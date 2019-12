فیلم‌های تماشاگر پسند، فیلم‌های خانوادگی و نقطه‌ی اوج جذابیت تعطیلات: این‌ها ویژگی‌های فیلم‌های اکران شده در ماه دسامبر هستند. بعضی از این فیلم‌ها در فصل جوایز واجد شرایط برای حضور در فهرست بهترین فیلم‌ها هستند (از بین ‌آن‌ها می‌شود به «زنان کوچک» گرتا گرویگ، «بمب شل» جی روچ و «۱۹۱۷» سام مندس اشاره کرد). بعضی دیگر از فیلم‌های اکران تعطیلات هم چالش بزرگتری برای تحت‌تاثیر قرار دادن منتقدان، طرفداران سینمای هنری و اعضای آکادمی در پیش دارند. (برای نمونه باید به فیلم‌های «جواهرات تراش نخورده» و درام‌های «کلمنسی» و «فقط بخشش» اشاره کرد.)

بعد نوبت به دو فیلمی می‌رسد که سه روز دیگر تازه موعد اکرانشان است. از کارگردان اسکاری تام هوپر فیلم «گربه‌ها» را داریم که اقتباس عجیب او از موزیکال اندرو لوید وبر است و فیلمی جی.جی.آبرامز که قرار است پایان‌بندی و نتیجه‌گیری داستان‌های لوک اسکای‌واکر باشد به نام «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر». دو فیلمی که احتمالا بین منتقدان یا تماشاگران و یا هر دوی آن‌ها بحث‌های زیادی به راه خواهد انداخت.

سایت ایندی‌وایر در مطلبی نوشته که احتمال حضور در فصل جوایز هر کدام چه‌قدر است.

۱۹۱۷

کارگردان: سام مندس

اکران: ۲۵ دسامبر، یونیورسال

این اکشن درام جنگ جهانی اول توسط سام مندس کارگردانی شده و راجر دیکنز مدیر فیلمبرداری آن است. فیلم برای شیوه‌های فنی آن که باعث شده شبیه یک پلان سکانس طولانی به‌نظر برسد سر و صدای زیادی ایجاد کرد. به علاوه بازیگران جوان آن، جورج مک‌کی و دین چارلز چپمن که روایت فیلم روی دوش‌شان است. داستان دو سرباز که در تلاش هستند تا یک پیام فوری را به خط مقدم جبهه برسانند.

نقاط قوت: «۱۹۱۷» سینمای جسورانه‌ است که توسط اساتید در دوران اوج خودشان اجرا شده است. داستان فیلم در یک برداشت ارائه می‌شود. در حالی که مخاطب به همراه دو سرباز پیاده‌نظام بریتانیایی از سرزمین‌های ویران شده عبور می‌کند و عملیات همه جانبه‌ی آن‌ها را می‌بیند که با نگرانی به دنبال فضایی هستند تا از شلیک‌های مرگبار بعدی در آن پناه بگیرند. روایت فقط یک‌بار قطع می‌شود: وقتی یکی از سربازها پخش زمین می‌شود و تصویر سیاه می‌شود.

در هر چرخشی خطر نادیده‌ای که در کمین سربازان است، حس می‌شود. بازیگران مجبور بودند که بعد از ماه‌ها تمرین در یک برداشت بهترین بازی خودشان را اجرا کنند. بعد از هر برداشت آن‌ها به خط شروع برمی‌گشتند تا کل نما را تکرار کنند. گاهی اوقات آن‌قدر دور می‌رفتند که نمی‌توانستند صدای کارگردان را که «کات» می‌دهد بشنوند. گاهی اوقات شده که ۲۰ برداشت بگیرند.

جوایز: فیلم سه نامزدی گلدن گلوب در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی متن برای توماس نیومن به دست آورد. در صدر فهرست ده فیلم برتر انستیتو فیلم آمریکا قرار گرفت. از طرف انجمن کارگردانان هنری نامزد دریافت جایزه شد. در جوایز اتحادیه‌ی منتقدان نامزد هفت جایزه شد. راجر دیکنز و توماس نیومن برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی متن از انجمن منتقدان لس‌آنجلس شدند. فیلم در جمع ده فیلم برتر سال انجمن ملی نقد هم قرار گرفت و آن‌ها به دیکنز جایزه‌ی ویژه‌ی تصویربرداری را دادند.

نامزدی‌های اسکار: به «دانکرک» و «از گور برگشته» فکر کنید. فیلم «۱۹۱۷» احتمالا در زمینه‌های بهترین فیلمبرداری، کارگردانی، فیلم، طراحی صحنه، موسیقی متن و تدوین نامزد خواهد شد. اگر «۱۹۱۷» برنده‌ی اسکار بهترین فیلم شود یعنی مندس موفق شده ۲۰ سال بعد از اولین فیلمش «زیبایی آمریکایی» این جایزه را به خانه ببرد. چنین اتفاقی قبل از این نیفتاده است.

نقاط ضعف: بعضی‌ها این فیلم را فقط به عنوان یک دستاورد فنی می‌بینند تا این که به چشم یک درام تاثیرگذار احساسی به آن نگاه کنند. هر چند بازیگران فیلم قوی هستند اما زیاد حرف نمی‌زنند و دیالوگ چندانی ندارند و بیشتر مشغول دویدن هستند. فیلم‌شان نتوانسته نظر اتحادیه‌ی بازیگران را به خودش جلب کند. احتمالا چون بازیگران جوان فیلم ناشناخته هستند. به علاوه فیلمنامه‌ی آن‌ هم جای حرف و حدیث باقی می‌گذارد چون مثلا ۴۵ دقیقه‌ی فیلم فقط شامل ۲۰ خط دیالوگ است.

بمب‌شل

عنوان اصلی: Bombshell

کارگردان: جی روچ

اکران: ۱۳ دسامبر، لاینزگیت

چارلز رندولف که برای فیلمنامه‌ی فیلم «رکود بزرگ» برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد و جی روچ کارگردان فیلم «ترومبو» یک داستان واقعی را روی پرده‌ی سینما برده‌اند درباره‌ی زنانی که در اخبار فاکس کار می‌کردند. مگان کلی (با بازی چارلیز ترون)، گرچن کارلسون (نیکول کیدمن) و یک شخصیت خیالی که تهیه‌کننده‌ی اخبار فاکس است (مارگو رابی) علیه رییس‌شان راجر ایلز به پا می‌خیزند.

نقاط قوت: این درام مستند از دل جنبش #metoo سر برآورده است. همان جنبشی که علیه تبعیض و آزار جنسیتی در هالیوود به پا شد. فیلم روی زنانی تمرکز می‌کند که در اخبار فاکس با فرهنگ مسموم مردانه روبه‌رو هستند. یکی از آن فیلم‌های جریان اصلی که مخاطبانش را راضی کرده و در باکس آفیس حضور قوی داشته است.

گروه بازیگران فیلم قوی و سرگرم‌کننده هستند و سردسته‌شان هم چارلیز ترون است که می‌تواند کار رنه زلوگر را در بخش بهترین بازیگر زن برای فیلم «جودی» سخت کند. ترون هم ستاره و هم تهیه‌کننده‌ی فیلم است. او تمام تلاش‌اش را کرده تا کلی مجری قدرتمند شبکه‌ی فاکس را تصویر کند و تصمیم گرفته که برایش مهم نباشد که دوست‌داشتنی است یا نه. هم فیلمنامه‌نویس و هم کارگردان فیلم از خانواده‌ای می‌آیند که در پیشینه‌شان علاقه به فاکس وجود دارد اما این فیلم را به گونه‌ای ساخته‌اند که به نظر نمی‌رسد از نقطه نظر سیاسی طرف کسی را گرفته باشند.

جوایز: فیلم نامزد چهار جایزه‌ی بازیگری از سوی انجمن بازیگران شد. چارلیز ترون و مارگو رابی نامزد گلدن‌گلوب و انجمن منتقدان هم شدند. فیلم در زمینه‌ی چهره‌پردازی هم نامزد دریافت جایزه شد.

نامزدی‌های اسکار: اگر چه فیلم ویژگی‌های حضور در بخش نامزدهای بهترین فیلم را ندارد، اما در زمینه‌ی بهترین بازیگر زن با چارلیز ترون قطعا حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. به علاوه کیدمن و رابی هم در بخش بهترین زن مکمل شانس دارند. راندولف می‌تواند نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمنامه‌ی اریجینال شود. کازوهیرو توسوجی که برای فیلم «تاریک‌ترین ساعت» برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده بود امسال برای گریم کیدمن، ترون و رابی شانس این را دارد که دوباره نامش جزو نامزدهای اسکار باشد.

نقاط ضعف: نقدهای نوشته شده روی فیلم متناقض هستند. بخش اصلی فیلم که مورد حمایت قرار گرفته گروه بازیگرانش است. به جز بخش چهره‌پردازی در زمینه‌های فنی نمی‌شود انتظار تایید فیلم را داشت.

زنان کوچک

عنوان اصلی: little women

کارگردان: گرتا گرویگ

اکران: ۲۵ دسامبر، سونی

این دومین فیلم گرتا گرویگ بعد از «لیدی‌برد» است که اقتباس مدرن او از داستان کلاسیک آمریکایی «زنان کوچک» نوشته‌ی لوییزا می.آلکوت محسوب می‌شود.

نقاط قوت: فیلم از یک فیلمنامه‌ی قوی، کارگردانی خوب و بازی‌هایی درخشان از یک گروه بازیگری خارق‌العاده بهره می‌گیرد که در صدر آن‌ها سیرشا رونان، ستاره‌ی فیلم «لیدی برد» اثر قبلی گرویگ قرار دارد. او نقش دخترک نویسنده‌ی خانواده یعنی جوی کله‌شق را بازی می‌کند و تیموتی شالامه هم بهترین دوست او لوری است. یک بازی قوی از فلورانس پیو در نقش خواهر عصبانی جوان‌تر جو یعنی امی و مریل استریپ در نقش عمه مارچ پولدار داریم.

جوایز: بسیاری از منتقدان توجه و اعتبار لازم را به فیلم «زنان کوچک» داده‌اند. حلقه‌ی انجمن منتقدان فیلم را نامزد نه جایزه کرد از جمله بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی. در نتیجه شوکه‌کننده بود که اتحادیه‌ی بازیگران به کلی فیلم را نادیده گرفت و گلدن‌گلوب در حالی که سیرشا رونان و الکساندر دسپلا، آهنگساز فیلم را شایسته‌ی نامزد شدن دانست فلورانس پیو و گرویگ را نادیده گرفت. فیلم جزو ده اثر برتر انستیتو فیلم آمریکا در سال ۲۰۱۹ شد.

نامزد‌های اسکار: در بخش بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی، بهترین بازیگر زن (رونان) و بهترین بازیگر مکمل زن (فلورانس پیو) شانس دارد.

نقاط ضعف: این فیلم کریسمسی جشنواره‌های پاییزی را از دست داد و هر چند اعضای آکادمی اسکار فرصت کافی برای ارزیابی آن دارند اما حضورش در میان نامزدهای اتحادیه‌ها می‌توانست باعث شود که راحت‌تر بتوان موفقیتش را در اسکار پیش‌بینی کرد.

جواهرات تراش‌نخورده

عنوان اصلی: Uncut Gems

کارگردانان: جاش و بن سفدی

اکران: ۱۳ دسامبر، A24

فیلم پر سر و صدا و برانگیزاننده‌ی برادران سفدی به تمام معنا اثری وحشی است. این ستاره‌های مستقل برخاسته از نیویورک، توانستند در فیلم «زمان‌بندی خوب» آن وجه سیاه کاراکتر و البته بازی خوب رابرت پتینسون را بیرون بکشند. حالا برای این یکی فیلم‌شان کاراکتری مشابه برای آدام سندلر نوشته‌اند که یک جواهر فروش در محله‌ی جواهرفروشان نیویورک را به تصویر می‌کشد.

نقاط قوت: برادران سفدی در حالی که آدام سندلر را در بازی آزاد گذاشته‌اند حواسشان به همه چیز بوده. بازیگر کمدی مشهور در این نقش دراماتیک شیرجه زده است و یک قمارباز نترس الماس است که بهترین بازی کارنامه‌اش را ارائه می‌دهد. عکس‌العمل‌ها نسبت به فیلم هم مثبت بوده است.

جوایز: فیلم برنده‌ی بهترین کارگردانی از حلقه‌ی انجمن منتقدان نیویورک شد. از انجمن ملی نقد جایزه‌ی بهترین بازی برای آدام سندلر و بهترین فیلمنامه را برای برادران سفدی نصیب خودش کرد. آن‌ها «جواهرات تراش‌نخورده» را جزو ده فیلم برترشان قرار دادند. جوایز انجمن منتقدان فیلم را در چهار بخش بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر و تدوین نامزد کرد. احتمال زیادی می‌رود که از پنج نامزدی در جوایز اسپریت هم چیزی به خانه ببرد.

نامزدی‌های اسکار: درست مثل فیلم «ویپلش» دیمین شزل این یکی فیلم هم می‌تواند در همه‌ی بخش‌های فنی نامزد دریافت جایزه شود. کارگردانی، فیلمنامه، تدوین و صدا رشته‌هایی هستند که در آن‌ها شانس بالایی دارد.

نقاط ضعف: در شرایطی که سندلر در نقش تاجر دیوانه‌ی الماس قهرمان فیلم است، به نظر می‌رسد این بازیگر کمی طول می‌کشد تا در این نقش گرم شود. به همین دلیل هم اتحادیه‌ی بازیگران بازی او را نادیده گرفت که شانس سندلر را برای اسکار کم می‌کند. فیلم برای بعضی‌ها پر سر و صدا و بیرحم است اما آکادمی احتمالا دستاورد سینمایی آن را نادیده نخواهد گرفت.

ریچارد جوئل

عنوان اصلی: Richard Jewell

کارگردان: کلینت ایستوود

اکران: ۱۳ دسامبر، برادران وارنر

در فیلم جدید کلینت ایستوود که از روی یک داستان واقعی ساخته شده است پل والتر هوسر ستاره‌ای که در فیلم «من تونیا» کشف شد بازی می‌کند. او نقش قهرمان بدنام بمب‌گذاری سال ۱۹۹۶ آتلانتا را بازی می‌کند. افسر نگهبانی که جان هزاران نفر را از انفجار بمب نجات داد اما توسط روزنامه‌نگاران و مطبوعات به اشتباه تروریست لقب گرفت. سام راکول نقش وکیل مهربانش را بازی می‌کند.

نقاط قوت: ایستوود می‌داند چه کار می‌کند. و می‌داند چه‌طور مخاطبش را جلب کند. همه‌ی جزییات در این فیلم رعایت می‌شود تا به لحظه‌ی درست برسد.

جوایز: کتی بیتس به عنوان مادر قهرمان فیلم نامزد جایزه‌ی گلدن گلوب شد ولی اتحادیه‌ی بازیگران او را نادیده گرفت.

نامزدی‌های اسکار: هیچ. این فیلم که جزو فیلم‌های مرسوم ایست‌وودی است بعید است که نظر اعضای آکادمی اسکار را به خودش جلب کند. آن‌ها به فیلم‌های نمایشی‌تری علاقه دارند. اما به هر حال اسکار این فیلمساز ۸۹ ساله را دوست دارد. کافی است نگاهی به سیاهه‌ی فیلم‌ها او در اسکار بیاندازید: «نابخشوده»، «رودخانه میستیک»، «عزیز میلیون دلاری»، «نامه‌هایی از ایوجیما» و آخرین فیلم او که در اسکار حضور داشت: «تک تیرانداز آمریکایی».

نقاط ضعف: فیلم بدترین افتتاحیه را در فروش بین فیلم‌های ایستوود داشت. جر و بحث‌های زیادی در مورد تصویر فیلمنامه از گزارشگر کنگره‌ی روزنامه‌ی آتلانتا با بازی الیویا وایلد در گرفت. گزارشگری که می‌خواهد با یک مامور اف.بی.آی ارتباط برقرار کند تا به یک سوژه دست پیدا کند. در حالی که ایستوود و عوامل فیلم ممکن است به این ماجرا اهمیت چندانی ندهند اما احتمالا اعضای لیبرال آکادمی را پس خواهد زد.

فقط بخشش

عنوان اصلی: Just Mercy

کارگردان: دستین دنیل کرتون

اکران: ۲۵ دسامبر، برادران وارنر

داستان واقعی یک وکیل مدافع محکومان به مرگ به نام برایان استیونسون (با بازی مایکل بی.جوردن) و مراجعش والتر مک‌میلیان (جیمی فاکس) مرد سیاهپوستی که به اشتباه به جرم جنایت محکوم شده است. از کارگردان فیلم پیش از این «short term 12» را دیده‌ایم.

نقاط قوت: این فیلم که متعلق به جریان اصلی است و مخاطبان را از خودش راضی کرده برنده‌ی جایزه‌ی تماشاگران در چند جشنواره شده است.

جوایز: جیمی فاکس در کمال تعجب توانست از سوی انجمن بازیگران نامزد دریافت جایزه‌ی نقش مکمل مرد شود. به علاوه از طرف انجمن نقد و انجمن منتقدان آمریکایی آفریقایی هم بازی‌اش مورد تایید قرار گرفت و جوایز این انجمن‌ها را به خانه برد.

نامزدی‌های اسکار: اگر اعضای آکادمی به تعداد کافی فیلم را ببینند شانس نامزدی جیمی فاکس برای نقش مکمل مرد وجود دارد.

نقاط ضعف: فیلم کاملا یک اثر سرگرم‌کننده‌ی استودیویی است که ابعاد هنری چندانی برای جلب رضایت منتقدان ندارد.

کلمنسی

عنوان اصلی: Clemency

کارگردان: چینونی چیکوو

اکران: ۲۷ دسامبر، نئون

این فیلمنامه‌نویس-کارگردان درامی درباره‌ی اعدامی‌ها را از نقطه نظر متفاوتی روایت کرده است: یک نگهبان زن سیاهپوست آفریقایی-آمریکایی زندان. این فیلم چندان برای نشان دادن بی‌گناهی زندانیان تلاش نمی‌کند بلکه بیشتر تلاش می‌کند که تاثیر کشته شدن زندانیان روی اطرافیانشان را دراماتیزه کند.

نقاط قوت: وودوارد و هاجز حسابی کاراکترهایی را که باید نقش‌شان را بازی کنند واکاوی کرده‌اند. و فیلم اصلا قابل پیش‌بینی عمل نمی‌کند. ووادوارد به عنوان نگهبان زندان فوق‌العاده عمل می‌کند. او از اعدام تعداد زیادی زندانی تحت فشار است. او سعی می‌کند زیر آن فشار کارش را هم درست انجام بدهد. این مدل درام‌های اکشن-اجتماعی تاریخچه‌ی قدیمی در اسکار دارند. به فیلم «راه رفتن مرد مرده» در اسکار فکر کنید که نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد را برای شان پن به ارمغان آورد و سوزان ساراندون برای آن جایزه‌ی اسکار را از آن خودش کرد.

جوایز: فیلم جایزه‌ی بزرگ هیات داوران را از جشنواره‌ی ساندنس گرفته است. نامزد سه جایزه‌ی مستقل اسپریت از جمله بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن برای وودوارد شد. هر دو بازیگر فیلم در جوایز گاتهام هم تحسین‌ها شده و نامزد دریافت جایزه شدند.

نامزدی‌های اسکار: وودوارد برای این فیلم می‌تواند دومین نامزدی‌اش را بعد از «گذرگاه کریک» محصول ۱۹۸۳ به دست بیاورد.

نقاط ضعف: این درام زندان راه ساده‌ای برای فروش در پیش ندارد. شرکت پخش‌کننده‌ی نئون سال گذشته آن را از جشنواره‌ی ساندنس انتخاب کرد. نئون می‌خواست با پخش فیلم در پاییز آن را در فصل جوایز زنده کند اما فیلم تحت‌تاثیر اکران «فقط بخشش» قرار گرفت. انجمن بازیگران هم از آن حمایت نکرد. به علاوه فیلم‌های دیگری که نئون پخش‌شان را برعهده داشت از جمله «انگل»، «سرزمین عسل» و «آپولو ۱۱» موفق‌تر ظاهر شدند.

بیشتر ببینید: فیلم‌هایی برای سحر کردن شب یلدا

منبع: indiewire

The post کدام فیلم‌های اکران تعطیلات شانس بیشتری برای اسکار دارند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala