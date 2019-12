انجمن منتقدان فیلم شیکاگو (Chicago Film Critics Association) شنبه شب برندگان جوایز سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد و بر این اساس فیلم سینمایی «انگل» (Parasite) موفق شد جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را تصاحب کند. این درام تحسین‌شده علاوه بر این جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را هم به دست آورد تا افتخارات جدیدترین اثر بونگ جون-هو کامل شود.

در حالی که انگل پردستاوردترین اثر انجمن منتقدان فیلم شیکاگو بود اما اثر دیگری که توانست در کنار این فیلم کره‌ای درخشش داشته باشد «زنان کوچک» (Little Women) به کارگردانی گرتا گرویگ بود. این فیلم سینمایی موفق شد جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی، بهترین موسیقی، بهترین طراحی لباس و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فلورنس پیو را به دست آورد.

پس از دو فیلم انگل و زنان کوچک که هر دو چهار جایزه را به خانه بردند فیلم سینمایی «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) موفق شد دو جایزه بهترین کارگردانی هنری برای تارانتینو و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای برد پیت را تصاحب کند.

از جمله آثاری که برخلاف روند این روزهای فصل جوایز در میان انتخاب‌های انجمن مورد توجه چندانی قرار نگرفتند دو فیلم «مرد ایرلندی» (The Irishman) و «داستان ازدواج» (Marriage Story) که تنها با یک جایزه از این مراسم بیرون آمدند. مرد ایرلندی موفق شد جایزه بهترین تدوین را به خود اختصاص دهد و داستان ازدواج هم جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را برای آدام درایور به همراه داشت.

در ادامه می‌توانید فهرست برندگان جوایز انجمن منتقدان فیلم شیکاگو را بررسی کنید:

بهترین فیلم : «انگل»

بهترین کارگردان: بونگ جون هو برای «انگل»

بهترین بازیگر مرد : آدام درایور برای «داستان ازدواج»

بهترین بازیگر زن: لوپیتا نیونگو برای «ما»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل : فلورانس پیو برای «زنان کوچک»

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: «انگل» نوشته بونگ جون هو و هان جین وون

بهترین فیلمنامه اقتباسی: «زنان کوچک» نوشته گرتا گرویگ

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: «انگل»

بهترین مستند: «آپولو ۱۱»

بهترین انیمیشن بلند: «داستان اسباب بازی ۴»

بهترین فیلمبرداری: راجر دیکینز برای «۱۹۱۷»

بهترین تدوین: تلما شون‌میکر برای «مرد ایرلندی»

بهترین کارگردان هنری: «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین طراحی لباس: «زنان کوچک»

بهترین موسیقی متن: آلکساندر دسپلات برای «زنان کوچک»

بهترین استفاده از جلوه‌های ویژه: «به سوی ستارگان»‌

خوش‌آتیه‌ترین اجرا: اشلینگ فرنچوسی برای «بلبل»

جایزه میلوش استلیک: لولو وانگ برای «وداع»

The post مهم‌ترین جوایز انجمن منتقدان فیلم شیکاگو به «انگل» رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala