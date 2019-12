با پردرآمدترین بازیگران جهان در سال ۲۰۱۹ آشنا شوید

مجله فوربز هر سال پردرآمدترین بازیگران مرد و زن جهان را معرفی می‌کند؛ پردرآمدترین بازیگران براساس میزان درآمد آن‌ها از ماه ژوئن هر سال میلادی تا ماه ژوئن سال میلادی بعد مشخص می‌شود.

بد نیست حال که به روزهای پایانی سال میلادی ۲۰۱۹ نزدیک می‌شویم نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله فوربز و ببینیم پردرآمدترین بازیگران مرد و زن جهان در این سال چه کسانی بودند و چه میزان پول به دست آورده‌اند. طبق اطلاعات مجله فوربز امسال دواین جانسون ملقب به راک در صدر فهرست پردرآمدترین‌ها حضور دارد. سال گذشته راک در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص داد اما در سال میلادی ۲۰۱۹ راک با درآمد ۸۹.۴ میلیون دلاری در رتبه اول قرار گرفته و رسما پردرآمدترین بازیگر جهان بوده است.

در سال میلادی ۲۰۱۸ جرج کلونی با درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری در رده اول قرار گرفت و دواین جانسون با درآمد ۱۲۴ میلیون دلاری جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که در لیست سال ۲۰۱۸ فوربز کل درآمد سالیانه هر بازیگر از تمام منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت؛ یعنی مجموعه درآمد از بخشی که از طریق بازی در فیلم‌های سینمایی حاصل شده بعلاوه آن بخش از درآمد که از طریق کسب و کارهای شخصی بازیگر به دست آمده بود.

این نکته از این نظر اهمیت دارد که جرج کلونی سال ۲۰۱۸ شرکتی که بنیان‌گذارش بود را فروخت و بخش مهم درآمد سالیانه وی یعنی حدود ۲۳۳ میلیون دلار از کل درآمدش محصول همین معامله بود. به این ترتیب راک سال گذشته نیز به نوعی پردرآمدترین بازیگر جهان بود و اینکه امسال نیز در صدر فهرست قرار گیرد چندان دور از انتظار نبود. به نظر می‌رسد جانسون موفق شده به یک فرمول پول‌ساز بدون نقص دست پیدا کند. او مخاطبان زیادی دارد و صرف حضورش در یک فیلم‌ سینمایی می‌تواند باعث پرفروش‌شدن آن اثر شود.

راک امسال برای فیلم جومانجی: مرحله بعدی (jumanji: the next level) پیش‌پرداخت ۲۳.۵ میلیون‌ دلاری گرفت. او به شکل تقریبی در ۱۵ درصد از سود آثاری که در آن‌ها به ایفای نقش می‌پردازد نیز شریک است و برای حضور در مجموعه فوتبالیست‌ها (Ballers) شبکه HBO در هر قسمت دستمزدی ۷۰۰ هزار دلاری دریافت کرده است.

کریس همسورث از بازیگران جوان حاضر در این لیست رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده درآمد قابل توجه ۷۶.۴ میلیون دلاری را به نام خود ثبت کند. بخش مهمی از درآمد این بازیگر به دلیل حضور وی در جدیدترین قسمت مجموعه انتقام‌جویان بود. نفر سوم لیست نیز از دیگر بازیگران مجموعه انتقام‌جویان است؛ رابرت داونی جونیور برای حضور در این مجموعه پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون دلاری گرفت و برای ایفای نقش مرد آهنی در حدود ۸ درصد از سود نیز شریک بوده که در مجموع حدود ۶۶ میلیون دلار درآمد در سال ۲۰۱۹ را نصیب این بازیگر کرده است.

همانطور که بررسی اعضای این فهرست نشان می‌دهد بخش مهمی از ثروت پردرآمدترین بازیگران جهان از طریق مجموعه‌های سینمایی مشهور به ویژه مجموعه‌های ابرقهرمانی مارول حاصل می‌شود. اما در میان اعضای فهرست بردلی کوپر جز معدود بازیگرانی بوده که بابت عمده دستمزدش به خود اتکا داشته. گرچه ۱۰ درصد از دستمزد ۵۷ میلیون دلاری این بازیگر نیز به دلیل صداپیشگی در مجموعه انتقام‌جویان (در نقش راکت راکون) بوده اما عمده درآمد این بازیگر بخاطر فیلم ستاره‌ای متولد شده‌است (A Star Is Born) به دست آمده. کوپر تهیه‌کننده، کارگردان، از فیلم‌نامه‌نویسان و بازیگران این اثر سینمایی بود و موفق شد اثری تولید کند که با بودجه ۳۶ میلیون دلاری ساخته شد اما در گیشه ۴۳۵ میلیون دلار فروخت.

چهره شاخص زن این فهرست اسکارلت جوهانسون است که با درآمد ۵۶ میلیون دلاری پس از آدام سندلر و بردلی کوپر در رتبه هشتم پردرآمدترین بازیگران جهان و رتبه اول پردرآمدترین بازیگران زن جهان قرار گرفته است. جوهانسون ۳۵ میلیون دلار از درآمد خود را مدیون حضور در انتقام‌جویان است و بخش دیگر درآمد او نیز به دلیل پیش‌پرداخت مربوط به فیلم بیوه سیاه (Black Widow) است که سال ۲۰۲۰ اکران خواهد شد. جوهانسون نیز از جمله بازیگرانی است که عمده دستمزد خود را از استودیوی مارول گرفته است.

سوفیا ورگارا رتبه نهم فهرست و دومین بازیگر زن پردرآمد جهان سال‌ها در فهرست هنرپیشه‌های زن پردرآمد حضور داشته. این بازیگر و مدل کلمبیایی در سال ۲۰۱۹ نیز درآمد ۴۴.۱ میلیون دلاری داشته است. در مجموع ۱۰ بازیگر زن پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۹ روی هم درآمد ۳۱۴.۶ میلیون دلاری داشته‌اند که ۶۹ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده اما هنوز فاصله زیادی تا مجموع دستمزد ۱۰ بازیگر مرد پردرآمد جهان دارد که روی هم درآمد ۵۸۸.۳ میلیون دلاری داشته‌اند. در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ بازیگر پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۹ را ببینید:

۱۰- کریس ایوانز

درآمد: ۴۳.۵ میلیون دلار

۹- سوفیا ورگارا

درآمد: ۴۴.۱ میلیون دلار

۸- اسکارلت جوهانسون

درآمد: ۵۶ میلیون دلار

۷- آدام سندلر

درآمد: ۵۷ میلیون دلار

۶- بردلی کوپر

درآمد: ۵۷ میلیون دلار

۵- جکی چان

درآمد: ۵۸ میلیون دلار

۴- آکشی کومار

درآمد: ۶۵ میلیون دلار

۳- رابرت داونی جونیور

درآمد: ۶۶ میلیون دلار

۲- کریس همسورث

درآمد: ۷۶.۴ میلیون دلار

۱- دواین جانسون

درآمد: ۸۹.۴ میلیون دلار

The post با پردرآمدترین بازیگران جهان در سال ۲۰۱۹ آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala