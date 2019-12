ایران امسال در اسکار جایی ندارد

فهرست نامزدهای اولیه‌ی تعدادی از بخش‌های اسکار ۲۰۲۰ از جمله نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی ۲۰۲۰ اعلام شد و نامی از فیلم «در جست‌وجوی فریده» ساخته‌ی آزاده موسوی و کوروش عطایی که به عنوان نماینده‌ی ایران به اسکار ۲۰۲۰ در بخش بهترین فیلم بین‌المللی معرفی شده بود، نیست.

البته قابل پیش‌بینی بود که امسال سینمای ایران در اسکار جایی نخواهد داشت. در سالی که بهترین فیلم سینمای جهان از دید خیلی از منتقدان «انگل» است که از طرف کره جنوبی به اسکار معرفی شده و سالی که اسپانیا یکی از بهترین فیلم‌های پدرو آلمادووار را به اسکار معرفی کرده است.

در حال حاضر ده فیلم در فهرست اولیه‌ی نامزدهای بهترین فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۰ قرار دارند. امسال ۹۱ فیلم از کشورهای مختلف فیلم‌هایشان را برای حضور در این بخش به اسکار ارسال کرده بودند. در نهایت فهرست اولیه‌ی نامزدهای بهترین فیلم بخش بین‌الملل، که پس از این بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان نام داشت، به شرح زیر است:

انگل (کره جنوبی)

حقیقت و عدالت (استونی)

پرنده‌ی نقاشی شده (جمهوری چک)

بینوایان (فرانسه)

آن‌هایی که باقی ماندند (مجارستان)

سرزمین عسل (مقدونیه شمالی)

Corpus Christi (لهستان)

Beanpole (روسیه)

آتلانتیک (سنگال)

درد و شکوه (اسپانیا)

نکته‌ی جالب این که در همین فهرست اولیه یک مستند حضور دارد. مستند «سرزمین عسل» که از طرف مقدونیه به رقابت‌های اسکار فرستاده شده یکی از تحسین‌شده‌ترین مستندهای امسال است که از جشنواره‌های معتبر برنده‌ی جوایز مختلف شده است. این مستند درباره‌ی پیرزنی است که آخرین شکارچی زنبورهای عسل است. تا این که روزی گروهی مهاجم به سرزمین‌ او و زنبورها حمله می‌کنند و حالا زن باید با هوش و فراست خودش دوباره همه چیز را به نظر طبیعی‌اش برگرداند.

«مستند در جست‌وجوی فریده» که از ایران به اسکار معرفی شده بود و نتوانست حتی در فهرست اولیه حضور داشته باشد داستان زنی به نام فریده بود که در زمان کودکی توسط یک خانواده‌ی هلندی به سرپرستی گرفته شده و از ایران می‌رود و حالا برگشته تا خانواده‌ی اصلی‌اش را پیدا کند.

نکته‌ی جالب دیگر این که سازندگان مستند «در جست‌وجوی فریده» همان کسانی بودند که چند سال پیش مستند «از ایران یک جدایی» را در مورد رفتن فیلم فرهادی به اسکار و اولین جایزه‌ی اسکار سینمای ایران ساختند.

در حال حاضر با احتمال بالایی می‌توان گفت فیلم «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو بیشترین شانس را برای دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم بخش بین‌المللی دارد. فیلم «انگل» داستان خانواده‌ی فقیری است که به صورت اتفاقی موفق می‌شوند به عنوان خدمه وارد زندگی یک خانواده‌ی ثروتمند بشوند.

