فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر بر خلاف واکنش اولیه مخاطبان خاص که این هفته پیش از اکران عمومی به تماشای فیلم رفتند نتوانسته منتقدان را راضی کند.

خیزش اسکای‌واکر جدیدترین قسمت مجموعه سینمایی جنگ ستارگان فردا پیش‌نمایش خود را آغاز می‌کند و در روز جمعه شاهد اکران گسترده فیلم خواهیم بود. منتقدان انگلیسی‌زبان‌ روی خوشی به این اثر نشان ندادند در حالی که سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور از دیدن زودهنگام فیلم هیجان‌زده شدند و واکنش‌های اولیه‌شان همراه با تحسین و تمجید بود.

در میان ۳۴ نقدی که تا این لحظه درباره جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر در وبسایت متاکریتیک به ثبت رسیده است ۱۱ نقد مثبت، ۲۱ نقد میانه و ۲ نقد منفی به ثبت رسیده است. مجموعه‌ این نقدها نمره ۵۲ را برای فیلم ایجاد کرده که نشان می‌دهد این اثر بسیار متوسط ارزیابی شده است. همچنین ۴۴ نقدی که در وبسایت راتن تومیتوز درباره فیلم به ثبت‌ رسیده رضایت ۵۶ درصدی منتقدان را از این فیلم نشان می‌دهد.

خیزش اسکای‌واکر یک اثر حماسی و فضایی است که توسط جی. جی. آبرامز کارگردانی شده و آخرین قسمت از سه‌گانه دنباله و نهمین قسمت از سری اصلی مجموعه جنگ ستارگان به حساب می‌آید. فیلم ادامه ماجرای مجموعه را پس از وقایعی که در فیلم‌های «نیرو برمی‌خیزد» و «آخرین جدای» رخ داده بود روایت می‌کند.

در ادامه تعدادی از نقدها را بررسی می‌کنیم:

سورن اندرسن – سیاتل تایمز

نمره‌ متا: ۱۰۰

اندرسن تنها منتقدی است که به فیلم نمره کامل داده است. این منتقد «وسوسه» و «رستگاری» را دو مفهوم کلیدی و مرکزی در این اثر ارزیابی کرده است. اندرسن فیلم‌ را حماسه‌ای پر از قطعات باشکوه می‌نامد – فیلمی با نبردهای فضایی و دوئل با شمشیرهای نوری- بازی‌های گیرا و تعدادی غافلگیری حقیقتا خیره‌کننده.

اوون گلیبرمن – ورایتی

نمره متا: ۸۰

منتقد ورایتی در نقد خود به بهترین دوره تاریخی این مجموعه و دو فیلم «جنگ ستارگان» و «امپراتوری ضربه می‌زند» در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰ اشاره می‌کند و می‌نویسد در مقایسه سایر قسمت‌های این مجموعه با قسمت‌های اول خیزش اسکای‌واکر را زیباترین، پراحساس‌ترین و لذت‌بخش‌ترین ماجراجویی این مجموعه پس از روزهای اوج و شکوه آن می‌داند.

جانی اولکسینسکی – نیویورک پست

نمره‌ متا: ۷۵

منتقد نیویورک پست در مجموع فیلم‌ را پسندیده‌ اما نمی‌تواند با آن به عنوان آخرین قسمت یک مجموعه بزرگ‌ کنار بیاید. اولکسینسکی معتقد است آبرامز در مقام کارگردان جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر بیشترین تلاش خود را به کار بسته تا فیلم خوبی تولید کند اما در نهایت با اثری طرفیم که حس آخرین قسمت بزرگترین مجموعه سینمایی در ایالات متحده را ندارد و صرفا یک قسمت خوش‌ساخت دیگر در مجموعه جنگ ستارگان است.

جاستین چانگ – لس‌آنجلس تایمز

نمره متا: ۵۰

چانگ بر این باور است که جنگ‌ ستارگان جدید بیش از حد محافظه‌کارانه ساخته شده. به گفته این منتقد خیزش اسکای‌واکر پر است از عناصری که شما را عاشق جنگ‌ ستارگان کرده‌اند اما در واقع برای آبرامز که توانایی‌ها و استعداد بیش از این دارد صرفا نوعی عقب‌گرد و بازی‌کردن در زمینی است که از نظر عاطفی و تم اثر فضای امنی برای تولیدکنندگان به حساب می‌آید.

