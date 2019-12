انصراف تارانتینو از کارگردانی استار ترک جدید

تارانتینو دیروز در گفت‌وگو با سایت consequence of sound اعلام کرد که احتمالا از پروژه‌ی فیلم استار ترک (پیشتازان فضا) کنار می‌کشد. این کارگردان سرشناس هالیوودی که اخیرا با فیلم موفق «روزی روزگاری در هالیوود» در صدر خبرهای سینمایی است سال ۲۰۱۷ به پروژه‌ی استار ترک به تهیه‌کنندگی جی جی آبرامز پیوسته بود.

این خبر بدی است برای آنهایی که امیدوار بودند این کارگردان خوش‌قریحه در فضا برایشان فیلم بسازد. او در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که برنامه‌ی آینده‌اش چیست گفت: «فکر کنم از استار ترک کنار بکشم اما هنوز هیچ اعلام رسمی‌ای صورت نگرفته حتی با دست‌اندکاران پروژه هم به طور رسمی صحبتی نکرده‌ام.»

کوئینتین تارانتینو پیشتر اعلام کرده بود که پس از ساخت ده فیلم از سینما بازنشسته خواهد شد. با ساخت روزی روزگاری در هالیوود که به نوعی دهمین فیلم او محسوب می‌شود، شایعات درباره‌ی بازنشسته شدن او اوج گرفت. اما از طرفی برخی رسانه‌ها ظاهرا فیلم‌های بیل را بکش ۱ و ۲ را یک فیلم حساب کرده‌اند و منتظر یک فیلم دیگر از این کارگردان هستند. اما بر اساس گفته‌های تارانتینو در این مصاحبه قرار نیست فیلم آخر او پروژه‌ای به بزرگی استار ترک باشد. او در بخشی از این مصاحبه می‌گوید:

«عجیب بود ولی به نظر می‌رسید که این آخرین فیلم من باشد. برای همین این فشار را از روی خودم برداشتم که بخواهم با یک فیلم مرعوب کننده بیانیه‌ای صادر کنم… البته گاهی حین نوشتن لحظاتی بود که با خودم می‌گفتم آیا باید این کار را الان انجام بدهم؟ یا باید کار دیگری بکنم؟ آیا این فیلم همان دهمین فیلم خواهد بود؟… اگر دنیا به تو می‌گوید که این کار را بکن حتما بکن… اما در واقع این کار [کنار کشیدن از استار ترک] برای من وقت آزادی فراهم کرد. البته اصلا نمی‌‌دانم داستان فیلم بعدی‌ام چه خواهد بود و هیچ ایده‌ای ندارم»

از زمانی که خبر پیوستن تارانتینو به فیلم استار ترک منتشر شد دو سال می‌گذرد. او قرار بود در کنار نوآ هالی اپیزود جدیدی از این فیلم دنباله‌دار را کارگردانی کند و همچنین فیلم‌نامه که بناست توسط مارک ال. اسمیت نوشته شود بر اساس ایده‌ای از او باشد. تارانتینو پیشتر گفته بود که بعد از ساخت روزی روزگاری در هالیوود درباره‌ی مشارکتش در پروژه‌ی استار ترک تصمیم قطعی را خواهد گرفت. او طی مصاحبه‌هایی که بعد از اکران فیلم اخیرش انجام داده بود درباره‌ی استار ترک آشکارا صحبت کرده و به نظر می‌رسید همچنان به این پروژه علاقمند است.

با کنار کشیدن این کارگردان از پروژه مشخص نیست چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد. این در حالی است که هفته‌ی پیش، باب باکیش، مدیر اجرایی ViacomCBS که صاحب پروژه است از دو فیلم استار ترک صحبت کرده بود که همزمان در مراحل آغازی پیش تولید هستند که ظاهرا قرار بوده یکی توسط تارانتینو ساخته شود و دیگری که استار ترک ۴ محسوب می‌شده توسط نوا هالی ساخته شود.

تارانتیو پیش از این در سال ۲۰۱۵ در مصاحبه‌ای پادکستی گفته بود که کارگردانی کردن یک قسمت از استار ترک‌ها برایش محتمل‌تر از این است که سراغ جنگ ستارگان برود چون از طرفداران سریال استار ترک بوده است. فیلم‌های استار ترک بر اساس و به دنبال سریالی به همین نام ساخته شده‌اند.

