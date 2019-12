پرفروش ترین فیلم تارانتینو کدام است؟

کارنامه‌ی فیلم‌های کوئینتین تارانتینو کارنامه‌ی درخشانی است. اما این فیلم‌ها به لحاظ موفقیت تجاری چه جایگاهی نسبت به یکدیگر دارند؟ در ادامه لیستی را می‌بینید که پرفروش‌ترین فیلم‌های تارانتینو را در باکس آفیس معرفی کرده است.

کوئینتین تارانتینو طی سی سال گذشه یکی از موفق‌ترین فیلم‌سازان مولف هالیوود بوده است. او با تنها ده فیلم در کارنامه‌ی فیلم‌سازی خود (نویسنده و کارگردان) تاثیری بر سینما گذاشت که در مقایسه با حجم کارهای او چشم‌گیر است.

تارانتینو رویکرد خاصی در فیلم‌سازی دارد و هرگز حاضر نشده از آن صرف‌نظر کند و بعلاوه اجازه‌ی دخالت به استودیوهای فیلم‌سازی را نمی‌دهد. این‌ها بخشی از دلایلی است که همچنان فیلم‌های خوبی تولید می‌کند و با اینکه فیلم‌هایش از آن دست پرفروش‌های ابرقهرمانی نیستند امتیاز خوبی در باکس آفیس کسب می‌کنند. یکی از معیارهایی که می‌شود با آن موفقیت فروش فیلم‌های او را ارزیابی کرد باکس آفیس موجو است.

۱۰- سگ‌های انباری

محصول ۱۹۹۲

با فروش جهانی ۲۸۵۹۷۵۰ دلار

تارانتینو با فیلم اولش یکی از بهترین و شاخص‌ترین فیلم‌اولی‌های تاریخ سینما را رقم زد. سگ‌های انباری (RESERVOIR DOGS) با شخصیت‌های فوق‌العاده و بازی‌های عالی تارانتینو را به شهرت رساند و سرآغاز یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های هالیوود شد.

فیلم در فستیوال ساندنس ۱۹۹۲ اکران شد و در اکتبر همان سال در اکران داخلی امریکا ۲۸۳۲۰۲۹ دلار فروش کرد که حدود دو برابر بودجه‌ی ۱۲۰۰۰۰۰ دلاری‌اش بود. بیست سال بعد فیلم در اکرانی یک شبه مبلغ ۲۷۷۲۱ دلار در جهان فروش کرد و به این ترتیب کل فروش مبلغی معادل ۲۸۵۹۷۵۰ دلار شد.

۹- ضدمرگ

محصول ۲۰۰۷

با فروش جهانی ۳۱۱۲۶۴۲۱ دلار

اگر نگوییم بدترین، یکی از بدترین فیلم‌های تارانتینو به نام ضدمرگ (DEATH PROOF) در سال ۲۰۰۷ در یک برنامه‌ی دو اکرانه همراه با فیلم روبرت رودریگوئز به نام سیاره‌ی وحشت (Planer Terror) تحت عنوان گرایندهاوس اکران شد. این فیلم یادآوری گراندهاوس پیکچرز قدیم بود و هیچ چیزی از فیلم‌های دیگر تارانتینو را تداعی نمی‌کرد.

ضدمرگ بعد از سیاره‌ی وحشت اکران بین‌المللی شد و تقریبا پانزده برابر فیلم سگ‌کشی معادل ۳۱۱۲۶۴۲۱ دلار فروش کرد. اکران دوباره‌ی این فیلم در سال ۲۰۱۰ نیز معادل ۴۶۲۴۶۰ دلار درآمد داشت. ضدمرگ با اینکه از سگ‌کشی فیلم پرفروش‌تری بود اما در کل به لحاظ تجاری و از دید منتقدین کف کارنامه‌ی تارانتینو قرار گرفت.

۸- جکی براون

محصول ۱۹۹۷

با فروش ۳۹۶۷۳۱۶۲

درباره‌ی جکی براون (JACKIE BROWN) می‌توان گفت فیلمی است که به نسبت آثار دیگر این فیلم‌ساز نادیده گرفته شده است. این فیلم جنایی که نقش اصلی و نقش‌های مکمل در آن می‌درخشند شاهکاری در سینمای تارانتینو است و تنها فیلم‌نامه‌ی اقتباسی او محسوب می‌شود. جکی براون در لیست ما آخرین فیلمی است که زیر ۱۰۰ میلیون دلار فروش کرده و همچنین آخرین فیلمی است که تنها در یک مارکت منتشر شد. جکی براون با اکرانش در سال ۱۹۹۷، ۳۹۶۷۳۱۶۲ دلار فروش کرد. این فیلم بین دو فیلم بزرگ تارانتینو ساخته شد اما جایگاه ویژه‌ای برای خودش دست و پا کرد و پیشنهاد ما این است که حتما دوباره آن را تماشا کنید.

۷- بیل را بکش ۲

محصول ۲۰۰۴

با فروش جهانی ۱۵۲۱۵۹۴۶۱ دلار

قسمت دوم بیل را بکش (KILL BILL: VOL 2) که داستان یک انتقام را دنبال می‌کند در مقایسه با قسمت اولش بحث‌های زیادی را برانیگیخت. فیلم به نسبت قسمت اول زدوخوردهای کمتر و دیالوگ‌های بیشتری داشت و با اینکه به اندازه‌ی قسمت اول برجسته نشد همچنان جزو فیلم‌های خوب تارانتینو قرار دارد.

این فیلم که اوریل ۲۰۰۴ در امریکا منتشر شد در هفته‌ی اول اکرانش ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروش کرد و در نهایت فروش آن در باکس آفیس داخلی معادل ۶۶۲۰۸۱۸۳ دلار بود. طی هشت ماهِ بعد که فیلم اکران جهانی شد فروش ان به ۱۵۲۱۵۹۴۶۱ دلار رسید.

۶- هشت نفرت‌انگیز

محصول ۲۰۱۵

با فروش جهانی ۱۵۵۷۶۰۱۱۷

هشت نفرت‌انگیز (THE HATEFUL EIGHT)، بدترین فیلم تارانتینو در کارنامه‌ی او تا سال ۲۰۱۰، دومین وسترن او در سه سال متوالی و مشخصا بدتر از اولی بود. فیلم بیش از اندازه بلند بود و فضای آن بیشتر از آن‌که سینمایی باشد تئاتری بود. با این حال این فیلم هم مثل آثار دیگر تارانتینو طرفداران خودش را پیدا کرد و در باکس آفیس هم جایگاه خوبی به دست آورد.

اکران داخلی فیلم دسامبر ۲۰۱۵ بود و در هفته‌ی اول ۴۶۱۰۶۷۶ دلار فروش کرد بعد از آن فروش داخلی به ۵۴۱۱۷۴۱۶ دلار رسید و در اکران جهانی که بین دسامبر تا فوریه ۲۰۱۶ بود، مجموع فروش به ۱۵۵۷۶۰۱۱۷ دلار رسید.

۵- بیل را بکش ۱

محصول ۲۰۰۳

با فروش ۱۸۰۸۹۹۰۴۵ دلار

بیل را بکش ۱(KILL BILL: VOL 1) برای مخاطبان تارانتینو یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین داستان‌های سینمایی با قهرمان زن است که زدوخوردهای زیاد و مهم‌تر از همه موسیقی متنی بی‌نظیر دارد. فیلم، علی‌رغم کاستی‌هایی که شاید بتوان در دیگر حوزه‌ها به آن نسبت داد، در بخش سرگرمی و استفاده از ارجاعات و نمادگرایی فوق‌العاده است.

بیل را بکش ۱ اکتبر ۲۰۰۳ اکران شد و در آخر هفته ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار فروش کرد. این فیلم متعاقبا ۱۱۰۸۰۰۰۰۰ دلار فروش داخلی داشت و نهایتا فروش جهانی آن معدال ۱۸۰۸۹۹۰۴۵ دلار ثبت شد. شایان ذکر است که بودجه ساخت این فیلم معادل ۳۰ میلیون دلار بود.

۴- داستان‌های عامه‌پسند

محصول ۱۹۹۴

با فروش جهانی ۲۱۴۱۷۹۰۸۸

یکی از برجسته‌ترین آثار سینمایی و فیلمی که معرف یک نسل است داستان‌های عامه‌پسند (PULP FICTION)، مشهورترین شاهکار تارانتینو است. بازی‌های درخشان و فیلم‌نامه‌ای بی‌نظیر که باعث شده فیلم یکی از خلاقانه‌ترین و جالب‌ترین آثار سینمایی در تمام دوران‌ها باشد.

این فیلم با بودجه‌ی ۸ میلیون دلار موفق شد در تعطیلات آخر هفته‌ای که اکران شد ۹۳۱۱۸۸۲ دلار فروش کند و بعد به فروش داخلی ۱۰۷۹۲۸۷۶۲ دلار رسید. فیلم در سطح بین‌المللی سه اکران داشت یکی ۲۰۱۴ در چک، یکی ۲۰۱۷ در اسپانیا و دیگری ۲۰۱۹ در مکزیک که ۱۰۶۲۵۰۳۲۶ میلیون دلار برای کمپانی سازنده‌اش سود به همراه داشت و مجموع فروش جهانی عامه‌پسند را به ۲۱۴۱۷۹۰۸۸ دلار رساند.

۳- حرامزاده‌های لعنتی

محصول ۲۰۰۹

با فروش جهانی ۳۲۱۴۵۵۶۸۹ دلار

حرامزاده‌های لعنتی (INGLOURIOUS BASTERDS) اولین اثر تارانتینو است که در آن نگاهی دوباره به تاریخ می‌شود. داستان در جنگ جهانی دوم می‌گذرد و کریستوفر والتز در نقش بدمنِ آن یکی از عالی‌ترین بازی‌هایش را به نمایش می‌گذارد. صحنه‌پردازی‌های ماهرانه، انتخاب بازیگری عالی و بازی‌های فوق‌العاده باعث شده این فیلم یکی از کامل‌ترین فیلم‌های تارانتینو باشد.

این فیلم همچنین تا سال ۲۰۰۹ پرفروش‌ترین فیلم تارانتینو محسوب می‌شد. در هفته‌ی اول اکران ۳۸۰۵۴۶۷۶ دلار درآمد داشت و فروش داخلی ۱۲۰۵۴۰۷۱۹ دلار را ثبت کرد و نهایتا هم با مجموع فروش جهانیِ ۳۲۱۴۵۵۶۸۹ بر صدر لیست فیلم‌های تارانتینو نشست.

۲- روزی روزگاری در هالیوود

محصول ۲۰۱۹

با فروش جهانی ۳۷۱۹۸۰۲۷۰

روزی روزگاری در هالیوود (ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)، جدیدترین اثر تارانتینو، نامه‌ی عاشقانه‌ای است برای هالیوود با دو اجرا و شخصیت درخشان و فیلم‌نامه‌ای فوق‌العاده که هرچند فاقد روایت کامل است و هر آن‌چه دوست دارد می‌کند، هنوز هم به شدت سرگرم‌کننده و در باکس آفیس موفق است.

این فیلم با فروش افتتاحیه ۴۱۰۸۲۰۱۸ دلار آغاز کرد و بعد با فروش داخلی ۱۴۱۰۲۷۹۹۷ دلار در اکران تابستانی به فروش جهانی ۳۷۱۹۸۰۲۷۰ دلار رسید.

۱- جانگوی رهاشده

محصول ۲۰۱۰

با فروش نهایی ۴۲۵۳۶۸۲۳۸ دلار

جنگوی رها شده (DJANGO UNCHAINED)، هشتمین فیلم تارانتینو یکی دیگر از داستان‌های او با تم انتقام است که با بازی‌های فوق‌العاده و دیالوگ‌های عالی دومین اسکار این فیلم‌ساز را برایش به ارمغان آورد. اولین فیلم او که برنده‌ی اسکار شد داستان‌های عامیانه بود و هر دو فیلم در شاخه‌ی بهترین فیلم‌نامه برنده‌ی این جایزه شدند.

این فیلم همچنین پرفروش‌ترین فیلم تارانتینو است که در تعطیلات آخر هفته اکرانش در سال ۲۰۱۲ ۳۰۱۲۲۸۸۸ دلار فروش کرد و با فروش داخلی ۱۶۲۸۰۵۴۳۴ دلار نهایتا رکورد فروش با رقم ۴۲۵۳۶۸۲۳۸ دلار زد. بودجه‌ی ساخت این فیلم ۱۰۰ میلیون دلار بود.

