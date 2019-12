برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ مشخص شدند. جوایز فیلم اروپا با پیروزی بزرگ فیلم «سوگلی» ساخته‌ی یورگوس لانتیموس در حالی به کار خودش پایان داد که فیلمسازان بزرگ قدیمی مانند رومن پولانسکی، پدرو آلمادووار و مارکو بلوکیو به ترتیب با فیلم‌های «افسر و جاسوس»، «درد و شکوه» و «خائن» بیشترین تعداد نامزدی را کسب کردند. بعد از آن‌ها نوبت به یورگوس لانتیموس یونانی می‌رسد که برای آخرین فیلمش یعنی «سوگلی» نامزد چهار جایزه‌ی فیلم اروپا از جمله بهترین کمدی، کارگردانی و بازیگر نقش زن شده بود. در کل فیلم «سوگلی» در فصل جوایز پارسال هم موفق ظاهر شد و فقط چون تاریخ اکرانش بعد از زمان برگزاری نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۸ بود نتوانست در جوایز اروپای سال گذشته حضور داشته باشد.

فیلم «سوگلی» هشت جایزه‌ را در بخش‌های مختلف به خانه برد و یورگوس لانتیموس برای این درام تاریخی انگلیسی که ساخته بود برنده‌ی جایزه‌ی کارگردانی هم شد. الیویا کولمن هم با دریافت جایزه‌ی فیلم اروپا ۲۰۱۹ فهرست جوایز بی‌شمارش برای این فیلم را که اسکار هم جزوشان بود تکمیل کرد.

فیلم «سوگلی» برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلم جوایز فیلم اروپای ۲۰۱۹ هم شد.

مطابق پیش‌بینی‌ها آنتونیو باندراس برای نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌اش در فیلم تقریبا اتوبیوگرافیک پدرو آلمادووار یعنی «درد و شکوه» برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد شد. به علاوه طراح صحنه‌ی فیلم هم برنده‌ی جایزه شد چون توانسته ۶۰ سال تاریخ اسپانیا را جلوی لنز دوربین آلمادووار با آن رنگ‌های درخشان به تصویر بکشد.

اما داستان بزرگ برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ به رومن پولانسکی و فیلم «افسر و جاسوس» مربوط می‌شد. این داستان البته از زمان نامزدی فیلم شروع شد در حالی که رومن پولانسکی وسط جنبش‌های ضد آزار جنسی متهم به یک پرونده‌ی آزار جنسی است. فیلم پولانسکی در جشنواره‌ی ونیز خوب تحویل گرفته شد و برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ هیات داوران شد. اما آکادمی جوایز فیلم اروپا به دلیل بزرگداشت این فیلمساز ۸۶ ساله از طرف کسانی که هنوز پولانسکی را متهم پرونده‌ی آزار جنسی می‌دادند محکم شد و اظهارات زن دیگری که چند ماه پیش دوباره پولانسکی را متهم به آزار جنسی در سال ۱۹۷۵ کرده بود باعث شد جوایز فیلم اروپا کاملا «افسر و جاسوس» را در بخش جوایز نادیده بگیرد.

تعدادی از بازیگران، نویسندگان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان فعال صنعت سینمای فرانسه با امضای نامه‌ای خواستار ممنوعیت پولانسکی شده بودند و نوشته بودند که هر کسی با اتهام قانونی روبه‌روست باید تعلیق شود.

البته پولانسکی اتهامات جدید را رد کرده بود.

البته ویم وندرس که امسال رئیس آکادمی فیلم اروپا بود در مراسم جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ اشاره‌ای به این قضیه نکرد. نکته‌ی طعنه‌آمیز اما این بود که فیلم «پرتره‌ی یک بانو در آتش» ساخته‌ی سلین اسکیاما که مایه‌های فمینیستی دارد در بخش بهترین فیلمنامه رومن پولانسکی را کنار زد.

امسال یکی از بهترین سال‌های جوایز فیلم اروپا در تاریخ ۳۲ ساله‌اش بود. حضور فیلم‌هایی مانند «درد و شکوه»، «خائن» و «افسر و جاسوس» به علاوه‌ی فیلم‌های جدید تحسین‌شده‌ای مثل «بینوایان» و فیلم آرت هاوسی «سوگلی» باعث شد که امسال جوایز فیلم اروپا حسابی داغ شود.

امسال جوایز فیلم اروپا از ورنر هرتسوگ کارگردان آلمانی تقدیر کرد. به علاوه ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی هم جایزه‌ی یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد. بینوش در سخنرانی‌اش گفت: «می‌خواهم به بازیگران زن جوان‌تر یک توصیه بکنم: فیلم‌هایتان را انتخاب کنید، نسبت به آن چه انتخاب می‌کنید مسئول باشید، برای این که ما هستیم که می‌توانیم تفاوت ایجاد کنیم».

فهرست برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۱۹ و نامزدهای بخش‌های مهم به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین فیلم

افسر و جاسوس

بینوایان

درد و شکوه

نابودکننده‌ی سیستم

خائن

برنده: سوگلی

نامزدهای بهترین کارگردان

پدرو آلمادووار (درد و شکوه)

مارکو بلوکیو (خائن)

رومن پولانسکی (افسر و جاسوس)

سلین اسکیاما (پرتره‌ی بانو در آتش)

برنده: یورگوس لانتیموس (سوگلی)

نامزدهای بهترین مستند

سرزمین عسل

شاهدان پوتین

سلفی

ناپدید شدن مادرم

برنده: برای سما

نامزدهای بهترین بازیگر زن

ترین دیرهولم (ملکه‌ی قلب‌ها)

آدل هائنل، نوئمی مرلان (پرتره‌ی یک بانو در آتش)

ویکتوریا میروشنیچکو (Beanpole)

هلنا زنگل (نابودکننده‌ی سیستم)

برنده: الیویا کولمن (سوگلی)

نامزدهای بهترین بازیگر مرد

ژان دوژاردن (افسر و جاسوس)

پیرفرانچسکو فاوینو (خائن)

لوان گلباخیانی (و بعد ما رقصیدیم)

الکساندر شیر (Gundermann)

اینگوار سیگوردسن (یک روز سفید، سفید)

برنده: آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

نامزدهای بهترین فیلمنامه

درد و شکوه

خائن

افسر و جاسوس

بینوایان

برنده: پرتره‌ی یک بانو در آتش

نامزدهای بهترین فیلم کمدی

دیت و لوئیس (Ditte & Louise)

تل آویو در آتش (Tel Aviv on Fire)

برنده: سوگلی

بهترین کشف سال ۲۰۱۹

برنده‌ی جایزه‌ی فیپرشی: بینوایان

بهترین فیلمبرداری

سوگلی

بهترین تدوین

سوگلی

بهترین طراحی تولید

درد و شکوه

بهترین چهره‌پردازی

سوگلی

بهترین موسیقی متن

نابودکننده‌ی سیستم

یک عمر دستاورد هنری

ورنر هرتسوگ (کارگردان)

ژولیت بینوش (بازیگر)

بهترین سریال

بابیلون برلین (تام تیکور)

نامزدهای بهترین فیلم مردمی

مرز (علی عباسی)

داگمن

جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد

دختر

خوشحال مثل لازارو

ماما میا! دوباره شروع کنیم

درد و شکوه

غرق شدن یا شنا کردن

The Breadwinner

سوگلی

The Purity of Vengeance Journal 64

برنده: جنگ سرد (پاول پاولیکوفسکی)

