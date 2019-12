رکوردشکنی مریل استریپ با سی و چهارمین نامزدی گلدن گلوب

مریل استریپ باز هم رکورد جدیدی را در گلدن گلوب ثبت کرد. این بازیگر ۷۰ ساله با اعلام نامزدهای دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب ۲۰۲۰ روز ۱۸ آذر، برای ۳۴امین مرتبه به خاطر بازی در نقش مری لوئیس در فصل دوم سریال دروغ‌های کوچک بزرگ، محصول اچ‌بی‌او، رکورد جدیدی را در کارنامه‌ی خوب ثبت کرد.

او در این مجموعه‌ی موفق تلویزیونی نقش مادر مردی را بازی می‌کند که در فصل یک کشته شده و سعی شده قتلش یک اتفاق تصادفی به نظر برسد و مریل استریپ در نقش یک مادر شوهر کنجکاو و دردسرساز ظاهر می‌شود و مثل همیشه در مرکز توجه داستان قرار می‌گیرد.

رقبای او امسال، هلنا بونهام کارتر (برای سریال تاج)، پاتریشیا آرکت ( برای مجموعه‌ی The Act)، امیلی واتسون (برای سریال چرنوبیل) و تونی کولت (برای سریال باورنکردنی) هستند که همگی در بخش بهترین بازیگر زن سریال معرفی شده‌‌اند.

مریل استریپ پیش از این در سال ۲۰۱۸ رکورد قبلی خود را با دریافت سی‌وسومین نامزدی جایزه‌ی گلدن گلوب برای بازی در فیلم پست شکسته بود.

این بازیگر پرکار که تا کنون ۳ اسکار را در کارنامه‌ی خود ثبت کرده اولین بار در سال ۱۹۷۹ برای فیلم «شکارچی گوزن» نامزد دریافت جایزه‌ی گلدن گلاب شد و سال بعدش برای بازی در فیلم «کرامر علیه کرامر» اولین جایزه‌ی گلدن گلوب خود را در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل دریافت کرد. او همچنین در سال‌های بعد دو جایزه‌ی گلدن گلوب دیگر هم دریافت کرد که یکی برای بازی در فیلم «زن ستوان فرانسوی» در سال ۱۹۸۲ بود و دیگری بازی در فیلم «انتخاب سوفی» در سال ۱۹۸۳.

او بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ برای فیلم‌های «یک چیز واقعی»، ««پل‌های مدیسون کانتی»، «اتاق ماروین» و «رودخانه‌ی وحشی» نامزد دریافت این جایزه شد. مجموعه‌ی تلویزیونی دروغ‌های کوچک بزرگ نیز سومین نامزدی او برای دریافت جایزه‌ی گلدن گلابِ سریال تلویزیونی است.

پیش از این او آخرین موفقیت گلدن گلوبی‌اش را در سال ۲۰۱۲ ثبت کرد که برای فیلم زن آهنی گلدن گلوب بهترین بازیگر زن را برد، نقشی که جایزه‌ی بزرگ اسکار را هم برای او به همراه داشت.

