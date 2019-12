جرج میلر در مصاحبه‌ای از شروع مراحل ساخت دنباله فیلم مکس دیوانه: جاده خشم (Mad Max: Fury Road) خبر داده است.

این کارگردان استرالیایی که بابت مجموعه فیلم‌های «مکس دیوانه» به شهرت جهانی دست یافته در گفت‌وگو با خبرگزاری ددلاین از شروع تولید فیلم سینمایی «سه هزار سال عطش» (Three Thousand Years of Longing) در ماه مارس در کشور استرالیا خبر داده و گفته است هم‌زمان با کار روی این فیلم سینمایی قرار است کار روی دنباله مکس دیوانه: جاده خشم را هم آغاز کند.

براساس جدیدترین مصاحبه میلر مراحل اولیه مکس دیوانه جدید انجام شده و او هنگام تولید فیلم سه هزار سال عطش، مراحل پیش تولید دنباله مکس دیوانه: جاده خشم را پی خواهد گرفت.

اما پیش از آنکه به اطلاعات بیشتر درباره پروژه جدید مکس دیوانه بپردازیم باید اشاره کنیم که فیلم سه هزار سال عطش که پیش از مکس دیوانه جدید اکران خواهد شد اولین اثر میلر از سال ۲۰۱۵ به این سو است. گفته شده این فیلم شباهتی با ساخته‌های پیشین میلر ندارد و اثری به کلی متفاوت در کارنامه این کارگردان استرالیایی خواهد بود.

آخرین ساخته جرج میلر، مکس دیوانه: جاده خشم یک موفقیت قابل توجه برای او به ارمغان آورد. آخرین فیلم از مجموعه مکس دیوانه از نظر تجاری موفق بود اما در کنار فروش نسبتا قابل قبول توانست نظر منتقدان را هم کاملا به خود جلب کند. نمره متای ۹۰ و نامزدی در چندین بخش از جوایز اسکار این مساله را بیشتر نشان می‌دهد.

به هر حال بسیاری از هواداران در سال‌های گذشته در انتظار فیلم جدید این کارگردان بودند. هواداران میلر و بویژه مجموعه مکس دیوانه انتظار یک فیلم دیگر از این مجموعه را داشتند، همچنین شایعاتی درباره ساخت یک فیلم ابرقهرمانی در جهان دی‌سی توسط میلر سر زبان‌ها افتاده بود و گاهی هنوز هم به گوش می‌رسد.

فیلم‌نامه سه هزار سال اشتیاق توسط خود میلر نوشته شده. عنوان این اثر سینمایی تا حدی یادآور نام فیلم مستندی است که میلر در سال ۱۹۹۷ کارگردانی کرده بود؛ فیلمی که «چهل هزار سال رویاپردازی» نام داشت و به بررسی تاریخ سینمای استرالیا می‌پرداخت‌.

اما چنانکه اشاره شد حالا دیگر مشخص شده که پیش تولید قسمت جدید مجموعه مکس دیوانه نیز به زودی آغاز خواهد شد. میلر در این باره گفته کارش هنوز با مکس دیوانه تمام نشده و تصمیم گرفته هم‌زمان روی این فیلم هم کار کند. او همچنین درباره ایده کار هم‌زمان روی دو اثر سینمایی به نکاتی اشاره کرده است. به گفته میلر چنین ایده‌ای اساسا جالب به نظر می‌رسد؛ اینکه روی ساخت یک فیلم به شدت متمرکز شوی و بعد برای فراغت از فشار ساخت آن اثر ذهنت را معطوف به فیلم دیگر کنی.

از نظر میلر چنین فرایندی خلاقیت را افزایش داده و در عین حال اجازه می‌دهد هر بار از بیرون به اثر هنری نگاه کرد و به نوعی عینیت بیشتر درباره آن دست یافت.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که وقفه طولانی برای ساخت دنباله فیلم مکس دیوانه: جاده خشم به دلیل یک اختلاف حقوقی بین شرکت تولیدکننده فیلم و استودیوی برادران وارنر رخ داد. طبق اطلاعاتی که از این دعوای حقوقی منتشر شده شرکت تولیدکننده «کندی میلر میچل» که جرج میلر نیز یکی از بنیان‌گذاران آن است و در حوزه تولید فیلم و بازی‌های ویدیویی فعال است معتقد بوده پس از ساخت مکس دیوانه: جاده خشم با بودجه توافق‌شده ۱۵۷ میلیون دلاری باید ۹ میلیون دلار پول از برادران وارنر دریافت کند.

برادران وارنر اما ادعا کرده شرکت تولیدکننده چه در زمینه زمان فیلم و چه در زمینه رده‌بندی سنی آن توافق را رعایت نکرده؛ به گفته استودیوی برادران وارنر در حالی که قرار بوده این اثر سینمایی فیلمی ۱۰۰ دقیقه‌ای با رده‌بندی سنی PG-13 باشد در نهایت فیلمی ۱۲۰ دقیقه‌ای با رده‌بندی سنی R تحویل داده شده.

حال و با آگاهی از اینکه میلر روند پیش تولید قسمت جدید مکس دیوانه را به زودی آغاز خواهد کرد احتمالا این اختلاف حقوقی میان دو طرف حل شده است. جرج میلر در مصاحبه با خبرگزاری ددلاین گفته برای سال‌ها طرح ساخت دو فیلم جدید در این مجموعه را در سر داشته. او همچنین از ایده ساخت یک فیلم مستقل درباره شخصیت فیوریزا با بازی شارلیز ترون خبر داده است.

منبع: Indiewire

The post جرج میلر به زودی پیش‌تولید قسمت جدید مجموعه مکس دیوانه را آغاز می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala