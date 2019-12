نگاهی به فیلم «زنان کوچک» در آستانه‌ اکران

فیلم زنان کوچک (Little Women) جدیدترین ساخته گرتا گرویک این آخر هفته در بسیاری از کشورهای جهان روی پرده خواهد رفت. اکران این اثر سینمایی در ایالات متحده از همین امروز آغاز می‌شود.

زنان کوچک داستان زندگی چهار خواهر یک خانواده را در ایالات متحده پس از جنگ داخلی دست‌مایه کار قرار داده و ظاهرا فیلم بیش از آنکه بر روایت تکیه کند بر برخی مضامین خاص درونی استوار است.

این اثر سینمایی از نظر زمان روایی، روایت خطی ندارد و‌ در طول زمان به پیش و پس حرکت می‌کند؛ گاهی در آینده و‌ گاهی در گذشته، فراز و نشیب زندگی این زنان‌ به تصویر کشیده می‌شود.

جدیدترین فیلم گرتا گرویگ که از آثار پایانی سال ۲۰۱۹ است هشتمین اقتباس سینمایی از رمان زنان کوچک است؛ این رمان در سینما آنقدر محبوب بوده که حتی دو نسخه صامت از آن نیز در سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ ساخته شدند. در فیلم زنان کوچک بازیگرانی چون مریل استریپ، اما واتسون، سورشا رونان، لورا درن و تیموتی شالامی حضور دارند.

بنیاد فیلم آمریکا و مجله تایم هر دو این اثر سینمایی را به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۹ انتخاب کرده‌اند و از طرف دیگر زنان کوچک نامزد دریافت جوایز بهترین بازیگر زن فیلم درام و بهترین موسیقی فیلم در جایزه گلدن گلوب ۲۰۱۹ شده است.

گرتا گرویگ – همسر نوآ بامباک که خود با فیلم «داستان ازدواج‌» سال موفق و پردستاوردی را سپری می‌کند – حدودا از یک دهه پیش کار خود را به عنوان بازیگر فیلم‌های مستقل جو سوانبرگ و بعضی آثار همسرش آغاز کرد. در نهایت کارگردانی مستقل یک فیلم‌ سینمایی پس از سال‌ها فعالیت با ساخت فیلم لیدی برد برای او آغاز شد؛ فیلمی که مورد توجه منتقدان قرار گرفت، در فهرست‌های متعدد بهترین فیلم‌های ۲۰۱۷ حضور داشت و‌ برای دریافت ۵ جایزه اسکار نامزد شد در حالی که در مراسم‌ گلدن گلوب دو جایزه بهترین فیلم‌ موزیکال یا کمدی و جایزه بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی را به نام خود ثبت کرد.

پیش‌بینی شده که فیلم زنان کوچک ظرف سه روز آغاز اکران بین ۱۶ تا ۲۱ میلیون دلار بفروشد و نهاتیا تا بیست و نهم ماه میلادی دسامبر فروش خود را به بیش از ۳۳ میلیون‌ دلار برساند. این اثر سینمایی با بودجه ۴۲ میلیون دلاری ساخته شده است.

در نهایت به این نکته هم اشاره کنیم که نقدها نسبت به فیلم‌ زنان کوچک بسیار مثبت بوده‌اند. برای مثال از مجموع ۴۵ نقدی که در وبسایت متاکریتیک درباره فیلم‌ به ثبت رسیده ۴۳ نقد مثبت و تنها ۲ نقد میانه وجود داشته در حالی که هیچ نقد منفی بر فیلم نوشته نشده.

مجموعه این نقدها برای زنان کوچک نمره متا ۹۱ را رقم زده است. فیلم دیگر این کارگردان یعنی لیدی برد نیز سال ۲۰۱۷ موفق شده بود از منتقدان نمره متا ۹۴ بگیرد.

همچنین بررسی نظرات منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز نشان می‌دهد از مجموع ۱۷۶ نقد میزان ۹۵ درصد منتقدان این اثر سینمایی را پسندیده‌اند.

منبع متن: digikala