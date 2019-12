فیلم هالیوودی پیمان معادی از نتفلیکس پخش شد

فیلم شش زیر زمین (six underground) دومین همکاری پیمان معادی با مایکل بی اکشن‌ساز مشهور است که روز بیست و سوم آذرماه در نتفلیکس پخش شد. این چندمین فیلم هالیوودی پیمان معادی محسوب می‌شود. پیمان معادی در این فیلم با بازیگرانی چون رایان رینولدز و ملانی لوران همبازی شده است. نام کاراکتری که پیمان معادی در این فیلم نقش‌اش را بازی می‌کند مورات عالیم‌اف است. این تریلر اکشن کمدی داستان شش نفر از یک گروه ضربت است که برای به زیر کشیدن مجرمان بدنام، مرگ خودشان را جعل کرده‌اند تا به این ترتیب راحت‌تر بتوانند به ‌آن‌ها ضربه بزنند. رهبر گروه هم رینولدز است که هر کدام از آن‌ها را بابت یک توانایی منحصر به فرد دور هم جمع کرده است. کسانی که تمایل دارند گذشته‌شان را پاک کنند و آینده را بسازند.

نقش پیمان معادی البته فرعی است اما در یکی دو صحنه‌ی اکشن حضور خوبی دارد.

حضور پیمان معادی در هالیوود سال ۲۰۱۴ با فیلم «کمپ ایکس ری» شروع شد که در آن مقابل کریستن استوارت بازی کرده بود. تا همین امروز هم آن فیلم طولانی‌ترین نقش‌آفرینی‌اش خارج از سینمای ایران و در هالیوود به شمار می‌رود. در آن فیلم معادی نقش زندانی را بازی می‌کرد که توسط آمریکایی‌ها در خاورمیانه دستگیر شده بود و با کاراکتر آرامش موفق می‌شود با استوارت که زندانبانش است رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار کند.

معادی بعدتر در فیلم ضعیف «آخرین شوالیه‌ها» کنار مایکل اوون و مورگان فریمن بازی کرد. او نقش پادشاه ظالم را داشت و البته آن‌قدر فیلم فاجعه‌ای بود که حتی بازی معادی را هم تحت‌تاثیر خودش قرار داد.

بعد در سریال مطرح «the night of» استیون زیلیان حضور پیدا کرد که آن‌جا هم نقش فرعی داشت و «۶ underground» دومین همکاری او با مایکل بی بعد از فیلم «۱۳ ساعت» است. البته نه فیلم «۱۳ ساعت» و نه «شش زیر زمین» هیچ‌کدام به مذاق منتقدان خوش نیامدند. منتقدان درباره‌ی این اکشن آخر مایکل بی معتقدند که بیش از اندازه پر سر و صدا و قابل پیش‌بینی است.

به نظر می‌رسد باید منتظر حضور بیشتر پیمان معادی در تولیدات هالیوودی باشیم.

