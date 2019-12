مرد ایرلندی در هفته اول پخش ۲۶ میلیون مخاطب داشت

شرکت نت‌فلیکس آماری مربوط به بازدید از فیلم مرد ایرلندی را منتشر کرده و براساس این‌ آمار در طول یک هفته اول این اثر بیش از ۲۶ میلیون مخاطب داشته است.

آماری که دقیقا در این زمینه منتشر شده بیان می‌کند ۲۶.۴ میلیون خانوار که به شبکه نت‌فلیکس‌ دسترسی دارند حداقل ۷۰ درصد از جدیدترین فیلم گنگستری مارتین اسکورسیزی را دیده‌اند. فیلم مرد ایرلندی چهارشنبه ۶ آذرماه پس از مدت کوتاهی اکران محدود از نت‌فلیکس‌ پخش شد و طبق پیش‌بینی‌های این شبکه آمار مخاطبان این اثر پس از گذشت ۲۸ روز به رقم ۴۰ میلیون حساب کاربری می‌رسد.

تد ساراندس رییس بخش محتوای نت‌فلیکس در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرده که آمارهای مورد بحث از این زوایه جالب‌تر می‌شوند که در نظر بگیریم‌ امروزه مردم چه میزان انتخاب‌های گسترده دیگری برای تماشا و سرگرمی دارند اما کماکان میلیون‌ها نفر انتخاب کرده‌اند که یک اثر سه ساعت و نیمی را ببینند.

شبکه نت‌فلیکس قصد دارد در آینده به شکل کلی آمار بازدید عموم فیلم‌ها و سریال‌هایش را منتشر کند اما به گفته مسئولین شرکت آن‌ها در ابتدا قصد دارند شرایطی را ایجاد کنند که این آمار به درستی توسط مخاطبان درک شوند. ساراندس به این نکته نیز اشاره کرده که آمار بازدیدها به اطلاع مارتین اسکورسیزی رسیده و او از این میزان استقبال از فیلم رضایت دارد.

با توجه به اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب شبکه نت‌فلیکس در ۳۴ شاخه مختلف (۱۷ بخش مربوط به سینما و ۱۷ بخش مربوط به تلویزیون) نامزد دریافت جایزه شده و از هر شرکت دیگر فعال حوزه‌ سرگرمی تعداد نامزدی بیشتری به دست آورده است. به این ترتیب در میان محصولات سینمایی داستان ازدواج و مرد ایرلندی به ترتیب با ۶ و ۵ نامزدی بیشترین تعداد نامزدی را به دست آوردند که نشان می‌دهد دو محصول نت‌فلیکس در میان شاخص‌ترین‌ آثار سینمایی سال قرار گرفته‌اند.

مرد ایرلندی به شکل کلی از آثار بسیار تحسین‌شده سال ۲۰۱۹ لقب گرفته و از پیشتازان فصل جوایز است. همچنین نام این اثر جدید اسکورسیزی در میان بسیاری از فهرست‌های مربوط به بهترین فیلم‌های سال قرار دارد.

این درام جنایی مثل بسیاری از آثار اسکورسیزی یک داستان گنگستری را روایت می‌کند اما برخلاف بعضی از فیلم‌های او این بار با درامی طولانی، تلخ و گزنده طرفیم که بر محوریت رابطه فرانک شیران و جیمی هوفا بنا شده است؛ رابطه میان یک مرد ایرلندی عضو مافیای ایتالیایی آمریکایی و رییس اتحادیه کامیون‌داران ایالات متحده.

بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند مرد ایرلندی در مراسم اسکار نیز عملکرد بسیار درخشانی از خود نمایش دهد.

