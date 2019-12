فیلم فروزن ۲ و فروش ۹۱۹.۷ میلیون دلاری آن در روزهای برفی در باکس آفیس به کمپانی دیزنی کمک کرد که از مرز ۱۰ میلیارد دلار فروش جهانی در سال ۲۰۱۹ عبور کند. درآمد حال حاضر استودیوی دیزنی در بازارهای داخلی آمریکا ۳.۲ میلیارد دلار و در بازارهای بین‌المللی ۶.۷ میلیارد دلار است. این رکورد جدیدی است که کمپانی دیزنی به آن رسیده و در حقیقت رکورد ۷.۶ میلیارد دلاری خودش را در سال ۲۰۱۶ شکست. فیلم چاقوکشی هم در دومین هفته‌ی اکرانش همچنان خوب می‌فروشد.

این آخر هفته هم فیلم «فروزن ۲» دیزنی صدرنشین شد و حالا دیگر فروش جهانی این انیمیشن دوست‌داشتنی از ۹۰۰ میلیون دلار هم گذشته است. اگر همین‌طور خوب به فروش‌اش ادامه بدهد تبدیل به ششمین فیلم استودیو خواهد شد که از مرز یک میلیارد دلار در گیشه‌های جهان عبور کرده است.

در همین حال فیلم «آب‌های تاریک» محصول فوکوس هم توانست خودش را درست بعد از پنج فیلم پرفروش در آمریکای شمالی قرار بدهد. این هفته تعداد سالن‌های نمایش‌دهنده‌ی فیلم هم افزایش پیدا کرد. اما فیلم «پلی‌موبیل» (Playmobil) موفق نشد به فهرست ده فیلم پرفروش باکس آفیس راه پیدا کند. او سومین فیلم امسال شد که بدترین افتتاحیه را با نمایش در بیش از ۲۰۰۰ سالن سینما رقم زده است.

«پلی‌موبیل» انیمیشنی انگلیسی-فرانسوی ساخته‌ی لینو دی‌سالووست که از روی اسباب‌بازی‌های برند پلی‌موبیل ساخته شده است. فیلم علاوه بر شکست در باکس آفیس پیش منتقدان هم به سختی شکست خورده و امتیاز متاکریتیک آن ۲۸ از ۱۰ است. منتقدان می‌گویند که فیلم حتی به عنوان یک اثر تجاری هم کارش را درست انجام نمی‌دهد. حتی نشان نمی‌دهد که این اسباب‌بازی‌ها چرا بامزه و سرگرم‌کننده هستند!

انیمیشن «فروزن ۲» در هفته‌ی سوم اکرانش ۵۹ درصد افت فروش داشت و در جهان ۹۰.۲ میلیون دلار فروخت. این یعنی فیلم به زودی تبدیل به نهمین فیلمی می‌شود که در سال ۲۰۱۹ فروش‌اش از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است و تبدیل به هفتمین فیلم پرفروش گیشه‌های داخلی سینماهای آمریکا می‌شود.

این انیمیشن دوست‌داشتنی پیش از این پنجمین افتتاحیه‌ی پرفروش تاریخ سینما را در ماه نوامبر به نام خودش ثبت کرده بود. این قسمت دوم انیمیشنی است که نسخه‌ی اولیه‌ی آن سال ۲۰۱۳ با الهام از داستان «ملکه‌ی برفی» هانس کریستین اندرسون ساخته شده بود.

در قسمت دوم این انیمیشن کاراکترهای محبوب السا، آنا، کریستف و البته اولاف، آدم برفی دوست‌داشتنی برگشته‌اند. آن‌ها سرزمین آرندل را ترک می‌کنند و دست به سفری از دل جنگل می‌زنند تا کشف کنند که چرا السا با این قدرت عجیب جادویی متولد شده که می‌تواند با اشاره‌ی دست باعث یخ زدن هر چیزی شود.

امتیاز متاکریتیک این قسمت از نسخه‌ی اریجینال آن کمتر و ۶۴ از ۱۰۰ است ولی همچنان منتقدان از آن استقبال کرده‌اند.

فیلم «چاقوکشی» ساخته‌ی رایان جانسون در دومین هفته‌ی اکرانش توانست باز هم جایگاه خودش را در ردیف دوم جدول فروش حفظ کند. رایان جانسون را با کارگردانی فیلم‌هایی مثل «جنگ ستارگان: آخرین جدای» می‌شناسیم.

فیلم کمدی-درام جنایی است و داستان کارآگاهی را روایت می‌کند که درباره‌ی مرگ هارلن ترومبی تحقیق می‌کند. فیلم از جایی شروع می‌شود که هارلن رمان‌نویس ثروتمند داستان‌های جنایی، برای تولد ۸۵ سالگی‌اش خانواده‌ی پرجمعیتش را دعوت می‌کند. صبح روز بعد کدبانوی خانه‌ی او در حالی پیدایش می‌کند که گلویش را بریده‌اند و مرده است. خانواده‌ی او عجیب و غریب و اهل دعوا هستند و کارآگاه برای این که نشان بدهد چه کسی هارلن را کشته راه سختی در پیش دارد.

دنیل کریگ بازیگر اصلی فیلم است که این روزها با آمدن تریلر جدیدترین فیلم جیمز باند که آخرین فیلم از سری باند با حضور کریگ است دوباره در معرض توجه‌ها قرار گرفته است.

«فورد در برابر فراری» فیلم جیمز منگولد در رتبه‌ی سوم جدول قرار دارد. سال ۱۹۶۳ انزو فراری به کمپانی فورد نزدیک می‌شود چون احتمال انجام معامله‌ای وجود دارد که طی آن فورد می‌خواهد فراری را بخرد. اما مذاکرات به بن‌بست می‌رسد و متوقف می‌شود چون انزو می‌فهمد که این معامله شامل خرید اسکودریا فراری، یکی از ماشین‌های لوکس فراری هم است که در برنامه‌ی مسابقات فراری حضور داشت و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ و در سال ۱۹۵۸ جایزه‌ی مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مسابقه‌ی اتومبیلرانی جهان را به نام لمنز گرفته بود. مسابقات لمنز از سال ۱۹۲۳ هر سال برگزار می‌شد. هنری فورد دوم ناراحت از این که پیشنهادش رد شده، از بخش مسابقه‌ی کمپانی می‌خواهد ماشینی بسازند که اسکودریا فراری را شکست بدهد.

فیلم بعد سراغ این می‌رود که چه ‌طور کارول شلبی، طراح اتومبیل، و کن مایلز، راننده‌ی اتومبیل‌های مسابقه، تیمی از مهندسان و طراحان آمریکایی را سرپرستی می‌کنند تا ماشینی ساخته شود که اسطوره‌ی فراری را شکست بدهد. در نهایت آن‌ها برای حضور در مسابقه‌ی لمنز سال ۱۹۶۶ فورد GT40 را طراحی می‌کنند.

کریستین بیل برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب ۲۰۲۰ شده است.

فیلم «کویین و اسلیم» جایگاهش پیشرفت کرده و در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته است. این درام با بازی دانیل کالویا داستان زن و مردی است که اولین قرار ملاقات‌شان به شیوه‌ی عجیبی پیش می‌رود. پلیس ماشینی را که آن‌ها سوارش هستند کنار می‌زند و همه چیز از کنترل خارج می‌شود.

و در نهایت در جمع پنج فیلم اول «روزی زیبا در محله» ساخته‌ی ماریل هلر هم قرار دارد. داستان مجری محبوب برنامه‌های کودک تلویزیون آمریکا در طول سه دهه. سال ۱۹۹۸ لوید ووگل، روزنامه‌نگار برجسته و برنده‌ی جایزه که در اسکوایر کار می‌کند، به همراه همسرش آندره‌آ در مراسم ازدواج خواهرش لورین شرکت می‌کند. در حین مراسم لوید با پدرش درگیری فیزیکی پیدا می‌کند چون جری به او درباره‌ی خانواده‌اش متلک می‌گوید. روز بعد سردبیر لوید به او سفارش کار می‌دهد که برای یک مقاله‌ی ۴۰۰ کلمه‌ای درباره‌ی قهرمانان با فرد راجرز گفت‌وگو کند.

لوید که در کل بدبین است تصور می‌کند که پرسونای محبوب و خوب راجرز فقط یک بازی است و می‌خواهد شخصیت واقعی او را افشا کند اما هر چه برنامه‌هایش را تماشا می‌کند نمی‌تواند بین آن چه پشت دوربین دیده و آن چه جلوی دوربین است تفاوتی تشخیص بدهد.

پنج فیلم رده‌های بعدی هم مثل پنج فیلم صدر باکس آفیس تکراری هستند و هفته‌های گذشته از آن‌ها نوشته‌ایم. باید منتظر باشیم تا نزدیک ژانویه فیلم‌های مهم بالاخره اکران شوند و در گیشه‌ها بفروشند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی فروزن ۲

Frozen II 3 34.7 337.6 چاقوکشی

Knives Out 2 14.2 63.5 فورد در برابر فراری

Ford v Ferrari 4 6.5 91.1 کویین و اسلیم

Queen & Slim 2 6.5 26.9 روز زیبا در محله

A Beautiful Day in the Neighborhood 3 5.2 43.1 آب‌های تاریک

Dark Waters 3 4.1 5.3 21 پل

۲۱ Bridges 3 2.9 23.9 بازی با آتش

Playing with Fire 5 2 42 میدوی

Midway 5 1.9 53.4 جوکر

Joker 10 1 332.1

باکس آفیس هفته گذشته:‌ شکرگزاری کمپانی دیزنی به خاطر انیمیشن فروزن ۲

The post باکس آفیس؛ همان قدیمی‌ها از فروزن ۲ و چاقوکشی تا جوکر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala