نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۰ اعلام شدند

نامزدهای هفتاد و هفتین دوره‌‌ی جوایز گلدن گلوب اعلام شدند. نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۰ اتفاقی بزرگ برای کارگردانان بزرگ است. فیلم «داستان ازدواج» نوآ بومباک با شش نامزدی در بخش‌های مختلف در بخش سینمایی در صدر قرار گرفته است. به دنبال آن فیلم‌های «مرد ایرلندی» ساخته‌ی مارتین اسکورسیزی و «روزی روزگاری در هالیوود» ساخته‌ی کوئنتین تارانتینو هر کدام با پنج نامزدی قرار دارند.

در بخش تلویزیون سریال «بازی تاج و تخت» (گیم آف ترونز) یک شگفتی به بار آورد و فقط در یک بخش کیت هرینگتون بازیگر نقش جان اسنو نامزد دریافت جایزه شده است. در حالی که سریال‌های «چرنوبیل» محصول شبکه‌ی HBO و «تاج» (Crown) از شبکه‌ی نتفلیکس و «باورنکردنی» (Unbelievable) هر کدام با چهار نامزدی در بخش سریال‌ها پیشتاز هستند. اپل تی.وی پلاس با نامزدی‌هایی برای جنیفر انیستون و ریس ویترسپون رسما به دور جوایز اضافه شده است. آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نتفلیکس با ۱۷ جایزه و به دنبال آن HBO با ۱۵ جایزه موفق‌ترین شبکه‌ها در جوایز گلدن‌ گلوب بوده‌اند.

فهرست کامل نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۱۹ را بخوانید:

بهترین بازیگر مرد در یک مینی سریال

کریستوفر آبوت (Catch-22)

ساشا بارون کوهن (جاسوس)

راسل کرو (بلندترین صدا/ The Loudest Voice)

جارد هریس (چرنوبیل)

سام راکول (Fosse/Verdon)

بهترین بازیگر زن در یک مینی سریال

کاتلین دیور (باورنکردنی)

جویی کینگ (بازی/ The Act)

هلن میرن (کاترین کبیر)

مریت ویور (باورنکردنی)

میشل ویلیامز (Fosse/Verdon)

بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی

Catch-22 (هولو)

چرنوبیل (HBO)

Fosse/Verdon (اف.ایکس)

بلندترین صدا (شوتایم)

باورنکردنی (نتفلیکس)

بهترین فیلم خارجی‌زبان

خداحافظی

درد و شکوه

پرتره‌ی یک بانو در آتش

انگل

بینوایان

بهترین بازیگر مرد مکمل در یک مینی سریال

آلن آرکین (متد کامینسکی)

کیران کالکین (موفقیت)

اندرو اسکات (فلی‌بگ)

استلان اسکارسگارد (چرنوبیل)

هنری وینکلر (بری)

بهترین سریال کمدی یا موزیکال

بری (اچ.بی.او)

فلی‌بگ

متد کامینسکی (نتفلیکس)

خانم میزل شگفت‌انگیز (آمازون)

سیاستمدار (نتفلیکس)

بهترین موسیقی متن

دنیل پمبرتون (بروکلین بی مادر)

الکساندر دسپلا (زنان کوچک)

هیلدار گودنادوتیر (جوکر)

توماس نیومن (۱۹۱۷)

رندی نیومن (داستان ازدواج)

بهترین فیلمنامه

نوآ بومباک (داستان ازدواج)

بونگ جون هو (انگل)

آنتونی مک‌کارتن (دو پاپ)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

استیون زیلیان (مرد ایرلندی)

بهترین ترانه

گربه‌ها

راکت‌من

فروزن ۲

شیرشاه

هریت

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک مینی سریال

پاتریشیا آرکت (The Act)

هلنا بونهام کارتر‌ (تاج)

تونی کولت (باورنکردنی)

مریل استریپ (دروغ‌های کوچک بزرگ)

امیلی واتسون (چرنوبیل)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک مینی سریال

مایکل داگلاس (متد کامینسکی)

بیل هدر (بری)

بن پلت (سیاستمدار)

پل راد (زندگی کردن به تنهایی/ Living with Yourself)

رامی یوسف (رامی)

بهترین بازیگر زن در یک سریال کمدی یا موزیکال

کریستینا اپلیگیت (Dead to Me)

ریچل برازناهان (خانم میزل شگفت‌انگیز)

کریستن دانست (On Becoming a God in Central Florida)

ناتاشا لیون (عروسک روسی)

فیبی والر بریج (فلی‌بگ)

بهترین بازیگر مرد درام

برایان کاکس (موفقیت)

کیت هرینگتون (بازی تاج و تخت)

رامی مالک (آقای روبات)

توبیاس منزیس (تاج)

بیلی پورتر (ژست)

بهترین بازیگر زن درام

جنیفر انیستون (شوی صبحگاهی)

الیویا کولمن (تاج)

جودی کومر (کشتن ایو)

نیکول کیدمن (دروغ‌های کوچک بزرگ)

ریس ویترسپون (دروغ‌های کوچک بزرگ)

بهترین بازیگر مکمل مرد سینمایی

تام هنکس (روزی زیبا در محله)

آنتونی هاپکینز (دو پاپ)

آل پاچینو (مرد ایرلندی)

جو پشی (مرد ایرلندی)

برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود)

بهترین بازیگر زن مکمل سینمایی

کتی بیتس (ریچارد جوئل)

آنت بنینگ (گزارش)

لارا درن (داستان ازدواج)

جنیفر لوپز (شیادان)

مارگو رابی (بمب‌شل)

بهترین بازیگر مرد نقش اول کمدی یا موزیکال

دنیل کریگ (چاقوکشی)

رومن گافین دیویس (جوجو خرگوشه)

لئوناردو دی‌کاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)

تارون ایگرتون (راکت‌من)

ادی مورفی (دلمایت نام من است)

بهترین انیمیشن

فروزن ۲

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید: دنیای پنهان

لینک گمشده

داستان اسباب‌بازی ۴

شیرشاه

بهترین کارگردان

بونگ جون هو (انگل)

سام مندس (۱۹۱۷)

تاد فیلیپس (جوکر)

مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بهترین بازیگر مرد نقش اول درام

کریستین بیل (فورد در برابر فراری)

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

آدام درایور (داستان ازدواج)

واکین فینیکس (جوکر)

جاناتان پرایس (دو پاپ)

بهترین بازیگر زن در فیلم کمدی یا موزیکال

اکوافینا (خداحافظی)

آنا دی آرماس (چاقوکشی)

کیت بلانشت (کجا می‌روی برنادت؟)

بین فلدستاین (booksmart)

اما تامپسون (آخر شب)

بهترین سریال درام تلویزیونی

دروغ‌های کوچک بزرگ (اچ.بی.او)

تاج (نتفلیکس)

کشتن ایو (بی.بی.سی آمریکا)

شوی صبحگاهی (اپل تی.وی پلاس)

موفقیت (اچ.بی.او)

بهترین بازیگر زن نقش اول درام

سینتیا اریوو (هریت)

اسکارلت جوهانسون (داستان ازدواج)

سیرشا رونان (زنان کوچک)

چارلیز ترون (بمب‌شل)

رنه زلوگر (جودی)

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

روزی روزگاری در هالیوود

جوجو خرگوشه

چاقوکشی

راکت‌من

دلمایت نام من است

بهترین فیلم درام

مرد ایرلندی

داستان ازدواج

۱۹۱۷

جوکر

دو پاپ

