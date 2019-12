فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر جمعه همین هفته در سینماهای ایالات متحده و سایر کشورهای جهان اکران خواهد شد.

خیزش اسکای‌واکر یک اثر حماسی و فضایی است که توسط جی. جی. آبرامز کارگردانی شده و آخرین قسمت از سه‌گانه دنباله و نهمین قسمت از سری اصلی مجموعه جنگ ستارگان به حساب می‌آید. فیلم ادامه ماجرای مجموعه را پس از وقایعی که در فیلم‌های «نیرو برمی‌خیزد» و «آخرین جدای» رخ داده بود روایت می‌کند.

اولین واکنش عوامل درگیر در پروژه پس از دیدن نسخه نهایی فیلم همانطور که انتظار می‌رفت با اعتماد به نفس و تمجید از این اثر سینمایی همراه بوده. بازیگرانی چون دیزی ریدلی و جان بویگا گفته‌اند عاشق قسمت نهم مجموعه‌اند و چندی پیش ریچارد ای گرانت از دیگر بازیگرانی که در جدیدترین ساخته جی. جی. آبرامز حضور دارد گفته بود این اثر یک انفجار احساسی کامل و نوعی رستاخیز روح است.

اما قبل از آغاز پیش‌نمایش فیلم در روز پنجشنبه و اکران سراسری آن در روز جمعه این اثر سینمایی برای منتقدان و برخی از اهالی صنعت سینما نیز به نمایش درآمده است. گرچه هنوز باید برای بررسی نقدها و نمرات منتقدان مدتی صبر کنیم اما واکنش اولیه به فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر برای اولین گروه مخاطبان با دلگرمی و هیجان زیادی همراه بوده. بررسی این نظرات که عموما در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده سایر مخاطبان را نیز به شوق آورده است.

در اغلب این نظرات این دیدگاه مشترک وجود دارد که قسمت نهم یک پایان کاملا متناسب برای حماسه اسکای‌واکر است.

مارک الیس بازیگر و تهیه‌کننده خود را در مواجهه با فیلم شگفت‌زده، غافلگیرشده و میخ‌کوب‌شده توصیف می‌کند. الیس می‌گوید بیش از هر چیز از چنین تجربه‌ای احساس شادی می‌کند.

اریک دیویس مفسر فیلم و مدیر داخلی وبسایت فاندانگو فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر را یک حماسه توصیف می‌کند. یک حماسه از ابتدا تا به انتها و یک پایان معرکه که تمام عناصر لازم را در خود دارد. اکشن، ماجراجویی و پاسخ به سوال‌ها. شوخ‌طبعی، درد، عشق و شهامت. دیویس می‌نویسد: تمام نیمه دوم فیلم را در شرایطی گذراندم که اشک به چشمانم آمده بود؛ یک مسیر فوق‌العاده برای پایان دادن به داستان اسکای‌واکر.

دن کیسی فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی از دیگر افرادی است که فیلم را پیش از اکران دیده و به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است. کیسی می‌گوید فقط می‌شود در برابر فیلم ابراز حیرت کرد. او این اثر سینمایی را دارای ابعاد گوناگون می‌داند؛ فیلمی که همزمان ترسناک‌، امیدوارکننده و تخریبگر است در عین حال که بهترین‌ها را برای ارایه به هواداران مجموعه دارد.

کلیتون سندل روزنامه‌نگار آمریکایی نیز به اتفاقات متعددی اشاره می‌کند که در این فیلم رخ می‌دهند. او معتقد است فیلم آنقدر اتفاق دارد که درک کامل آن کمی دشوار است اما این حماسه را کاملا دقیق و درست پایان می‌دهد.

