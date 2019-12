چندی پیش خبر ساخت قسمت چهارم فیلم دنباله‌دار «ماتریکس» مخاطبان این سه‌گانه‌ی مشهور را شوکه کرد. حالا هنوز از ناباوری ساخت آن درنیامده خبرهای جالبی درباره‌ی بازیگران فیلم ماتریکس ۴ منتشر شده است.

شهریور ماه امسال اعلام شد که قرار است قسمت چهارم این فیلم علمی تخیلی ِ پرمخاطب ساخته شود. از آن‌جا که شخصیت‌های اصلی این فیلم در پایان قسمت سوم کشته شدند ساخت قسمت چهارم با حضور آن‌ها برای مخاطبان کمی عجیب بود. هرچند با توجه به این که داستان علمی تخیلی است و بخش عمده‌ای از آن در جهان دیگری می‌گذرد حضور قهرمانان اصلی غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

در قسمت چهارم این فیلم نیز کیانو ریوز (نئو) و کری آن ماس (ترینیتی) نقش‌ قهرمانان اصلی را بازی می‌کنند. همچنین بر اساس گزارش‌هایی که از روند ساخت این فیلم منتشر شده قرار است چند چهره‌ی کلاسیک از بازیگران این مجموعه در قسمت چهارم حضور داشته باشند به علاوه یک چهره‌ی جدید که آخرین عضو پیوسته به گروه بازیگران است.

آخرین اخبار درباره‌ی گروه بازیگران این فیلم حاکی از آن است که جاناتان گروف، بازیگر و خواننده‌ی امریکایی که در سریال محبوب «شکارچی ذهن» (Mindhunter) و فیلم «یخ‌زده» (فروزن) حضور داشت، به جمع بازیگران ماتریکس ۴ پیوسته است. اما هنوز اطلاعاتی درباره‌ی نقش او موجود نیست.

ماتریکس ۴ به کارگردانی لانا واچوفکسی ساخته می‌شود، یکی از دو خواهری که خالق این سه‌گانه‌ی علمی تخیلی بوده‌اند. همچنین جیدا پینکت اسمیت (همسر ویل اسمیت) نیز در نقش قبلی خود ظاهر خواهد شد. یحتی عبدالمتین، جسیکا هنویک و نیل پاتریک هریس نیز از جمله بازیگران دیگر این فیلم هستند که هنوز مشخص نیست در چه نقش‌هایی بازی خواهند کرد. به گزارش سایت کلایدر، هریس احتمالا در نقش یکی از شخصیت‌های شرور این فیلم بازی خواهد کرد.

فیلم‌برداری «ماتریکس ۴» با هر نامی که برای آن انتخاب شود (شاید ماتریکس ریبوت) سال آینده آغاز خواهد شد اما هنوز تاریخی برای شروع نمایش آن اعلام نشده است.

