ابراهیم حاتمی‌کیا امسال با فیلم خروج به جشنواره فجر می‌آید؛ فیلمی که از اوایل تابستان مراحل پیش‌تولید خود را آغاز کرد و بازیگران آن اواسط شهریور جلوی دوربین رفتند.

فیلم‌برداری خروج حدودا ۳ ماه طول کشید و اخیرا مطلع شدیم فرایند فیلم‌برداری که در شهرهای تهران، قم و گچساران ادامه داشت، به پایان رسیده است.

گفته می‌شود که خروج فیلمی خواهد بود با اشارات سیاسی و اجتماعی. داستان فیلم درباره سفر تعدادی پنبه‌کار سیل‌زده به شهر تهران است؛ این پنبه‌کاران که بر اثر سیل محصولات‌شان را از دست داده‌اند با وعده‌هایی روبرو شده‌‌اند که دروغ از آب درآمده و برای اعتراض به نهاد ریاست جمهوری می‌روند. بعضی از بازیگران جدیدترین اثر حاتمی‌کیا همچون کامبیز دیرباز معتقدند خروج متفاوت‌ترین فیلم حاتمی‌کیا است.

جهانگیر الماسی، پانته‌آ پناهی‌ها، محمدضا شریفی‌نیا، فرامرز قریبیان، سام قریبیان، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، اکبر رحمتی، فرزاد حسنی، رامین پورایمان و محسن صادقی‌نسب از دیگر بازیگران بیستمین فیلم سینمایی حاتمی‌کیا خواهند بود. الماسی از بازیگران خروج که حدود ۱۰ سال از سینما دور بوده است می‌گوید: «نمیخواهم از اصطلاح وسترن استفاده کنم اما فیلم حاتمی‌کیا مخاطب را به شدت به یاد آثار وسترن و سینمای کلاسیک هالیوودی و سینمای اروپا به خصوص لهستان و مجارستان می اندازد، فیلم خروج از نظر من به شدت در سینمای ایران سر و صدا خواهد کرد».

سومین همکاری حاتمی‌کیا با موسسه اوج پس از فیلم‌های بادیگارد و به وقت شام در روزهای گذشته با برخی حواشی نیز همراه بوده است. ابتدای آذرماه بود که روزنامه‌ها خبر از مشکلاتی در روند تولید فیلم دادند. روزنامه فرهیختگان در این مورد نوشت: «موضوعی که در روزهای اخیر نسبت به فیلم جدید حاتمی‌کیا مطرح شده بود اینکه سنگ‌اندازی برخی مدیران دولتی نسبت به فیلمبرداری یک صحنه از فیلم، باعث به تعویق افتادن تولید فیلم در تهران شده است و گروه مجبور می‌شود، فیلمبرداری را جای دیگری انجام دهد».

موضوع دیگری که اخیرا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد خبر ایفای نقش معاون اول رییس جمهور توسط محمدرضا شریفی‌نیا بود. براساس اخباری که در روزهای اخیر منتشر شده شریفی‌نیا از نظر گریم و بیان شباهت چندانی با اسحاق جهانگیری ندارد اما به شکل کلی‌تر و با توجه به اشارات سیاسی اثر می‌توان شریفی‌نیا را اسحاق جهانگیری ِ‌فیلم حاتمی‌کیا در نظر گرفت.

ابراهیم حاتمی‌کیا آخرین‌بار با فیلم سینمایی به وقت شام در جشنواره فجر حضور داشت. به وقت شام از سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر ۳ سیمرغ بلورین در رشته‌های بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی متن و بهترین صداگذاری دریافت کرد.

The post «خروج»؛ از جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا چه می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala