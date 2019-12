فیلم‌های مرد ایرلندی و روزی روزگاری در هالیوود در صدر نامزدهای جوایز سالانه‌ی انجمن منتقدان ۲۰۱۹ قرار گرفتند. در سی و پنجمین دوره‌ی جوایز سالانه‌ی انجمن منتقدان (Critics’ Choice Movie Awards)، «مرد ایرلندی» بیشترین تعداد نامزدی جوایز را به خود اختصاص داد. روز یکشنبه صبح انجمن منتقدان این درام گانگستری از مارتین اسکورسیزی را در ۱۴ حوزه از جمله، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین گروه بازیگری، بهترین بازیگر مرد (رابرت دنیرو) و بهترین بازیگر نقش مکمل (آل پاچینو و جو پشی) نامزد جوایز اعلام کرد.

فیلم کوئنتین تارانتینو به‌نام «روزی روزگاری در هالیوود» نیز با دریافت ۱۲ نامزدی بعد از «مرد ایرلندی» قرار گرفت و بعد از آن‌ها فیلم‌های «زنان کوچک» با ۹ نامزدی، «داستان ازدواج» با ۸ نامزدی و «خرگوش جوجو» و «انگل» هر کدام با ۷ نامزدی در لیست قرار گرفتند.

اسکارلت یوهانسن برای بازی در دو فیلم «داستان ازدواج» و«خرگوش جوجو» نامزد شده است. نوا بامباک (داستان ازدواج)، گرتا گرویک (زنان کوچک)، بونگ جون هو (انگل) و کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود) نیز برای جوایز بهترین کارگردانی و فیلم‌نامه در ردیف کاندیداها قرار گرفتند.

در مجموع نت فیلیکس موفق شد ۳۰ نامزدی را برای فیلم‌های تولیدی‌اش دریافت کند و «مرد ایرلندی» و«داستان ازدواج» در صدر لیست این نامزدی‌ها قرار دارند. فیلم «دو پاپ» نتوانست نامزدی جوایز انجمن منتقدان را برای بهترین بازیگر نقش مرد (جوناتان پرایس) داشته باشد اما در بخش بهترین بازیگر مرد مکمل (آنتونی هاپکینز) و فیلم‌نامه‌ی اقتباسی (آنتونی مک‌کارتن) نامزد شد.

فیلم‌های «فقط بخشش»، «آب‌های تیره»، «رحم» و «ریچارد جوئل» نتوانستند در هیچ بخشی از جوایز امسال نامزد شوند.

در فیلم «خداحافظی»، آکوافینا برای بهترین بازیگر زن، ژائو شوژن برای جایزه‌ی بهترین بازیگر زن مکمل و لولو ونگ برای جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی نامزد شدند. اما این فیلم از قرار گرفتن در لیست کاندیداهای بهترین فیلم بازماند و البته برای بهترین فیلم کمدی در رقابت است.

فیلم «روما» سال گذشته موفق شد جایزه‌ی بهترین فیلم را از آن خود کند و در بخش کارگردانی (آلفونسو کوارون)، فیلم‌برداری و بهترین فیلم خارجی نیز برنده‌ی این جایزه شد. اما علی‌رغم اینکه کوارون اسکار بهترین کارگردانی، فیلم‌برداری و فیلم خارجی را دریافت کرده بود آکادمی «کتاب سبز» را بهترین فیلم سال خواند.

سال گذشته این جایزه در بخش بهترین بازیگر اصلی به کریستین بیل، در فیلم «معاون» اهدا شد و در بخش بهترین بازیگر زن اصلی به لیدی گاگا برای فیلم «ستاره‌ای به دنیا آمد» و گلن کلوز برای فیلم «همسر». ماهرشالا علی (کتاب سبز) و رجینا کینگ (اگر خیابان بیل به حرف بیاید) نیز در بخش بازیگران مکمل این جایزه را دریافت کردند.

اسکار بهترین بازیگر مرد به رامی مالک برای فیلم «بوهمین راپسودی» رسید و الیویا کلمن برای فیلم «سوگلی» اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. علی و کینگ نیز به دنبال جوایز منتقدان، جوایز اسکار را هم از آن خود کردند.

آکادمی اسکار به غیر از بخش بهترین فیلم، در هر رشته پنج فیلم را کاندید می‌کند اما انجمن منتقدان در بسیاری از بخش‌ها تا هفت نامزد را در لیست قرار می‌دهد.

مراسم جوایز منتقدان یک بار دیگر با میزبانی تای دیگز برگزار می‌شود و روز یکشنبه ۱۲ ژانویه ساعت ۷ بعد از ظهر به صورت زنده از شبکه CW پخش خواهد شد.

فهرست کامل نامزدهای این جایزه را در ادامه می‌بینید.

بهترین فیلم

۱۹۱۷

فورد علیه فراری

مرد ایرلندی

جوجو خرگوش

جوکر

زنان کوچک

داستان ازدواج

روزی روزگاری در هالیوود

انگل

جواهرات تراش‌نخورده

بهترین بازیگر مرد

آنتونیو باندراس – «درد و شکوه»

رابرت دنیرو – «مرد ایرلندی»

لئوناردو دیکاپریو – «روزی روزگاری در هالیوود»

آدام درایور – «داستان ازدواج»

ادی مورفی – «اسم من دولمایت است»

یویاخین فینیکس – «جوکر»

آدام سندلر – «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر زن

اکوافینا – «خداحافظی»

سینتیا اریوو – «هریت»

اسکارلت یوهانسن – «داستان ازدواج»

لوپیتا نیونگو – «ما»

سیرشا رونان – «زنان کوچک»

چارلیز ترون – «بمب‌شل»

رنی زلوگر – «جودی»

بهترین بازیگر مکمل مرد

ویلم دفو – «فانوس دریایی»

تام هنکس – «روزی زیبا در محله»

آنتونی هاپکینز – «دو پاپ»

آل پاچینو – «مرد ایرلندی»

جو پشی – «مرد ایرلندی»

برد پیت – «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر مکمل زن

لارا درن – «داستان ازدواج»

اسکارلت یوهانس – «خرگوش جوجو»

جنیفر لوپز – «کلاهبردارها»

فلورنس پو – «زنان کوچک»

مارگو روبی – «بمب‌شل»

ژائو شوژن – «خداحافظی»

بهترین بازیگر خردسال

جولیا باترز – «روزی روزگاری در هالیوود»

رومن گریفین دیویس – «خرگوش جوجو»

نوا جوپ – «هانی بوی»

توماسین مک‌کنزی – «خرگوش جوجو»

شاهادی رایت جوزف – «ما»

آرچی ییتز – «خرگوش جوجو»

بهترین گروه بازیگری

«بمب‌شل»

«مرد ایرلندی»

«چاقوکشی»

«زنان کوچک»

«داستان ازدواج»

«روزی روزگاری در هالیوود»

«انگل»

بهترین کارگردانی

نوا بومباک – «داستان ازدواج»

گرتا گرویگ – «زنان کوچک»

بونگ جون هو – «انگل»

سم مندس – «۱۹۱۷»

جاش سفدی و بنی سفدی – «جواهرات تراش‌نخورده»

مارتین اسکورسیزی – «مرد ایرلندی»

کوئنتین تارانتینو – «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین فیلم‌نامه‌ی اصلی

نوا بومباک – «داستان ازدواج»

رایان جانسون – «چاقوکشی»

بونگ جون هو و هان جین وون – «انگل»

کوئنتین تارانتینو – «روزی روزگاری در هالیوود»

لولو وانگ – «خداحافظی»

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

گرتا گرویگ – «زنان کوچک»

نوا هارپستر و میکا فیتزرمن-بلو – «روزی زیبا در محله»

آنتونی مک‌کارتن – «دو پاپ»

تاد فیلیپس و اسکات سیلور – «جوکر»

تایکا وایتیتی – «خرگوش جوجو»

استیون زایلیان – «مرد ایرلندی»

بهترین فیلم‌برداری

جارین بلاشک – «فانوس دریایی»

راجر دیکنز – «۱۹۱۷»

فیدون پاپامایکل – «فورد علیه فراری»

رودریگو پیترو – «مرد ایرلندی»

رابرت ریچاردسون – «روزی روزگاری در هالیوود»

لارنس شر – «جوکر»

بهترین تدوین

رونالد برونستاین، بنی سفدی – «جواهرات تراش‌نخورده»

اندرو باکلند، مایکل مک‌کاسکر – «فورد علیه فراری»

یانگ جینمو – «انگل»

فرد راسکین – «روزی روزگاری در هالیوود»

تلما شونمیکر – «مرد ایرلندی»

لی اسمیت – «۱۹۱۷»

بهترین طراحی لباس

روت ای کارتر – «اسم من دولمایت است»

جولیان دی – «راکت‌من»

ژاکلین دوران – «زنان کوچک»

آریان فیلیپس – «روزی روزگاری در هالیوود»

سندی پاول، کریستوفر پترسون – «مرد ایرلندی»

آنا رابینز – «دانتون ابی»

بهترین چهره‌پردازی

بمب‌شل

اسم من دولمایت است

مرد ایرلندی

جوکر

روزی روزگاری در هالیوود

راکت‌من

بهترین جلوه‌های ویژه

۱۹۱۷

به سوی ستارگان

هوانوردان

انتقام‌جویان: پایان بازی

فورد علیه فراری

مرد ایرلندی

شیرشاه

بهترین انیمیشن

نفرت‌انگیز

یخ‌زده ۲

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید: دنیای پنهان

من بدنم را از دست دادم

لینک گمشده

داستان اسباب‌بازی ۴

بهترین فیلم اکشن

۱۹۱۷

انتقام‌جویان: پایان بازی

فورد علیه فراری

جان ویک: بخش ۳ – پارابلوم

مرد عنکبوتی: دور از خانه

بهترین کمدی

بوک‌اسمارت

اسم من دولمایت است

خداحافظی

خرگوش جوجو

چاقوکشی

بهترین فیلم ترسناک علمی تخیلی

به سوی ستارگان

انتقام‌جویان: پایان بازی

میدسومار

ما

بهترین فیلم خارجی

آتلانتیک

بینوایان

درد و شکوه

انگل

پرتره‌ی زنی در آتش

بهترین موسیقی متن

مایلک ابلز – «ما»

الکساندر دسپلت – «زنان کوچک»

هیلدور گودنادوتیر- «جوکر»

رندی نیومن – «داستان ازدواج»

توماس نیومن – «۱۹۱۷»

رابی رابرتسون – «مرد ایرلندی»

