بردلی کوپر نقش کریس کایل، یک شخصیت واقعی در نیروی دریایی امریکا را بازی می‌کند. کایل که در دریا افسر موفقی است به سرعت تبدیل به یکی از بهترین تیراندازان تاریخ می‌شود اما بعد از بازگشت به خانه متوجه می‌شود که کنارآمدن با خاطراتی که از جنگ دارد و بی‌اختیار سراغ او می‌آیند کار دشواری است.

کایل در چهار ماموریت بزرگ در جنگ عراق خدمت می‌کند اما تا آخر عمر، هرگز موفق نمی‌شود از واقعیت زندگی فرار کند.

تیرانداز امریکایی ۳۵۰ میلیون دلار فروش را در باکس آفیس ثبت کرد و احساسات و عمق فیلم توسط بسیاری ستوده شد.

۲ – ددپول

عنوان اصلی: Deadpool

فروش: ۳۶۳ میلیون دلار

وید ویلسون، یک نیروی ویژه‌‌ی سابق که حالا به عنوان یک سرباز مزدور کار می‌کند سرطان می‌گیرد. او ونسا، دوست‌ دخترش، را ترک می‌کند تا مجبور نباشد او را در حال مرگ ببیند.

وقتی یک دانشمند به ویلسون راه درمانیِ پرخطر و عجیبی را پیشنهاد می‌کند او تصمیم می‌گیرد فرصتش را امتحان کند. نهایتا در نتیجه‌ی درمان وید پوستش را از دست می‌دهد به شکلی که انگار تمام بدنش زخم است ولی دارای نیروی فوق‌العاده‌ی خوددرمانی می‌شود. او بعد از این‌که کاملا به ددپول تغییر شکل می‌دهد تصمیم می‌گیرد از آدمی که زندگی او را نابود کرده است انتقام بگیرد.

فیلم تاریک و پر از شوخی‌های آگاهانه است و همین ویژگی‌ها باعث شد مردم به سمت آن هجوم ببرند. ددپول نهایتا در باکس افیس داخلی ۳۶۳ میلیون دلار فروش را ثبت کرد.

۱ – مصائب مسیح

عنوان اصلی: The Passion Of The Christ

فروش: ۳۷۰ میلیون دلار

در صدر لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های درجه‌دار، فیلم «مصائب مسیح» قرار دارد. این درام انجیلی که محصول ۲۰۰۴ است داستان مسیح را از خلال گاسپل‌های متیو، مارک، لوک و جان دنبال می‌کند و همچنین از دیگر متون مذهبی هم برای داستان آن استفاده شده است. تمرکز داستان مشخصا روی ۱۲ ساعت آخر زندگی مسیح است که با به صلیب کشیده شدن او به پایان می‌رسد. با این‌که از نظر خیلی‌ها صحنه‌های خشونت‌آمیز، خون‌آلود و آزاردهنده‌ در فیلم بیش از اندازه زیاد بود مخاطبان زیادی به آن جلب شدند و پس از اکران آن به سالن‌های سینما هجوم بردند. این فیلم در نهایت موفق شد فروش ۳۷۰ میلیون دلار را در باکس آفیس داخلی ثبت کند.

