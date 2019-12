نامزدهای بیست و ششمین دوره جایزه انجمن بازیگران فیلم اعلام شدند

نامزدهای بیست و ششمین دوره جایزه انجمن بازیگران فیلم در حالی اعلام شدند که عوامل فیلم‌های بامب‌شل (Bombshell)، داستان ازدواج (Marriage Story) و روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood) هر کدام با نامزدی در چهار رشته بیشترین تعداد نامزدی را به خود اختصاص دادند. همچنین در بخش آثار تلویزیونی خانم میزل شگفت‌انگیز (The Marvelous Mrs. Maisel) همچون سال گذشته توانست نسبت به رقبا در رشته‌های بیشتری نامزد شود.

جایزه انجمن بازیگران فیلم یکی از جوایز مهم هالیوود است که تا حد قابل‌توجهی می‌تواند جوایز بخش بازیگران مراسم اسکار را پیش‌بینی کند. برنده این جایزه با انتخاب و رای‌گیری تعداد زیادی از بازیگران‌ عضو انجمن انتخاب می‌شود و به این خاطر که بخش مهمی از اعضای آکادمی اسکار هم از بازیگران تشکیل شده است، برندگان جایزه انجمن بازیگران در اسکار ۲۰۱۹ نیز شانس بالایی‌ برای تصاحب جوایز خواهند داشت. همچنین می‌شود حدس زد که نامزدهای اسکار در بخش بازیگران ترکیبی خواهد بود نزدیک به انتخاب‌هایی که توسط انجمن اعلام شدند. برای مثال سال گذشته رامی ملک برای حضور در فیلم راپسودی بوهمی و ماهرشالا علی برای ایفای نقش در فیلم سینمایی کتاب سبز موفق شدند به ترتیب جوایز بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از انجمن بازیگران فیلم دریافت کنند و سپس همین دو جایزه در مراسم اسکار نیز نصیب‌شان شد.

در حال حاضر مشخص شده است که در مراسم سالانه جایزه انجمن بازیگران فیلم که قرار است نوزدهم ژانویه سال میلادی آینده برگزار شود از رابرت دنیرو به دلیل یک عمر تلاش و دستاوردهای انسانی تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.

در ادامه می‌توانید فهرست نامزدهای بیست و ششمین دوره جایزه انجمن بازیگران فیلم را بررسی کنید:

بهترین بازیگر مرد نقش اصلی

کریستین بیل برای «فورد در برابر فراری»

لئوناردو دی‌کاپریو برای «روزی روزگاری در هالیوود»

آدام درایور برای «داستان ازدواج»

تارون اجرتون برای «راکت‌من»

واکین فینیکس برای «جوکر»

بهترین بازیگر زن نقش اصلی

سینتیا اریوو برای «هریت»

اسکارلت جوهانسون برای «داستان ازدواج»

لوپیتا نیونگو برای «ما»

شارلیز ترون برای «بامب‌شل»

رنه زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

جیمی فاکس برای «فقط بخشش»

تام هنکس برای «یک روز زیبا در محله»

آل پاچینو برای «مرد ایرلندی»

جو پشی برای «مرد ایرلندی»

برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

لورا درن برای «داستان ازدواج»

اسکارلت جوهانسون برای «جوجو خرگوشه»

نیکول کیدمن برای «بامب‌شل»

جنیفر لوپز برای «شیادان»

مارگو رابی برای «بامب‌شل»

بهترین ‌گروه بازیگران

«بامب‌شل»

«مرد ایرلندی»

«جوجو خرگوشه»

«روزی روزگاری در هالیوود»

«انگل»

بهترین گروه بدل‌کاری

«انتقام‌جویان: آخر بازی»

«فورد در برابر فراری»

«مرد ایرلندی»

«جوکر»

«روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی درام

استرلینگ کی. براون برای «این ما هستیم»

استیو کارل برای «برنامه صبحگاهی»

بیلی کروداپ برای «برنامه صبحگاهی»

پیتر دینکلیج برای «بازی تاج و تخت»

دیوید هاربور برای «چیزهای عجیب»

بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی درام

جنیفر آنیستون برای «برنامه صبحگاهی»

هلنا بونهام کارتر برای «تاج»

اولیویا کلمن برای «تاج»

جودی کامر برای «کشتن ایو»

الیزابت ماس برای «داستان ندیمه»

بهترین بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی کمدی

آلن آرکین برای «روش کامینسکی»

مایکل داگلاس برای «روش کامینسکی»

بیل هدر برای «بری»

اندرو اسکات برای «فلیبگ»

تونی شالوب برای «خانم میزل شگفت‌انگیز»

بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی کمدی

کریستینا اپلگیت برای «مرگ بر من»

الکس بورستین برای «خانم میزل شگفت‌انگیز»

ریچل برازنان برای «خانم میزل شگفت‌انگیز»

کاترین اوهارا برای «شیتز کریک»

فیبی والر-بریج برای «فلیبگ»

بهترین بازیگر مرد فیلم تلویزیونی/مجموعه تلویزیونی کوتاه

ماهرشالا علی برای «کارآگاه حقیقی»

راسل کرو برای «بلندترین صدا»

جرد هریس برای «چرنوبیل»

ژارل ژروم برای «وقتی ما را می‌بینند»

سام راکول برای «فاسی/وردون»

بهترین بازیگر زن فیلم تلویزیونی/مجموعه تلویزیونی کوتاه

پاتریشیا آرکت برای «اکت»

تونی کولت برای «باورنشدنی»

جویی کینگ برای «اکت»

امیلی واتسون برای «چرنوبیل»

میشل ویلیامز برای «فاسی/وردون»

بهترین گروه بازیگران مجموعه تلویزیونی درام

«دروغ‌های کوچک بزرگ»

«تاج»

«بازی تاج و تخت»

«داستان ندیمه»

«چیزهای عجیب»

بهترین گروه بازیگران مجموعه تلویزیونی کمدی

«بری»

«فلیبگ»

«روش کامینسکی»

«خانم میزل شگفت‌انگیز»

«شیتز کریک»

گروه بدل‌کاری سریال کمدی یا درام

«بازی تاج و تخت»

«گلاو»

«چیزهای عجیب»

«مردگان متحرک»

«نگهبانان»

