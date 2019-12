گرچه در سال ۲۰۱۹ «انتقام‌جویان: پایان بازی» موفق شد رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را بشکند، «جوکر» با بودجه‌ای ۵۵ میلیون دلاری بیش از یک میلیارد دلار فروخت و چندین عنوان از مجموعه آثار دیزنی به فروش بیش از یک میلیارد دلاری دست یافتند اما ۲۰۱۹ برای بعضی از آثار سینمایی بزرگترین شکست‌های باکس آفیس را رقم زد.

شکست یک فیلم سینمایی در باکس آفیس را با شاخص‌های مختلفی می‌توان سنجید. اساسا برای بررسی شکست تجاری در نظر داشتن بودجه تولید فیلم و بودجه‌ای که صرف تبلیغات شده ضروری است. در عین حال توجه به تعداد سالن‌های نمایش هم می‌تواند نکته مهمی باشد. برای مثال فیلمی که در بیش از ۳۰۰۰ سالن اکران شده باید انتظارات بیشتری را در قیاس با فیلمی که اکران محدودی داشته برآورده کند.

از دیگر عواملی که می‌توان از طریقش یک شسکت تجاری را مشخص کرد حضور ستارگانی است که توقع را از موفقیت فیلم در گیشه بالا می‌برند. فروش کمتر از انتظاری فیلمی که ستارگان صاحب‌نام سینما را در خدمت خود دارد می‌توان نشان‌دهنده شکست اثر در باکس آفیس باشد.

در ادامه تعدادی از بزرگترین شکست‌های باکس آفیس ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در گیشه‌ها از نظر تجاری شکست خوردند

۱- دارک فینکس

دارک فینکس (Dark Phoenix) دوازدهمین فیلم سینمایی در دنیای سینمایی مردان ایکس با بودجه سنگین ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شد اما در نهایت تنها موفق شد در سطح جهان ۲۵۰ میلیون دلار بفروشد. با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که صرف تبلیغات و بازاریابی فیلم شده این اثر ۱۲۰ میلیون دلار ضرر روی دست تولیدکنندگان گذاشت.

حال باید دید با توجه به این شکست با خرید فاکس قرن بیستم توسط دیزنی کمپانی مارول قرار است چه ترفندی را برای مخاطب‌پسندکردن دنیای سینمایی مردان ایکس به کار ببندد.

۲- حلقه‌ مفقوده

حلقه‌ی مفقوده (Missing Link) از جمله انیمیشن‌های شکست خورده سال ۲۰۱۹ است. فیلمی که ۱۰۰ میلیون دلار صرف ساختش شد اما بیش از ۲۶ میلیون دلار فروش نداشت.

نکته جالب درباره حلقه مفقوده این است که فیلم از طرف منتقدان تحسین شد و مورد توجه قرار گرفت. با این وجود مخاطبان نشان دادند که بسیار سخت‌تر به انیمیشن‌هایی اعتماد می‌کنند که توسط برندهای کمتر مشهور روانه گیشه می‌شوند.

۳- گربه‌ها

ساخت فیلم سینمایی گربه‌ها (Cats) به کارگردانی تام هوپر نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار خرج روی دست تولیدکنندگان گذاشت اما با فروش ۱۰.۷ میلیون دلاری در سراسر جهان شکست سختی خورد.

اولین تریلر گربه‌ها مدتی پیش از انتشار فیلم دست‌مایه انتقادات فراوان شد. فیلم از همان زمان یک فضای منفی جدی را پیرامون خود به همراه داشت و ترکیب این فضا با نقدهای منفی کار این اثر سینمایی را یکسره کرد.

۴- نابودگر: سرنوشت تاریک

فیلم «نابودگر: سرنوشت تاریک» (Terminator: Dark Fate) ششمین فیلم در مجموعه فیلم‌های نابودگر و آخرین تلاش برای زنده‌کردن مجدد این مجموعه با ناکامی اساسی در باکس آفیس روبرو شد. نابودگر: سرنوشت تاریک با بودجه ۱۸۵ میلیون دلاری ساخته شد و ۲۶۰ میلیون دلار فروخت. فیلم با در نظر گرفتن هزینه تبلیغات که تخمین‌زده می‌شود چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار بوده، یک شکست جدی را برای دیزنی (از‌ طریق فاکس قرن بیستم)، پارامونت و اسکای‌دنس با سهم‌های هر کدام ۳۰ درصدی در تهیه فیلم، رقم زد. در عین حال کمپانی چینی تنسنت که سهم ۱۰ درصد در تولید این اثر داشت نیز از ضرر و زیان دور نماند.

سازندگان آخرین قسمت مجموعه نابودگر تلاش کردند همه فرمول‌های موفقیت مجموعه‌ را تا حد ممکن رعایت کنند. گرچه ممکن نبود جیمز کامرون قسمت جدیدی از مجموعه‌ را کارگردانی کند اما از مرد پولساز سینمای آمریکا در مقام تهیه‌کننده استفاده کردند. همچنین زوج موفق آرنولد شوارتزنگر و لیندا همیلتون را کنار هم قرار دادند. با این وجود یکی از سخت‌ترین‌ شکست‌های عمر مجموعه نشان می‌دهد با فرسودگی نابودگر و عدم استقبال کلی تماشاگران مواجهیم.

۵- سهره طلایی

این درام به کارگردانی جان کرولی براساس رمان محبوب «سهره طلایی» (The Goldfinch) ساخته شد و نشان داد چرا گاهی اوقات بهتر است رمان‌های محبوب را به فیلم تبدیل نکرد.

سهره طلایی با بودجه ۴۵ میلیون دلاری ساخته شد اما با فروش ۹.۹ میلیون دلاری حتی نتوانست یک چهارم هزینه تولید خود را برگرداند و یکی از بزرگترین شکست‌های باکس آفیس را رقم زد.

۶- پسر جهنمی

پسر جهنمی (Hellboy) یک اثر ابرقهرمانی به کارگردانی نیل مارشال، راه‌اندازی مجدد مجموعه پسر جهنمی بود که در این مسیر شکست سختی خورد. این فیلم سینمایی قرار بود در ابتدا به عنوان دنباله فیلم «پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی» (Hellboy II: The Golden Army) ساخته شود. اما کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی این اثر بر خلاف دو قسمت قبلی به گی‌یرمو دل تورو سپرده نشد.

نبود دل تورو که حال پس از شکست سنگین فیلم می‌توان تاثیرش را به وضوح دید، باعث شد بازیگر نقش اول فیلم، ران پرلمن هم حاضر به حضور در قسمت جدید نباشد. مجموعه این اتفاقات سازندگان فیلم جدید را به اینجا رساند که سراغ راه‌اندازی مجدد مجموعه پسر جهنمی بروند. پسر جهنمی زیر تیغ منتقدان قرار گرفت و با بودجه ۵۰ میلیون دلاری و فروش ۴۴.۶ میلیون دلاری نشان داد علاوه بر منتقدان در راضی‌کردن مخاطبان نیز ناتوان است.

۷- فرشتگان چارلی

فرشتگان چارلی (Charlie’s Angels) یک کمدی اکشن به کارگردانی الیزابت بنکس از جمله سایر تلاش‌های سال ۲۰۱۹ برای احیای یک مجموعه قدیمی بود. سومین فیلم در مجموعه فرشتگان چارلی تلاش کرد این مجموعه که بیشتر یک فانتزی مردانه بود را با حال و هوای زنانه عرضه کند. با این حال به دلیل تاریخ مصرف گذشته بودن کل مجموعه این اثر سینمایی که با بودجه ۴۸ میلیون دلاری ساخته شده بود صرفا ۵۷ میلیون دلار فروخت و نتوانست در گیشه موفقیت را تجربه کند.

۸- میدوی

میدوی (Midway) با ۱۰۰ میلیون دلار بودجه ساخته شد و ۱۲۲.۳ میلیون دلار فروش جهانی داشت. این فیلم جنگی به کارگردانی رولاند امریش درباره جنگ جهانی دوم احتمالا یکی از پرهزینه‌ترین آثار سال ۲۰۱۹ است که اغلب مخاطبان سینما حتی اسمش را هم نشنیده‌اند.

میدوی در عین حال یکی از گران‌ترین آثاری بود که به شکل مستقل ساخته شده بود اما نتوانست از این نکته نیز برای تبلیغات موثر بهره‌ای ببرد و یکی از بزرگترین شکست‌های باکس آفیس نام گرفت.

۹- پلی‌موبیل

این انیمیشن موزیکال به کارگردانی لینو دیسالوو که با بودجه ۴۰ میلیون دلاری ساخته شکست سختی را در باکس آفیس تجربه کرد و تنها ۱۳.۸ میلیون دلار فروخت تا حدی هزینه اولیه تولید فیلم نیز بازنگردد.

پلی‌موبیل (Playmobil) حتی نتوانست از وجود چهره‌هایی چون دنیل ردکلیف و آدام لمبرت در میان صداپیشگان فیلم بهره تبلیغاتی چندانی ببرد. فیلم در افتتاحیه خود فقط ۶۶۸ هزاردلار فروخت که یکی از بدترین افتتاحیه تاریخ سینما به حساب می‌آید.

۱۰- عروسک‌های زشت

عروسک‌های زشت (UglyDolls) به کارگردانی کلی اشبری از دیگر انیمیشن‌های شکست‌خورده سال ۲۰۱۹ بود. این اثر سینمایی با بودجه ۴۵ میلیون دلاری ساخته شد اما فقط ۳۲ میلیون دلار فروخت.

تولیدکنندگان عروسک‌های زشت قصد داشتند در ادامه قسمت‌های بعدی این مجموعه را تولید کنند و آن را به نوعی قسمت اول یک مجموعه انیمیشن معرفی کردند. با این وجود علاوه بر نقدهای منفی، فیلم در بدترین زمان ممکن اکران شد. اکران عروسک‌های زشت یک هفته پس از شروع اکران انتقام‌جویان: پایان بازی نه تنها امید سازندگان برای شروع یک مجموعه را از میان برد بلکه حتی امکان سوددهی همین تک فیلم را هم منتفی کرد.

