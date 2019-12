به نظر می‌رسد منتقدان شهر زادگاه هالیوود یعنی لس‌آنجلس از دیدن فیلم‌هایی با زیرنویس نمی‌ترسند! فیلم انگل ساخته‌ی بونگ جون هو از کره‌ جنوبی برنده‌ی جایزه‌ی انجمن منتقدان لس‌آنجلس ۲۰۱۹ شد. انجمن منتقدان لس‌آنجلس سال ۱۹۷۵ تشكیل شد و از اسمش هم پیداست كه مربوط به منتقدان مقیم لس‌آنجلس است. این حلقه معمولا سعی می‌كند انتخاب‌های روشنفكرانه‌تری نسبت به حلقه‌ی نیویورك یا انجمن ملی نقد داشته باشد. آن‌ها نه تنها جایزه‌ی بهترین فیلم را به «انگل» دادند که جایزه‌ی بهترین کارگردانی را هم به بونگ جون هو اهدا کردند و سونگ کانگ هو بازیگر نقش پدر هم برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

برخلاف خیلی از گروه‌های رای‌دهنده‌ی دیگر، انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس برای هر کدام از بخش‌ها برنده‌اش را اعلام می‌کند و در بخش‌های مختلف نامزد ندارد. به نظر می‌رسد که امسال به وضوح فیلم «انگل» اثر مورد علاقه‌ی این انجمن است و در دو بخش دیگر فیلمنامه و طراحی صحنه هم برنده شد.

عشق منتقدان ساحل غربی آمریکا به فیلم «انگل» چندان هم نباید تعجب‌برانگیز باشد. انجمن منتقدان نیویورک در تحویل گرفتن سینمای بین‌الملل تاریخچه‌ی طولانی دارد. آن‌ها پیش از این هم جایزه‌ی برترشان را به فیلم‌های «روما» از مکزیک، «عشق» از فرانسه و «ببر غران، اژدهای پنهان» از چین داده بودند. نکته‌ی جالب این که هر سه فیلم بعدتر نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم هم شدند.

از آن جایی که فیلم «انگل» در بخش بهترین فیلم به صورت کلی که رقبایی مثل «مرد ایرلندی» هم داشت که به زبان انگلیسی ساخته شده بودند، برنده‌ی جایزه شد جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی‌زبان به فیلم دیگری رسید. جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی‌زبان به «درد و شکوه» پدرو آلمادووار رسید. فیلمی که بازیگر آن یعنی آنتونیو باندراس هم برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد شد.

کلودیا پیگ رییس انجمن منتقدان لس‌آنجلس گفت: «برندگان امسال ما در امتداد همان منش انجمن منتقدان لس‌آنجلس است که می‌خواهد از گوناگونی فیلم‌های فوق‌العاده پشتیبانی کند. برنده شدن فیلمسازهایی که از نقاط دیگر جهان آمده‌اند از جمله کره و اسپانیا و فرانسه روی این موضوع تاکید دارد که سینما چه‌طور مرزهای جغرافیایی را فراتر می‌برد. از احساسات مشترک ما صحبت می‌کند.»

در سال‌های اخیر انجمن منتقدان لس‌آنجلس در فصل جوایز به دلیل تمرکز روی بازی‌های بازیگران خارجی در بخش بهترین بازی بدنام شده‌اند. امسال آن‌ها جایزه را بین بازیگران آمریکایی و خارجی تقسیم کردند.

این فهرست بهترین‌های انجمن منتقدان لس‌آنجلس در سال ۲۰۱۹ است.

بهترین فیلم

انگل

رتبه‌ی دوم: مرد ایرلندی

بهترین کارگردان

بونگ جون هو (انگل)

رتبه‌ی دوم: مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

بهترین بازیگر نقش اول زن

ماری کی پلیس (دایان)

رتبه‌ی دوم: لوپیتا نیونگ او (ما)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

رتبه‌ی دوم: آدام درایور (داستان ازدواج)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

سونگ کانگ هو (انگل)

رتبه‌ی دوم: جو پشی (مرد ایرلندی)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

جنیفر لوپز (شیادان)

رتبه‌ی دوم: ژائو شوژن (خداحافظی)

بهترین فیلم انیمیشن

من بدنم را از دست دادم (I lost my body)

رتبه‌ی دوم: داستان اسباب بازی ۴

بهترین مستند

کارخانه‌ی آمریکایی

رتبه‌ی دوم:‌ آپولو ۱۱

بهترین فیلم خارجی زبان

درد و شکوه (پدرو آلمادووار/ اسپانیا)

رتبه‌ی دوم: پرتره‌ی یک بانو در آتش (سلین اسکامیا/ فرانسه)

بهترین فیلمنامه

نوآ بومباک (داستان ازدواج)

رتبه‌ی دوم: بونگ جون هو (انگل)

بهترین فیلمبرداری

کلر ماتون (پرتره‌ی یک بانو در آتش و آتلانتیک)

رتبه‌ی دوم: راجر دیکنز (۱۹۱۷)

