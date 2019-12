استودیوی مارول ساخت ددپول‌ ۳ را آغاز کرده است

رایان رینولدز بازیگر مجموعه سینمایی ددپول خبر داده که پروژه تولید فیلم ددپول ۳ در استودیوی مارول آغاز شده‌ است.

رینولدز که در هر دو قسمت اول مجموعه به عنوان بازیگر حضور داشت از جمله فیلم‌نامه‌نویسان قسمت دوم‌ نیز بوده‌ است. پیش از تایید خبر ساخت قسمت جدیدی از این مجموعه، تردیدهایی درباره تمایل دیزنی و مارول جهت ادامه ددپول وجود داشت.

مجموعه ددپول از محصولات فاکس قرن بیستم بود که حال پس از خرید این استودیو بوسیله دیزنی، تحت نظر مارول درآمده. اما معلوم نبود مارول چقدر علاقه‌مند است یک فیلم احتمالا با درجه‌بندی سنی R را وارد جهان سینمایی‌اش کند. از سوی دیگر اما ددپول به عنوان یکی از پردرآمدترین مجموعه‌های دنیای سینمایی مردان ایکس می‌توانست فرصت خوبی را برای درآمدزایی بیشتر در اختیار مارول بگذارد.

فراموش نکنیم که دو قسمتی که تا به امروز از این مجموعه عرضه شده‌اند به ترتیب ۷۸۳ و ۷۸۵ میلیون دلار فروش داشتند (با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به هزینه تولید) و پیش از اکران جوکر این دو فیلم پرفروش‌ترین آثار با درجه‌بندی سنی R تاریخ محسوب می‌شدند.

به هر طریق رایان رینولدز هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی خبر داد که کل تیم سازنده در حال کار روی فیلم ددپول ۳ هستند و علاوه بر این قسمت سوم تحت برند مارول و به عنوان محصول این استودیو عرضه خواهد شد. هنوز مشخص نیست تاریخ آغاز فیلمبرداری و اکران فیلم ددپول ۳ چه زمانی خواهد بود اما با توجه به برنامه اکران فیلم‌های دیزنی پیش‌بینی‌ می‌شود اکران این اثر ابرقهرمانی زودتر از سال ۲۰۲۲ اتفاق نیفتد.

خبر ساخت فیلم جدید ددپول توسط استودیوی مارول هواداران این مجموعه و در عین حال هواداران جهان سینمایی مارول را هیجان‌زده کرده و کاربران شبکه‌های اجتماعی مشغول بیان‌کردن نظرات و حدس‌های مختلف خود درباره سرنوشت فیلم جدید هستند.

برخی کاربران گمان می‌کنند ددپول شباهتی به محصولات مارول و دیزنی ندارد و نمی‌تواند به خوبی در این جهان سینمایی ادغام شود در حالی که بسیاری دیگر از این خبر خوشحال شده‌اند و از همین حالا پیشنهاد حضور شخصیت‌های مختلف کمیک‌های مارول را در فیلم ددپول ۳ می‌دهند.

