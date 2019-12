باکس آفیس هفته؛ یک خیزش دیگر از جنگ ستارگان

فیلم جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر موفق شد مطابق پیش‌بینی‌ها صدرنشین باکس آفیس هفته شود. این فیلم که محصول کمپانی دیزنی است البته از طرف تحلیلگران با اما و اگرهایی همراه است که آیا فروش افتتاحیه‌ی ۱۷۵.۵ میلیون دلاری آن واقعا ارزش قسمت پایانی افسانه‌ی اسکای واکر را که حالا ۴۲ سال از عمرش می‌گذرد، دارد؟! به علاوه فیلم «گربه‌ها» محصول یونیورسال و ساخته‌ی تام هوپر هم اکران شد و بسیار کمتر از حد انتظار در گیشه فروخت. به نظر می‌رسد که این فیلم از دور رقابت‌ها خارج شده است.

روش فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» در سه روز اول نمایش‌اش به ۱۷۵.۵ میلیون دلار رسید و تبدیل به سومین افتتاحیه‌ی پرفروش ماه دسامبر در تاریخ سینما شد. در حالی که فروش فیلم از دیدگاه محافظه‌کارانه‌ی استودیو که تصورشان فروش ۱۶۵ میلیون دلاری بود فراتر رفت، حالا تخمین‌ها می‌گوید که فروش آخر هفته آن را به ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رساند به خصوص که در مجموعه‌ی «جنگ ستارگان» بعد از افتتاحیه معمولا شاهد افزایش فروش ۴۴ درصدی هستیم.

این تنها فیلم «جنگ ستارگان» از میان پنج فیلمی است که استودیوی دیزنی آن را عرضه کرده و روز جمعه که اولین روز اکرانش بود بیش از ۵۰ درصد فروش افتتاحیه‌اش را انجام داد. این اتفاق باعث می‌شود این سوال در ذهن‌مان جرقه بزند که تاثیر تبلیغ دهان به دهان روی قسمت پایانی این سری چه‌قدر است.

در حالی که فیلم‌های «نیرو به پا می‌خیزد» و «روگ وان» موفق به فروش‌های چند برابر تحلیل‌ها شده بودند، فیلم‌های «آخرین جدای» و «سولو» مطابق انتظارها ظاهر نشدند. گفته می‌شود که چهار فیلم قبلی «جنگ ستارگان» با «نیرو برمی‌خیزد» به اوج خودش رسید. «خیزش اسکای واکر» در بازارهای داخلی آمریکای شمالی فروش‌اش را طبق پیش‌بینی‌ها به راحتی به ۵۵۱ میلیون دلار خواهد رساند. ۵۹ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل می‌دادند و ۶۴ درصد از جمعیت مخاطبان فیلم ۲۵ سال به بالا داشتند. البته فیلم در سایت سینمااسکور از مخاطبان امتیاز B+ را دریافت کرده است و تبدیل به تنها فیلم «جنگ ستارگان» شد که امتیاز کمتر از A در سینااسکور دریافت کرده است.

در بازارهای بین‌المللی «خیزش اسکای واکر» ۱۹۸ میلیون دلار در ۵۲ کشور جهان فروخت و بیشترین فروش را هم در انگلستان با ۲۶.۸ میلیون دلار داشت. به دنبال آن در آلمان ۲۱.۸ میلیون دلار فروخت و فروش آن در فرانسه ۱۵.۲ میلیون دلار شد. ژاپن با فروش ۱۴.۶ میلیون دلاری، استرالیا با فروش ۱۲.۶ میلیون دلاری، چین با فروش ۱۲.۱ میلیون دلاری و اسپانیا با فروش ۷.۶ میلیون دلاری در رده‌های بعدی قرار دارند. در حال حاضر فیلم در ۹۸ درصد از بازارهای بین‌المللی‌اش به نمایش درآمده است. ژانویه هم قرار است در ویتنام و کره و فیلیپین اکران شود.

فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» را جی.جی.آبرامز کارگردانی کرده. فیلم ادامه ماجرای مجموعه را پس از وقایعی که در فیلم‌های «نیرو برمی‌خیزد» و «آخرین جدای» رخ داده بود روایت می‌کند. بازماندگان نجات‌یافته در آخرین فصل از افسانه‌ی اسکای‌واکر با فرمانی جدید مواجه می‌شوند.

منتقدان فیلم را دوست نداشتند و به آن امتیاز ۵۴ از ۱۰۰ داده‌اند. جاستین چانگ منتقد لس‌آنجلس تایمز نوشته است: « «جنگ‌ ستارگان: خیزش اسکای واکر» بیش از حد محافظه‌کارانه ساخته شده. «خیزش اسکای ‌واکر» پر است از عناصری که شما را عاشق جنگ‌ ستارگان کرده‌اند اما در واقع برای آبرامز که توانایی‌ها و استعداد بیش از این دارد صرفا نوعی عقب‌گرد و بازی‌کردن در زمینی است که از نظر عاطفی و تم اثر فضای امنی برای تولیدکنندگان به حساب می‌آید.»

کری فیشر، مارک همیل و آدام درایور بازیگران فیلم هستند. منتقد اسکرین رنت هم معتقد است که فیلم لحظات سرگرم‌کننده‌ای دارد اما در شرح و تفسیر به نسبت فیلم «آخرین جدای» عقب‌تر است.

رده‌ی دوم جدول در اختیار فیلم «جومانجی: مرحله‌ی بعد» است. فیلم «جومانجی: مرحله‌ی بعد» موفق شد بالاخره هفته‌ی گذشته انیمیشن «فروزن ۲» را از صدر جدول فروش کنار بزند و خودش به جای آن بنشیند. این قسمت از سری اکشن ماجراجویانه‌ی کمدی جومانجی را جیک کاسدان کارگردانی کرده و گروه قبلی یعنی دواین جانسون و جک بلک برگشته‌اند و این بار باید از بیابان‌های بی ‌آب و علف و کوه‌های برفی عبور کنند تا از خطرناک‌ترین بازی جهان جان سالم به در ببرند.

فیلم در هفته‌ی دوم اکرانش ۵۶ درصد افت فروش داشته است و با فروش ۲۶.۱ میلیون دلار در این هفته فروش‌اش در گیشه‌ی سینماهای آمریکای شمالی به ۱۰۱ میلیون دلار رسیده است. این فروش البته پایین‌تر از حد انتظار تحلیلگران باکس آفیس موجو بود. البته کمی هم بی‌انصافی کردند چون به هر حال هفته‌ی دوم اکران فیلم مصادف شد با افتتاحیه‌ی فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر». اما جالب است که روند فروش فیلم را در روزهای کریسمس دنبال کنیم.

منتقدان به فیلم امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را داده‌اند. البته هیچ‌کدام از قسمت‌های سری «جومانجی» نتوانسته منتقدان را راضی کند. البته به نظر می‌رسد حداقل جلوه‌های ویژه‌ی این آخری راضی‌شان کرده است. اولین فیلم «جومانجی» دو سال پیش در مقابله با «آخرین جدای» خیلی خوب عمل کرد.

در بازارهای بین‌المللی ۳۲.۶ میلیون دلار دیگر به فروش فیلم اضافه شده است. فیلم تا امروز در ۵۲ کشور جهان اکران شده و درآمدش در آن سوی مرزها به ۲۱۰ میلیون دلار رسیده است. فیلم در روزهای آینده قرار است در ایتالیا و اتریش اکران شود. اواسط ژانویه برزیل آخرین کشوری خواهد بود که فیلم در آن اکران می‌شود.

انیمیشن «فروزن ۲» دیزنی در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است و این هفته ۱۲.۳ میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانی فیلم از یک میلیارد و صد میلیون دلار عبور کرده است و در حال حاضر تبدیل به چهارمین انیمیشن پرفروش جهان شده است و درست بعد از «من نفرت‌انگیز ۳» و «داستان اسباب‌بازی ۳» و «داستان اسباب‌بازی ۴» ایستاده است.

در جایگاه چهارم فیلم «گربه‌ها» ساخته‌ی کارگردان موزیکال تحسین‌شده‌ی «بینوایان» یعنی تام هوپر را داریم که با جلوه‌های ویژه‌ی دیجیتالی‌اش که بازیگران را به شکل گربه‌ها در آورده بود توی ذوق خیلی‌ها زده است. فیلم احتمالا پایین‌ترین امتیاز در کارنامه‌ی تام هوپر را از منتقدان دریافت کرده و متاکریتیک آن ۳۲ از ۱۰۰ است. تیلور سوییفت و ادریس آلبا بازیگران فیلم هستند. این فیلم اقتباسی از یک نمایشنامه‌ی موزیکال است که داستان قبیله‌ای از گربه‌ها را روایت می‌کند که هر سال باید یکی‌ از بین‌شان تصمیم بگیرد که صعود کند و وارد چرخه‌ی جدید زندگی شود.

فیلم از اکران در ۳۳۸۵ سالن سینما فقط ۶.۵ میلیون دلار کسب کرد. این یکی از بدترین افتتاحیه‌ها برای فیلمی است که در بیش از سه هزار سالن سینما اکران شده است. فیلم از جانب مخاطبان هم امتیاز ناامیدکننده‌ی c+ را دریافت کرده است. هفته‌ی آینده فیلم در ۳۷ کشور جهان از جمله فرانسه و اتریش و آلمان اکران خواهد شد.

منتقدان می‌گویند فیلم اصلا به امکاناتی که اقتباس در اختیارش گذاشته توجهی نمی‌کند و تبدیل به فیلمی شده که با بودجه‌ی عظیم خواسته یک اثر نمایشی بزرگ تولید کند ولی شکست خورده است. فیلمی که به گفته‌ی منتقدان کوچکترین معنایی ندارد و اصلا با عقل و منطق جور درنمی‌آید.

در نهایت رتبه‌ی پنجم جدول در اختیار فیلم «چاقوکشی» قرار گرفته است. یک درام جنایی مفرح که گویا حال و هوای کارهای آگاتا کریستی را دارد. فیلم رایان جانسون داستان کارآگاهی را روایت می‌کند که درباره‌ی مرگ هارلن ترومبی تحقیق می‌کند. فیلم از جایی شروع می‌شود که هارلن رمان‌نویس ثروتمند داستان‌های جنایی، برای تولد ۸۵ سالگی‌اش خانواده‌ی پرجمعیتش را دعوت می‌کند. صبح روز بعد کدبانوی خانه‌ی او در حالی پیدایش می‌کند که گلویش را بریده‌اند و مرده است. خانواده‌ی او عجیب و غریب و اهل دعوا هستند و کارآگاه برای این که نشان بدهد چه کسی هارلن را کشته راه سختی در پیش دارد. دنیل کریگ بازیگر اصلی فیلم است.

درست خارج از پنج فیلم دو اثر مهم قرار دارد. اولی فیلم «بمب شل» با گروه بازیگران زنش که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. فیلم جی روچ با بازی نیکول کیدمن، مارگو رابی و چارلیز ترون داستان گروهی از زنان را در شبکه‌ی فاکس روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند راجر ایلز رئیس بخش اخبار را به خاطر فضای مسمومی که علیه زنان به وجود آورده به زیر بکشند.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۶۴ از ۱۰۰ است و بازی بازیگران از نقاط قوت فیلم به شمار می‌رود. این فیلمی قدرتمند درباره‌ی فروش است. فروش همه‌ی چیزهایی که در آمریکا مرسوم است. از فروش حقیقت گرفته تا حتی فروش خودتان و همه‌ی این‌ها را در داستانی درباره‌ی بخش خبر فاکس جمع‌آوری کرده است.

از طرف دیگر کهنه‌سوار به صحنه‌ی سینما بازگشته است. کلینت ایستوود ۸۹ ساله استاد ساختن فیلم‌هایی است که هم در گیشه و هم نزد منتقدان به موفقیت دست پیدا کنند. آخرین فیلم او ریچار جوئل که در فصل جوایز اکران شده، توانست به جمع ده فیلم پرفروش باکس آفیس راه پیدا کند.

سام راکول و پل والتر هوسر بازیگران فیلم هستند و داستان یک افسر نگهبان آمریکایی به نام ریچارد جوئل را روایت می‌کند که در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۶ المپیک آتلانتا جان صدها نفر را نجات داد. اما روزنامه‌ها به اشتباه او را تروریست معرفی کردند.

طبق معمول فیلم‌های ایستوود از آن آثار میهن‌پرستانه است که نقاط قوتی مثل بازی بازیگران باعث شده مورد توجه منتقدان قرار بگیرد.

بعید است که فیلم در اسکار موفقیت چندانی کسب کند اما ایستوود هم دیگر نیازی به جوایز ندارد.

در اکران‌های محدود فیلم «زندگی نامریی» تولید آمازون عرضه شد و از دو سالن سینما فروشی نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ دلار به دست آورد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker 1 175.5 175.5 جومانجی: مرحله‌ی بعد

Jumanji: The Next Level 2 26.1 101.9 فروزن ۲

Frozen II 5 12.3 386.5 گربه‌ها

cats 1 6.5 6.5 چاقوکشی

Knives Out 4 6.1 89.6 بمب شل

Bombshell 2 5.1 5.5 ریچارد جوئل

۲۱ Bridges 2 2.6 9.5 کویین و اسلیم

Queen & Slim 4 1.9 36.6 کریسمس سیاه

black christmas 2 1.8 7.2 فورد در برابر فراری

Ford v Ferrari 6 1.8 102

